SpaceX решила купила ИИ-стартап Cursor за 60 млрд долларов

FT:SpaceX решила приобрела разработчика ИИ Cursor за 60 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Предприятие Илона Маска заплатит 60 млрд долларов за интеграцию новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Этот шаг призван помочь сократить отставание от главных конкурентов в сфере искусственного интеллекта за несколько месяцев до выхода на IPO.

Согласно официальному заявлению SpaceX, которая ранее уже поглотила проект xAI, обе команды объединяют усилия «для создания лучшего в мире ИИ с целью программирования и работы со знаниями».

Американский бизнесмен рассчитывает использовать богатый опыт инженеров Cursor для совершенствования собственных цифровых инструментов. Ожидается, что оценка активов космической корпорации в ходе грядущего размещения акций превысит 1,75 трлн долларов, став крупнейшей за всю историю фондового рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о покупке стартапа xAI компанией SpaceX. Стороны обсуждали возможность объединения активов перед первичным публичным размещением акций. Эта крупная сделка принесла бизнесмену рекордное состояние в размере 800 млрд долларов.