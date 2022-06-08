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8 июня, среда | Последнее обновление — 06:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2007 году президент России Владимир Путин в ходе их первой встречи в Кремле подарил лидеру ФРГ игрушечного пса.
«В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?» И у него была для меня такая большая игрушечная собака», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные экс-канцлером ФРГ в ходе интервью телеканалу Phoenix.
Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». Она уточнила, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так».
На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.
В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.
Напомним также, в декабре 2019 года воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина поделился бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини.
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Путин предупредил о последствиях поставок Украине ракет большого радиуса действия
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В случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут и будут поставляться, – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим»,– цитирует его РИА «Новости».
Российский лидер добавил, что поставки Киеву американских РСЗО связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. «А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии – здесь ну примерно то же самое – судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий», – отметил он.
Путин уточнил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
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Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.
Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.
Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
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В Германии объяснили отказ от поставок танков недоверием к Зеленскому
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Германия отказывается поставлять Украине свои танки, поскольку не может доверять украинским властям, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве, Берлин считает, что украинское руководство может использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию, что станет напоминанием о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны. «Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Собеседники Spiegel уточнили, что немецкое правительство не может доверять Киеву в этом вопросе. «Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков», – пояснили источники.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder станет «позором, который войдет в историю».
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Захарова напомнила главе МВД Германии о прослушке немецких чиновников со стороны США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МВД Германии Нэнси Фезер об угрозе «прослушки» Россией немецких чиновников, заявила, что прослушиванием всегда занимались и занимаются американцы.
«Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», – написала Захарова в Telegram-канале.
В прошлом году в Европе разразился скандал, когда в СМИ появилась информация о прослушке американскими спецслужбами с датской территории целого ряда европейских политиков, в том числе занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелы Меркель.
Ранее Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе «без ограничений» российских журналистов в стране, напоминала о блокировке в Европе СМИ России, добавив, что ждет комментариев о свободе слова.
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Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, сообщает немецкий таблоид Bild.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», – заявили изданию в дипломатическом ведомстве Германии, передает РИА «Новости».
При этом министр добавила, что она находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ осудил немецкого министра. «Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», – заявил он и добавил, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».
Напомним, украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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В Германии заговорили об отставке посла Украины
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Немецких комментаторов в Twitter возмутили оскорбительные претензии посла Украины в Берлине Андрея Мельника к поставкам немецкого вооружения Киеву.
Мельник заявил, что отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard 1 и БМП Marder – это «позор, который войдет в историю». Пользователи в социальных сетях были оскорблены заявлением украинского посла и потребовали его немедленной отставки, сообщает РИА «Новости».
«Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми», – написал один из комментаторов.
«Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите!» – отметил другой.
«А для Германии настоящий позор в том, что мы до сих позволяем этому послу что-то заявлять», – согласился пользователь.
«Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство», – высказался немец.
«Такие украинцы, как вы, это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства», – подчеркнули в комментариях.
Ранее Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав: «Немецкое оружие для Украины уже в пути».
Напомним, 20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений.
Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard 1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.
При этом Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.
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Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта
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Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта.
«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу», – говорится в президентском указе, текст которого передает ТАСС.
В Кремле подтвердили факт указа, однако воздержались от дальнейших комментариев.
Игорь Конашенков родился 15 мая 1966 года в городе Кишиневе Молдавской ССР. Окончил с отличием инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО (1988), Военную академию ПВО (1998), Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2006).
Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО страны.
С 1998 года – старший офицер, начальник группы, заместитель начальника отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы Министерства обороны РФ.
С 2003 года – начальник пресс-службы – помощник командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.
С 2005 года – начальник пресс-службы Сухопутных войск – помощник главнокомандующего Сухопутными войсками.
С 2009 года – заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.
В августе 2011 года указом президента России назначен начальником Управления пресс-службы и информации Министерства обороны.
В феврале 2013 года указом президента России присвоено воинское звание «генерал-майор».
В марте 2017 года указом президента назначен руководителем Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
Возглавлял подразделения информационного обеспечения объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, коллективных сил по поддержанию мира (КСПМ) в зоне грузино-абхазского конфликта, миротворческих сил в зоне грузино-южноосетинского конфликта.
