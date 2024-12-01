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    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес это уловил и принялся штамповать такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    1 декабря 2024, 12:57 • Новости дня

    Песков удивился заявлению Меркель о собаке Путина

    Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин пугал ее своей собакой во время встречи в 2007 году, подчеркнув странность такого утверждения.

     Как передает РИА «Новости», Меркель упомянула этот инцидент в своих недавно выпущенных мемуарах, назвав его демонстрацией силы.

    Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что в Европе собаки пользуются значительными свободами, и странно слышать, что присутствие собаки может восприниматься как угроза. «Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что это была такая непонятная демонстрация силы», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, когда она описывала встречу с его лабрадором во время переговоров в Сочи. В 2007 году Путин подарил тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель игрушечного пса во время их первой встречи в Кремле.

    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

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    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    28 ноября 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Так он прокомментировал эпизод из мемуаров Меркель, где она описывает встречу с лабрадором президента во время переговоров в Сочи.

    «Откровенно говоря, я уже говорил об этом Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал – я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. <…> Я потом узнал, что она боится собак, так бывает», – отметил российский лидер во время общения с журналистами, передает ТАСС.

    «Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, – я понимаю, что это маловероятно сегодня, – вдруг когда-нибудь приедешь – ни в коем случае не буду этого делать», – добавил глава государства.

    Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса.

    Напомним, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

    В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.

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    28 ноября 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    «Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озера образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привел? Известно ведь», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента.

    «Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», – добавил президент.

    Глава государства рассказал, что одновременное применение нескольких ракет «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом. «Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу – два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но по силе будет сопоставимо», – заявил он.

    Путин также вновь подтвердил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    «Будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении. В том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе… Имея в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве», – добавил Путин.

    Он также отметил, что испытательный аспект применения «Орешника» нацелен на совершенствование этого оружия, в частности для решения задачи – «поиграть между дальностью и боевой частью».

    При этом президент подчеркнул, что при ударе «Орешником» были использованы «соответствующие элементы, которые являются поражающими». «Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тыс. градусов», – пояснил глава государства.

    «Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно», – пояснил президент. При этом он подчеркнул, что «Орешник» «работает так, как и было запланировано его создателями».

    Ранее глава Российского государства заявил, что в России стартовало серийное производство «Орешника». Путин пояснил, что эта баллистическая ракета может расщеплять объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

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    28 ноября 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин пояснил, что колебание курса рубля связано со многими факторами, помимо инфляционных процессов. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», – сказал он.

    Также он отметил, что данные Банка России по инфляции в стране реальны. «Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется – реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть», – сказал глава государства.

    Накануне курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года.

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    28 ноября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS

    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия подверглась вглубь территории двум ракетным атакам ATACMS после использования «Орешника», однако ущерб оказался минимальным, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с журналистами в Астане он подчеркнул, что несмотря на минимальный ущерб, разрушения все же есть. «У нас есть некоторые повреждения объектов, но они незначительны», – отметил президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Также он подчеркнул, что ни одна страна не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками.

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    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

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    28 ноября 2024, 19:01 • Новости дня
    Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь ракеты «Орешник»

    Путин посоветовал семье, которая хочет назвать ребенка в честь ракеты «Орешник», обсудить этот вопрос с родными

    Tекст: Ольга Иванова

    На брифинге в Астане Путин предложил семье из Набережных Челнов обсудить с родными возможность назвать ребенка в честь ракеты «Орешник».

    В ходе брифинга Путину задали вопрос о семье из Набережных Челнов, которая планирует назвать своего будущего ребенка в честь российской ракеты «Орешник». Президент России в ответ предложил семье обсудить это решение с ближайшими родственниками: «Знаете, это семейное дело. Пусть они еще с дедушкой, бабушкой посоветуются. Это будет правильнее, чем советоваться со мной», – отметил он, передает «Российская газета».

    Путин также пожелал будущей маме и всей семье всего самого доброго, счастья и здоровья.

