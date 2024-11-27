Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России

Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Европа в одиночку не сможет достичь этого, поскольку Россия является одной из крупнейших ядерных держав мира, «сравнимая по мощи с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».

Меркель отметила, что с приходом Дональда Трампа к власти в США задача усложнилась, но подчеркнула важность совместной работы Европы и США для обеспечения безопасности.

Она добавила, что у США также должен быть интерес к сотрудничеству с Европой, особенно в условиях вызовов, связанных с Россией и Китаем.

Экс-канцлер пояснила, что тема сдерживания касается военных возможностей стран НАТО в случае нападения на одну из них.

Также Меркель напомнила, что Германия с 2014 года принимала участие в обеспечении безопасности Литвы и наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе. Однако, по мнению Меркель, текущие меры сдерживания недостаточны и не успевают за наращиванием вооружений Россией.

Ранее экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет. До этого Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.