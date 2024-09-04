Рада поддержала отставку главы Минюста Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Железняк, за снятие Малюськи с должности проголосовали 249 депутатов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что пост министра юстиции Малюська занимал с августа 2019 года.

Ранее на Украине анонсировали смену более 50% кабмина. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе», – сообщил Давид Арахамия, глава пропрезидентской партии «Слуга народа».

На этом фоне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что глава МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Накануне на Украине уже подали в отставку пять министров: глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук. Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении замглавы собственного офиса. Должность покинул Ростислав Шурма, который занимал ее с 2021 года.

В среду политолог Владимир Скачко рассказал газете ВЗГЛЯД, что отставки украинских министров являются «апгрейдом в морге».