Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера

Путин заявил о необходимости развивать генетику в России

Tекст: Ольга Иванова

«У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое – не так, как было в Советском Союзе. Генетику называли продажной девкой империализма, так говорили, да. У нас совсем по-другому относятся – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований», – сказал он, передает ТАСС.

Путин отметил, что генетика «так же, как искусственный интеллект, не может быть, а точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека».

«Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить», – указал глава государства.

Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.