  • Новость часаБрянский губернатор сообщил о профилактических мероприятиях спецслужб в Выгоничском районе
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    Подсанкционный СПГ-завод России заманивает покупателей
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    Российские штурмовики выполнили боевую задачу на Porsche Cayenne
    Степашин: Крым не вошел в состав России при распаде СССР из-за Ельцина
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    Политолог: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине
    Шарий: Убитый под Мадридом Портнов был многолетним борцом с режимом Зеленского
    Германия пообещала убедить США ввести новые санкции против России
    МИД Китая резко осудил 17-й пакет санкций ЕС против России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    24 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    21 мая 2025, 14:12 • Новости дня

    Лавров: Армения может сама выбирать поставщика оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Ереван самостоятельно определяет, у кого приобретать вооружение, комментируя возможность поставок из Франции.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном отметил: «В политическом смысле, конечно, Франция выступает как враждебная страна, поэтому нашим союзникам решать, где лучше закупать оружие», передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия не видит проблемы в решении Армении приобретать вооружение у других стран и не намерена навязывать свои условия. «Если они хотят иметь французскую базу для дополнительных поставок, пожалуйста, если какой-то другой страны, пожалуйста, мы не будем ничего навязывать», – заявил глава МИД России.

    Кроме того, Лавров отметил, что не видит предпосылок для «украинизации» Армении, так как она остается союзником и другом России. Он подчеркнул, что Ереван не ограничивает использование русского языка и российской культуры на своей территории.

    Напомним, в понедельник в МИД России сообщили, что в ходе предстоящего визита в Ереван министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с армянским руководством и обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Пашинян, которого обычно относят к антироссийским политикам, готовит политический разворот – обратно на Россию, с которой успел серьезно поссориться.

    21 мая 2025, 04:57 • Новости дня
    Степашин: Крым не вошел в состав России при распаде СССР из-за Ельцина
    Степашин: Крым не вошел в состав России при распаде СССР из-за Ельцина
    @ А.Сенцов, А.Чумичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Степашин рассказал, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания.

    Россия могла получить Крым в момент распада СССР, если бы этот вопрос был включен в Беловежские соглашения, заявил Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, Борис Ельцин, будучи первым президентом России, не проявил необходимого интереса к теме Крыма, что и стало одной из причин, почему полуостров не вошел в состав России в 1991 году.

    Степашин подчеркнул: «Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Это я знаю не понаслышке. Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этой теме».

    Он также отметил, что сегодняшняя российская конституция не нуждается в изменениях и соответствует современным требованиям. По мнению Степашина, важно лишь, чтобы конституция строго соблюдалась.

    XIII Петербургский международный юридический форум проходит в Петербурге с 19 по 21 мая, информационным партнером мероприятия выступает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что инициатива США с признанием Крыма российским и нейтральным статусом Украины может привести к мирному соглашению и отмене санкций против России.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии Киева признать Крым российским при переговорах с США.

    Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, где содержатся требования о признании Крыма частью России и отказе Украины от вступления в НАТО.

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    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    21 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    @ Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Во время совещания в Курской области Владимир Путин с улыбкой отметил, что Александр Хинштейн стал врио губернатора, поскольку «хочет все побольше» для области, как и жители региона. Так Путин ответил на реплику главы Глушковского района Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России.

    Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области, которое прошло 20 мая, объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора с иронией, передает ТАСС.

    В ответ на реплику главы Глушковского района Павла Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России, чтобы обезопасить приграничные районы, Путин рассмеялся и заявил: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше».

    Президент подчеркнул, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает».

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение ситуации в Курской области в автомобиле.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что получает доклады от всех силовых ведомств и лично отслеживает ситуацию в Курской области, отмечая важность мнения местных руководителей.

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    20 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    Стало известно о санкциях ЕС против 189 танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский союз объявил о введении ограничений в отношении 189 судов, занятых транспортировкой российской нефти, в новом пакете санкций.

    Европейский союз включил 189 танкеров, перевозивших российскую нефть, в новый санкционный список, передает ТАСС. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    В заявлении организации отмечается: «17-й пакет санкций включает ограничения против 189 танкеров». Подробности о конкретных судах и возможных мерах по их ограничению не уточняются. Решение принято в рамках очередного, уже 17-го по счету, пакета санкций, направленных против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии заявил о введении новых санкций Евросоюза против компании «Сургутнефтегаз». ЕС расширил санкционный список, включив в него ряд ключевых российских компаний, организаций и отдельных руководителей.