Награжден семью орденами («За заслуги перед Отечеством» III, IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы, ) и 17 медалями. Имеет звание «Мастер спорта СССР».
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Меркель впервые назвала причину внезапных приступов дрожи
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней на посту канцлера ФРГ.
«Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн. Это удалось, и это хорошо повлияло на меня», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные бывшим канцлером Германии в интервью, которое было продемонстрировано по телеканалу Phoenix.
Напомним, в ноябре 2019 года Меркель упала при попытке подняться на сцену. Кроме того, в 2019 году особое внимание к здоровью Меркель было приковано после нескольких публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер ФРГ якобы чувствует себя хорошо. При этом в ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию канцлер – впервые в истории Германии – слушала государственный гимн, сидя. Меркель также не встала во время гимна Германии на переговорах с главой МИД Китая в Пекине.
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В Германии при стрельбе в магазине погибли два человека
В ФРГ в населенном пункте Швальмштадт неизвестный устроил стрельбу, полиция обнаружила двух погибших, сообщили в правоохранительных органах страны.
«В здании магазина обнаружено двое погибших. Обстоятельства произошедшего еще неизвестны», – цитирует заявление полиции ТАСС.
Происшествие случилось около 13.00 по местному времени (14.00 мск).
По данным телеканала n-tv, неизвестный произвел выстрел в посетителя супермаркета и покончил с собой.
Здание оцепили, угрозы для населения нет.
Ранее в июне в американском медцентре в Талсе (Оклахома) произошла стрельба, пять человек, включая подозреваемого, погибли.
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Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских БПЛА
Российские ЗРК «Бук», «Тор» и «Панцирь» в высшей степени эффективно работают против украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
«Беспилотные летательные аппараты – их, как известно, несколько типов. Первый – это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» – работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники) наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что существуют и другие типы – разведывательные на поле боя. «Их полно там летает и сейчас, и с самого начала летали, и с самого начала поставляются – они все иностранного производства», – добавил Путин.
Также президент добавил, что есть и третий тип – это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера, которые летают на высоте 8, 10, 11 километров.
«Они использовались всегда, до начала операции – над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине – мне не очень понятно... Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу», – сказал Путин.
Ранее сработала российская ЗРК С-300, которая сбила беспилотник «Байрактар» в Николаевской области.
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Путин указал на причину дефицита продовольствия в мире
Санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер в понедельник поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня основания ПМЭФ. «Сердечно поздравляю с этим знаменательным юбилеем организаторов форума и всех, кто принимал и принимает участие в его работе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия», – отметил глава государства.
Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
Менее 20% немцев выразили уверенность в том, что кабмин Шольца доработает до 2025 года
Менее 20% граждан Германии считают, что кабинет министров во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем доработает до следующих федеральных выборов, которые пройдут осенью 2025 года, следует из соцопроса, который провел институт Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine Zeitung.
Опрос был проведен с 27 мая по 2 июня, в нем приняли участие 5024 человека, статистическая погрешность составила 2,5 процента, передает РИА «Новости» со ссылкой на полученные данные.
Результаты исследования показали, что на вопрос «Считаете ли Вы, что современное федеральное правительство в составе Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии сможет оставаться у власти до следующих выборов в Бундестаг осенью 2025 года?» лишь 19% ответили «да», еще 28% считают, что «скорее да». 18% ответили «нет» и 23% – «скорее нет». Не смогли ответить на вопрос 12% респондентов.
Ранее сообщалось, что большая часть жителей Германии недовольны работой правительства страны.
Москалькова выразила Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала президенту России Владимиру Путину о работе с беженцами из ДНР, ЛНР и с Украины, а также о теме возвращения из плена российских военнослужащих, сообщила пресс-служба Кремля.
«Не могу не воспользоваться случаем и не сказать, что большую обеспокоенность вызывает то, что Международный комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», – передает ТАСС слова Москальковой в ходе доклада Путину.
Она также сообщила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. «Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила родственникам об их судьбе. Очень важно, чтобы гуманитарная составляющая по нашей линии, уполномоченных по правам человека, работала», – рассказала омбудсмен.
Кроме того, по ее словам, «на начало специальной военной операции многие гражданские лица, которые находились на Украине, оказались как бы заложниками, и им препятствовали в возвращении на родину».