    История о выборе имени связана с многодетной семьей Суховых, где уже воспитываются 14 детей. Среди возможных имен для 15-го ребенка называются Орешница, Путник, Путница, Спутник и Спутница.

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    28 ноября 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин: Россия не допустит передачу ядерного оружия Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения – все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

    Во вторник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал передачу ядерного оружия Киеву абсурдной идеей, указывающей на паранойю у ее сторонников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея передачи Киеву ядерного оружия является безответственной и исходит от людей, которые не чувствуют ответственности и выступают с анонимными заявлениями.

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    28 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном
    Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Казахстан намерены нарастить сотрудничество в атомной энергетике, включая совместные проекты в урановой промышленности, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами.

    Российский лидер отметил, что традиционно сложившиеся направления сотрудничества между двумя странами включают в себя не только космическую и энергетическую отрасли, но и высокие технологии, передает РИА «Новости».

    «Традиционно сложились направления нашего сотрудничества – это космос и энергетика, это в наши дни высокие технологии. ... Возможно, расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан – крупнейший производитель урана в мире. И мы присутствуем в месторождениях урана в Казахстане», – отметил Путин.

    «Президент Казахстана, наши казахстанские коллеги, друзья – для них этот вид деятельности не нов, они не с нуля начинают. Повторяю, у нас даже есть предприятия, у них есть предприятия по добыче урана, по работе в этой сфере. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить и что хотят получить», – сказал президент.

    «Окончательное решение всегда за заказчиком, – добавил Путин. – Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно. И было бы на самом деле странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал, а только добывал бы это сырье и просто отправлял на экспорт. Из этого руководство Казахстана исходит».

    Ранее Путин заявил, что взаимный объем сотрудничества между Россией и Казахстаном продолжает увеличиваться. Он также отметил, что несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества.

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    28 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин: Отношение Еревана к ОДКБ продиктовано внутриполитическими процессами в Армении

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин считает, что отношение Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связано с внутренними проблемами и Карабахом, но Ереван не выходил из организации и поддерживает ее документы.

    Путин в ходе встречи с журналистами подчеркнул, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ. По словам Путина, нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутренними политическими проблемами и ситуацией вокруг Карабаха, передает ТАСС.

    «Что касается позиции Армении. Каждая страна сама вправе выбирать, что она и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности. Я думаю, что сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении. И конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе», – сказал Путин.

    «Но хочу подчеркнуть, что ОДКБ здесь ни при чем. Понимаете? Я много раз уже об этом говорил. Все, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-члены от внешней агрессии. События, связанные с Карабахом, имеют свою специфику», – пояснил глава государства.

    По его словам, Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и не включала Карабах в свой государственный периметр. «Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет. И поэтому претендовать на то, что ОДКБ должна была воевать на территории этого анклава, несколько странновато», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что любая страна – член организации должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам, а Россия будет относиться к этому решению с уважением. «Армения же не заявила о выходе. Во всяком случае, пока. Она заявила, что берет паузу, но при этом она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней нашей встречи, сегодняшней сессии переговоров, и обращает наше внимание именно на это. Если это так – значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках этого объединения», – заявил Путин.

    Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения остается союзником, несмотря на временное приостановление участия в ОДКБ.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в угрозе суверенитету страны, заявив, что ее действия не соответствуют ожиданиям Армении. Армения согласилась на принятие документов на саммите ОДКБ без своего участия. Россия выразила надежду на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ, подчеркивая важность сохранения союзнических отношений.

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    30 ноября 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин подписал закон о повышении социальных пенсий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы.

    Согласно этому документу, с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей, передает ТАСС.

    Кроме этого, предусмотрена индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В 2026 году выплаты увеличатся на 4,5%, а в 2027 году – на 4%. Средний размер социальной пенсии на конец 2024 года составит 13 475 рублей.

