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Системы ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников за день
Минобороны: Системы ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников за день
Российские военные сбили 238 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами страны и Черным морем за один день, сообщило Минобороны.
Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа. В течение дня со 2 сентября было перехвачено и уничтожено 238 аппаратов, сообщает Минобороны в Max.
Атака затронула Брянскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Тамбовскую, Рязанскую, Калужскую, Воронежскую, Липецкую, Тульскую, Владимирскую, Смоленскую и Ростовскую области. Также беспилотники были сбиты над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа дежурные силы ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников над 15 регионами России.
Днем 23 августа российские военные ликвидировали 269 вражеских дронов.
21 августа отечественные зенитчики перехватили 211 аппаратов над Центральной Россией и Крымом.