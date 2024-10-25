Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.8 комментариев
Путин подписал указ о создании центра генетических ресурсов микроорганизмов
В России создадут Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«В целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: 1. Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов», – цитирует указ РИА «Новости».
В 2023 году президент отмечал, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.