Экс-глава МИД Италии поделился воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина

Бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о встречах с президентом России Владимиром Путиным.

Фраттини рассказал, что Путин всегда принимал его, когда он как глава МИД Италии приезжал в Россию. Дважды он встречался с Путиным на подмосковной даче главы российского государства, передает РИА «Новости».

В 2002 году Путин, зная, что Фраттини «очень любит животных», привел с собой «свою чудесную, очень симпатичную собаку – черного лабрадора Конни». Собака сидела у камина, между Путиным и Фраттини, пока те вели переговоры.

Тогда же Путин рассказал Фраттини об уникальной программе по защите амурского тигра. Как подчеркнул экс-глава МИД Италии, «проект был реализован, амурского тигра спасли».

Фраттини заявил, что у него много хороших личных впечатлений о Путине. По словам бывшего министра, «можно быть крупным лидером, но личный, человеческий аспект всегда остается исключительно важным и интересным».

Экс-глава МИД Италии дал интервью в рамках проекта РИА «Новости», посвященного 20-летию Путина. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.