«К нам обратилось огромное количество дальнобойщиков, моряков, людей, которые выполняли трудовые отношения. На сегодняшний день в результате диалога, который ведется с украинской стороной, возвращено 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырех кораблей, возвращены сотрудники предприятия Росатома, и очень важно, чтобы эта ситуация разрешилась», – доложила она.
По ее словам, также ведется работа с эвакуированными в пунктах временного размещения, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации «ежедневно выходят к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь, а помочь нужно многим».
«Вы имеете в виду с беженцами?» – уточнил Путин.
«Да, конечно. Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этими людьми», – ответила Москалькова.
Омбудсмен поблагодарила Путина «от этих людей за то, что обеспечили безопасность, предоставили все необходимое, для того чтобы сохранить их жизни». «Мы сегодня решаем много вопросов и бытовых, и гуманитарных вместе с волонтерами, с российским Красным Крестом», – добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложил ООН и представителям Международного Красного Креста посмотреть, как содержатся военнопленные Украины и пообщаться с беженцами из Мариуполя.
Депутат: Экономика России развивается, несмотря на санкции и давление Запада
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«Из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев, комментируя итоги совещания по экономическим вопросам под председательством Владимира Путина.
«Данные, которые были озвучены на совещании президента с участием премьера Михаила Мишустина и членов правительства показали – экономика России продолжает развиваться, несмотря на санкции и давление Запада из-за проведения специальной военной операции», – отметил депутат Госдумы, член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.
Парламентарий напомнил, что любая экономика растет в том числе благодаря экспортной активности. «Санкции повлияли на российский экспорт, однако рост цен на основные российские экспортные товары нивелирует эти потери. Уже можно говорить о том, что из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – полагает собеседник.
Вместе с тем, добавил Нифантьев, внутренний экономический рост зависит от потребительской активности, а с этим сейчас у России наблюдаются определенные сложности. «Снизилась потребительская активность, упали располагаемые доходы граждан, – констатировал депутат. – Президент и правительство фактически моментально отреагировали: были приняты меры по увеличению минимального уровня оплаты труда, по индексации пенсий. Прилагаются усилия для увеличения внутренней деловой активности».
Политик также отметил, что глава государства и правительство в этой непростой для страны ситуации выбрали абсолютно точную и верную тактику полной открытости. «Проблемы не замалчиваются, а, напротив, делаются публичными. Тем самым у исполнителей не остается шансов каким-либо образом откладывать их решение. Мы видим, что работа правительства крайне интенсивная, четкая, ответственная. Также крайне важно, что ведется она с привлечением представителей отраслевых сообществ. Это позволяет в кратчайшие сроки находить максимально эффективные решения», – заявил Нифантьев.
«Мы должны понимать, что определяющим временем для российской экономики будет осень, – добавил депутат. – То, как повлияли санкции на страну, станет ясно в октябре-ноябре. Не хочу заниматься шапкозакидательством, но я почти уверен, что по итогам года сокращение ВВП России будет минимальным, а то и не будет вовсе».
Во вторник Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. «Прежде всего хочу сказать о динамике в промышленности, – отметил президент. – Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе».
При этом Путин констатировал, что властям удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, а со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Также, по словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве страны. Глава государства также подчеркнул: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы.
Путин: Надо разобраться, почему не все компании взяли отсрочку по уплате страховых взносов
Далеко не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов, необходимо разобраться в причинах, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года. Однако, судя по бюджетной статистике – мы совсем недавно говорили об этом с председателем правительства, – далеко не все предприятия в мае воспользовались такой возможностью», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин добавил, что предприятия выбрали менее половины средств, предусмотренных на эту льготу в федеральном бюджете. «Было 350 млрд у нас предусмотрено, а 137 (млрд рублей) взяли только», – пояснил глава государства.
«Давайте сегодня тоже разберемся, в чем здесь причина. Но в любом случае прошу правительство, регионы, наши ведущие деловые объединения плотнее работать с бизнесом и детально доносить информацию до компаний на местах о том, кто имеет право на отсрочку по страховым взносам, как реализовать это право и так далее», – распорядился Путин.
Напомним, в России запущен навигатор по мерам поддержки в условиях санкций, который помогает россиянам сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки на фоне внешних ограничений.
Для предпринимателей доступны сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.
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