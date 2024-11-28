Путин: Я не знал, что Меркель боится собак

Tекст: Дарья Григоренко

«Откровенно говоря, я уже говорил об этом Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал – я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. <…> Я потом узнал, что она боится собак, так бывает», – отметил российский лидер во время общения с журналистами, передает ТАСС.

«Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, – я понимаю, что это маловероятно сегодня, – вдруг когда-нибудь приедешь – ни в коем случае не буду этого делать», – добавил глава государства.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса.

Напомним, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.