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    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    4 декабря 2024, 14:08 • Новости дня

    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

    В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

    По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик. Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

    Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

    Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.

    3 декабря 2024, 19:43 • Новости дня
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе города Ленска в Якутии очевидцы засняли на видео падение астероида, которое сопровождалось яркой вспышкой, освещающей ночное небо.

    Согласно сообщениям очевидцев, астероид упал в районе Ленска. На кадрах запечатлена яркая вспышка в результате падения небесного тела.

    Во вторник профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский сообщил об ожидаемом падении астероида на территорию России. Сообщалось, что оно ожидается в районе Олекминска и Ленска в Якутии.

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    3 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Захарова назвала Литву «пониженной и оскорбленной»

    Захарова прокомментировала понижение статуса Литвы на заседании ОБСЕ из-за России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недовольство решением Литвы понизить статус на заседании ОБСЕ из-за участия главы российского дипведомства Сергея Лаврова, заявив, что это не является настоящим протестом.

    Захарова сообщила, что литовская сторона решила отправить на мероприятие не министра иностранных дел, а директора Департамента по делам ООН, международных организаций и прав человека Расму Рамошкайте в знак протеста против присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.

    «Какой же это протест. Протест – это вовсе не приехать. А так они просто пониженные и сами собой оскорбленные. Так и запишем», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    3 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, активные наступательные действия сейчас ведутся севернее Курахово, что может лишить ВСУ в Солнцевке и самом Курахово возможности объединиться, передает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что текущее наступление позволит разделить противника на еще большее количество сегментов.

    Кроме того, российские силы продвигаются южнее Курахово, заставляя отступать подразделения ВСУ и освобождая территории, добавил он. В частности, были освобождены свыше пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. До этого он сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    4 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Берлин задумался об отправке германских солдат-миротворцев на Украину

    Бербок допустила отправку германских миротворцев на Украину

    Берлин задумался об отправке германских солдат-миротворцев на Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия, о чем она заявила на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Бербок заявила, что не исключает отправку германских миротворческих сил на Украину, если будет достигнуто перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

    На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе Бербок отметила, что для обеспечения мира можно было бы использовать германских солдат.

    Она подчеркнула, что наряду с гарантиями безопасности, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить соблюдение перемирия. «Германия будет всеми силами поддерживать любые действия, направленные на достижение мира», – добавила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ предложила отправить зондеркоманды для выполнения полицейских функций на Украине. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия.

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    3 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора

    Медведев зарегистрировал Telegram-канал в Роскомнадзоре

    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Telegram-канал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева теперь официально зарегистрирован в реестре Роскомнадзора.

    В описании канала добавлена ссылка на сайт, где указано, что страница Медведева включена в перечень ведомства, передает НТВ.

    Ранее Минцифры объявило о запуске регистрации владельцев каналов в социальных сетях с количеством читателей более 10 тыс. человек. Данные меры направлены на защиту пользователей от мошенников и повышение прозрачности рекламного рынка.

    В ведомстве сообщили, что за четыре дня с момента запуска формы на «Госуслугах» для регистрации владельцев каналов было подано более 13 тыс. заявлений от владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков, большинство из которых касаются ресурсов «ВКонтакте», Telegram и YouTube.

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    3 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Дело восьмерых обвиняемых во взрыве на Крымском мосту направлено в суд

    Генпрокуратура направила в суд дело против восьми обвиняемых в теракте на Крымском мосту

    Дело восьмерых обвиняемых во взрыве на Крымском мосту направлено в суд
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура (ГП) России утвердила обвинительное заключение по делу восьми человек, обвиняемых в теракте на Крымском мосту.

    В список обвиняемых вошли Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян, передает ТАСС.

    Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

    В дополнение к этому, Соломко и Терчаняну предъявлены обвинения по статье о контрабанде взрывных устройств.

    Ранее по делу о подрыве Крымского моста в розыск объявили граждан Грузии и Украины.

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    3 декабря 2024, 14:56 • Новости дня
    В школе в Самарской области потолок обрушился на трех учениц

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поселке Нагорный Самарской области на трех учениц обрушились плиты навесного потолка в школе, девочки госпитализированы в больницу с травмами, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в женском туалете учебного заведения, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Двум пострадавшим девочкам 14 лет, а одной – 13.

    Школьницы были доставлены в больницу имени Середавина для оказания необходимой медицинской помощи. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

    Прокуратура Самарской области инициировала проверку по факту произошедшего.

    В 2018 году в одном из классов гимназии №1526 на Дорожной улице в Москве обрушился подвесной потолок, в результате чего ученики получили легкие травмы.

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    3 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Глава Совета по правам человека предостерег от «кишлаков» в городах России

    Глава Совета по правам человека Фадеев предостерег от «кишлаков» в городах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ужесточить правила приема трудовых мигрантов в России, включая обязательное приглашение от работодателя и строгие требования к соискателям гражданства.

    «Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов и выдачи паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», – заявил Фадеев, передает РБК.

    По мнению главы СПЧ, трудовые мигранты должны приезжать в страну только по приглашению работодателя и заключать контракт на определенный срок. Нарушение контракта должно стать основанием для их выдворения. Он также отметил, что точное количество необходимых российской экономике мигрантов пока неизвестно. На его взгляд, мигрантам не следует привозить свои семьи в Россию, так как это усложняет жизнь местного населения.

    Фадеев выразил обеспокоенность по поводу наличия мигрантских анклавов в стране, особенно упомянув Обнинск в Калужской области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уже ввел ряд ограничений для мигрантов, включая ужесточение контроля над рабочими патентами и запрет на работу в некоторых отраслях.

