Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера
Путин заявил о необходимости развивать генетику в России
Развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
«У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое – не так, как было в Советском Союзе. Генетику называли продажной девкой империализма, так говорили, да. У нас совсем по-другому относятся – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований», – сказал он, передает ТАСС.
Путин отметил, что генетика «так же, как искусственный интеллект, не может быть, а точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека».
«Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить», – указал глава государства.
Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.