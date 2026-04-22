SpaceX решила купила ИИ-стартап Cursor за 60 млрд долларов

FT:SpaceX решила приобрела разработчика ИИ Cursor за 60 млрд долларов
Космическая корпорация Илона Маска SpaceX поглощает разработчика нейросетей Cursor, рассчитывая ликвидировать отставание от конкурентов накануне рекордного выхода на биржу.
Предприятие Илона Маска заплатит 60 млрд долларов за интеграцию новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Этот шаг призван помочь сократить отставание от главных конкурентов в сфере искусственного интеллекта за несколько месяцев до выхода на IPO.
Согласно официальному заявлению SpaceX, которая ранее уже поглотила проект xAI, обе команды объединяют усилия «для создания лучшего в мире ИИ с целью программирования и работы со знаниями».
Американский бизнесмен рассчитывает использовать богатый опыт инженеров Cursor для совершенствования собственных цифровых инструментов. Ожидается, что оценка активов космической корпорации в ходе грядущего размещения акций превысит 1,75 трлн долларов, став крупнейшей за всю историю фондового рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о покупке стартапа xAI компанией SpaceX. Стороны обсуждали возможность объединения активов перед первичным публичным размещением акций. Эта крупная сделка принесла бизнесмену рекордное состояние в размере 800 млрд долларов.