    Однако Фадеев не поддерживает такие ограничения на работу иностранцев в экономике, считая их слабой аргументацией. Он подчеркнул, что иностранцев с уникальными навыками следует приглашать даже без знания русского языка. В то же время к соискателям гражданства должны предъявляться максимальные требования, включая знание конституции и прямое участие в гражданской жизни страны.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Партия «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым анонсировала пакет законопроектов, запрещающий трудовым мигрантам получать вид на жительство и гражданство в России.

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    3 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил производящий протезы для раненых бойцов СВО центр ортопедии

    Путин прибыл в ЦИТО, где производят протезы для раненых военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО.

    Путин приехал в центр в Международный день инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря, передает ТАСС.

    АО «ЦИТО» выпускает широкий ассортимент индивидуальных средств реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты для верхних и нижних конечностей. Для их производства предприятие использует комплектующие собственного производства, что позволяет снизить зависимость от зарубежных поставок. АО «ЦИТО» производит более 500 видов имплантатов.

    Система высокотехнологичного протезирования военнослужащих, разработанная АО «ЦИТО», включает в себя реабилитационную диагностику, подготовку культи к протезированию средствами физиотерапии и лечебной физкультуры, индивидуальное изготовление высокофункциональных протезов, в том числе с микропроцессорным управлением, динамическую коррекцию схемы построения протезов с учетом клинико-биомеханических показателей.

    С мая 2022 года здесь изготовили более 5000 протезов разных видов для военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов.

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    3 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Файзуллин и Кравцов посетили Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр строительства Ирек Файзуллин и министр просвещения Сергей Кравцов посетили Курскую область, где обсудили вопросы обеспечения жильем переселенцев и образования детей из приграничных районов.

    Вместе с губернатором региона Алексеем Смирновым они возложили цветы на мемориале «Курская дуга» в честь Дня Неизвестного Солдата, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе визита министры посетили креативное пространство «Поток», где вручили сертификаты на приобретение жилья восьми семьям из приграничных районов. Эти семьи относятся к льготной категории граждан, включая участников СВО и КТО, многодетные семьи, ветеранов и инвалидов. С 12 ноября более 500 семей уже получили сертификаты на жилье.

    Глава региона отметил, что большинство жителей приграничных районов хотят вернуться в родные места. «Нам предстоит большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Уверен, что при поддержке федерального центра мы сможем справиться с этой задачей», – подчеркнул он. Также обсуждались вопросы строительства объектов культуры и здравоохранения в этих районах.

    Кроме того, состоялась встреча с региональными застройщиками, на которой обсуждались вопросы возведения жилого фонда и модернизации инфраструктуры. Застройщики выразили готовность предоставлять жилье по жилищным сертификатам.

    Министр просвещения и губернатор посетили детский технопарк «Кванториум», где обучаются более двух тысяч детей из приграничья. Здесь реализуется 131 образовательная программа, включая 3D-моделирование, управление беспилотниками и подготовку к ЕГЭ. Смирнов сообщил, что разрабатывается порядок сдачи ЕГЭ для школьников из приграничья.

    Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курскую область, где обсудил текущие вопросы с властями, пообщался с жителями и посетил гуманитарный центр.

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    3 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал трагедией гонения на православную церковь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал трагедией массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине.

    Путин осудил массовые нарушения прав и религиозных свобод на Украине в телеграмме, адресованной патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры.

    «Приветствую вас на российской премьере фильма «Люди Христовы. Наше время». Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, российский лидер пожелал участникам премьеры хорошего просмотра и выразил им свои наилучшие пожелания.

    Напомним, митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) диагностировали сотрясение мозга и ожоги после нападения сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во время захвата собора в Черкассах. Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Мельников был мобилизован насильно и избит в военкомате после задержания на блокпосту.

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    3 декабря 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин посетил центр реабилитации инвалидов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой.

    В ходе визита главе государства показали различные отделения центра, включая кабинеты лечебной физкультуры, вертикализации и обучения ходьбе, а также залы для социально-психологической коррекции детей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин также посетил зону бассейна и осмотрел одну из палат, где ему продемонстрировали, как организована система тепло- и водолечения. В центре создана единая система поддержки людей с инвалидностью, которая включает полный комплекс медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

    Ранее Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО. Президент также пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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    3 декабря 2024, 14:32 • Новости дня
    Дрон группировки «Север» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Харьковской области расчет FPV-дрона российской группировки войск «Север» успешно уничтожил танк ВСУ, попав в него во время разведывательной операции в районе лесополосы, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие выявили движение танка противника в районе лесополосы во время разведывательных мероприятий, передает ТАСС.

    После анализа полученных данных было принято решение о нанесении огневого удара по обнаруженному танку. FPV-дрон совершил прямое попадание, в результате которого танк был уничтожен.

    Ранее разведывательное подразделение войск «Север» обнаружило и уничтожило бронированную машину ВСУ в Харьковской области с помощью FPV-дрона во время ночной операции. Также сообщалось, что российские войска использовали FPV-дрон для уничтожения зенитного ракетного комплекса APKWS II Сил специальных операций Украины в районе Очакова Николаевской области.

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    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

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    Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности

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    Как был сорван авантюрный военный переворот в Южной Корее

    Диктатор на шесть часов. Именно так теперь можно называть пока еще действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Который попытался вернуть страну на 40 лет назад, в период военной диктатуры – и проиграл. Как и почему это произошло и какими будут последствия? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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