    Страховые пенсии также получат увеличение. С 1 января они вырастут на 7,3%, с дальнейшим ростом на 4,5% и 5,5% в 2026 году, и 4% и 4,1% в 2027 году. На конец 2025 года средний размер страховой пенсии по старости достигнет 24 059 рублей.

    Согласно закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, общий объем доходов фонда на 2025 год прогнозируется на уровне 16,623 трлн рублей. Из них 16,554 трлн рублей составляют доходы, не связанные с накопительной пенсией. Из этой суммы 10,454 трлн рублей поступят от обязательного пенсионного страхования, 1,353 трлн рублей – от обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 293,365 млрд рублей – от страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

    На 2025 год межбюджетные трансферты из федерального бюджета составят 4,022 трлн рублей, из бюджетов субъектов России – 349,379 млрд рублей, а из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 179,307 млрд рублей. Общий объем расходов фонда запланирован на уровне 16,993 трлн рублей. Из них 16,934 трлн рублей предназначены для непенсионной части. Расходы по обязательному пенсионному страхованию составят 11,137 трлн рублей, по страхованию временной нетрудоспособности и материнства – 1,169 трлн рублей, а по страхованию от несчастных случаев на производстве – 174,525 млрд рублей.

    Прогнозируемый дефицит бюджета фонда на 2025 год составит 369,52 млрд рублей. Профицит по накопительной пенсии ожидается в размере 9,991 млрд рублей. Дефицит в непенсионной части составит 379,511 млрд рублей. В части обязательного пенсионного страхования дефицит достигнет 682,77 млрд рублей, в части переданных полномочий – 142,685 млн рублей. Профицит по временной нетрудоспособности и материнству составит 184,56 млрд рублей, а по страхованию от несчастных случаев – 118,84 млрд рублей.

    Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что пенсии в России в 2025 году могут быть дополнительно проиндексированы, если инфляция превысит прогнозы.

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    28 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    Путин об эффекте оружия России для противника: Клиент будет доволен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Астане, заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы. «Клиент будет доволен», – сказал он.

    В своей речи глава государства использовал метафору, отметив, что «клиент, безусловно, будет доволен». Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможностей российского вооружения, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия продолжает развивать свои вооруженные силы и оборонные технологии, чтобы поддерживать высокий уровень безопасности. Он отметил, что новые разработки в области ракетных комплексов помогут повысить обороноспособность страны.

    «По нашему меню этого класса продуктов в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты», – добавил президент.

    Ранее Путин на саммите ОДКБ заявил, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у российской стороны гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.

    Он также подтвердил, что Россия обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

    Кроме того, Путин сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО.

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    30 ноября 2024, 17:25 • Новости дня
    Посол: Шольц призвал Путина отказаться от «жесткой логики конфликта»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора призвал президента России Владимира Путина отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной, сообщил посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф.

    Ламбсдорф отметил, что Шольц считает возможным добиться справедливого и долгосрочного мира только через прямые переговоры между Россией и Украиной, а мирный процесс без согласия украинской стороны, по его мнению, невозможен, передает РБК. По словам посла, Шольц неоднократно обсуждал эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Напомним, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года по инициативе Берлина. Шольц назвал правильным решением звонок Путину.

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    28 ноября 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин заявил, что информация об испытаниях нового оружия появится в свое время

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов об испытаниях новых видов вооружений РФ отметил, что информация об этом станет доступна в свое время.

    Он подчеркнул, что спешка в этом вопросе неуместна. В своем ответе он привел пример с испытанием ракеты «Орешник», о котором было объявлено только после получения результатов, сообщает РИА «Новости».

    «Так вам все и скажи. Мы же и про «Орешник» сказали только после его испытания, мы же дотерпели до того момента, когда мы провели это испытание, и по сути – увидели результат. После этого сказали. Ну, куда? Это тот случай, когда суета неуместна», – сказал Путин, отвечая на вопрос об испытании новых видов вооружений РФ.

    Ранее Путин заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. Он также сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО.

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