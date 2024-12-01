Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес это уловил и принялся штамповать такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».0 комментариев
Песков удивился заявлению Меркель о собаке Путина
Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин пугал ее своей собакой во время встречи в 2007 году, подчеркнув странность такого утверждения.
Как передает РИА «Новости», Меркель упомянула этот инцидент в своих недавно выпущенных мемуарах, назвав его демонстрацией силы.
Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что в Европе собаки пользуются значительными свободами, и странно слышать, что присутствие собаки может восприниматься как угроза. «Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что это была такая непонятная демонстрация силы», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, когда она описывала встречу с его лабрадором во время переговоров в Сочи. В 2007 году Путин подарил тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель игрушечного пса во время их первой встречи в Кремле.