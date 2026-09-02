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Новак заявил об отказе ОПЕК+ от новых сокращений добычи нефти
Новак: ОПЕК+ не планирует сокращать добычу нефти
Организация стран-экспортеров нефти не намерена пересматривать текущие квоты в сторону уменьшения, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Новак подтвердил восстановление мирового спроса на нефть и отсутствие необходимости вводить дополнительные ограничения на добычу в рамках альянса, передает РИА «Новости». Подобное решение обусловлено глобальным дефицитом сырья на мировых рынках.
«Я думаю, в текущей ситуации, складывающейся на рынке, речь не идет о том, чтобы сокращать. Мы видим, что и так рынок дефицитный», – пояснил вице-премьер.
Он напомнил о недавних решениях альянса увеличить объемы добычи и смягчить ранее действовавшие добровольные ограничения.
Аналитики секретариата организации также фиксируют уверенное восстановление глобального спроса на энергоресурсы.
Ожидается, что на предстоящей воскресной встрече представители стран-участниц обсудят традиционные вопросы состояния рынка и исполнение действующих соглашений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе государства-участники соглашения ОПЕК+ согласовали повышение предельного уровня добычи нефти.
Ранее семь стран альянса договорились нарастить производство сырья на 188 тыс. баррелей в сутки.
Вице-премьер Александр Новак подтвердил планы России по продолжению сотрудничества с организацией.