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    20 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Politico: Маск исчез из новостей
    Politico: Маск исчез из новостей
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск почти перестал фигурировать в новостях и заявлениях политиков, а его имя исчезло из публичных обсуждений, пишет Politico.

    По данным издания, президент США Дональд Трамп, ранее регулярно упоминавший Маска в соцсети Truth Social, не писал о нем более месяца, передает «Лента.ру». Кроме того, Маск также перестал быть участником брифингов Белого дома, а конгрессмены исключили его имя из своих информационных бюллетеней.

    В материале подчеркивается, что анализ публикаций показал снижение числа упоминаний бизнесмена в СМИ и политических заявлениях.

    Это уменьшение коррелирует со снижением поисковых запросов по его имени в Google. В публикации отмечается, что некоторые республиканцы считают Маска «политически токсичным».

    Ранее глава DOGE Илон Маск заявил об использовании американскими госслужащими государственных средств для аренды роскошных стадионов и отелей под частные вечеринки. До этого Илон Маск призвал обратить внимание на расходы Федеральной резервной системы США, выделенные на реконструкцию центрального офиса в Вашингтоне.

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    20 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    Бастрыкин взял под контроль дело о жилищном сертификате для мигрантов в Мытищах
    Бастрыкин взял под контроль дело о жилищном сертификате для мигрантов в Мытищах
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Скандал с выдачей жилья семье мигрантов в Мытищах перешел под личный контроль главы Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что глава Мытищ Юлия Купецкая «неплохо выкручивается» после скандала с незаконной выдачей жилищного сертификата семье мигрантов, сообщает RT. По его словам, расследование продолжается более полугода и находится на его контроле. Также он уточнил, что к ответственности по делу привлекают заместителя главы администрации.

    В январе в Мытищах задержали гражданку Таджикистана, которая получила 24 млн рублей для покупки жилья по поддельным документам. В них доход семьи был существенно занижен. Помимо этого, она предоставила ложные сведения о проживании по месту регистрации тринадцати человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Александр Бастрыкин после общественного резонанса поручил изучить ситуацию с предоставлением жилищной субсидии таджикской семье в Мытищах.

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    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

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    20 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России

    ЕС включил в санкционный список «Атлас майнинг», «Сургутнефтегаз» и «Херсонес Таврический»

    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него ряд ключевых российских компаний и организаций, а также отдельных руководителей.

    Совет Евросоюза обнародовал новый пакет санкций, сообщает ТАСС, куда вошли российские компании и физические лица. В частности, в список попали золотодобывающая компания «Атлас майнинг» (ранее Petropavlovsk) и нефтяная компания «Сургутнефтегаз».

    Кроме того, ограничительные меры введены против государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и его директора Елены Морозовой. В документе отмечается, что Морозова «несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины».

    Под санкции также попал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и судоходная компания «Волжское пароходство». Как указывается в постановлении, ЕС включил в список ректора национального исследовательского университета «МЭИ» Николая Рогалева, обосновав это участием в акции по поддержке специальной военной операции на Украине.

    Санкции распространились на станкостроительный холдинг «Стан», входящий в «Ростех», и компанию «Беспилотные системы», занимающуюся разработкой авиационных комплексов. Все перечисленные лица и организации столкнутся с ограничениями на деятельность в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет ограничительных мер, включив в черный список почти 200 танкеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

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    20 мая 2025, 21:41 • Новости дня
    США отказались участвовать в саммите G20 в стране БРИКС

    США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР

    США отказались участвовать в саммите G20 в стране БРИКС
    @ Christina Sabrowsky/picture alliance/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская делегация не будет представлена на саммите G20 в ЮАР из-за разногласий по повестке встречи, заявил временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности, госсекретарь Марко Рубио.

    США не будут участвовать в предстоящих форумах Группы двадцати в Южной Африке ни на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, ни на уровне глав государств и правительств, передает ТАСС. Рубио подчеркнул, что решение отражает существующие противоречия между Вашингтоном и Преторией, а также несогласие американской стороны с тем, как Южная Африка формирует повестку дня G20.

    Он пояснил, что предложенная Южной Африкой повестка не соответствует приоритетам нынешней администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совбез США запретил госучреждениям готовиться к саммиту G20 в ЮАР. В феврале Рубио заявил, что не поедет на встречу министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за антиамериканской политики, проводимой Южной Африкой.

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    20 мая 2025, 14:28 • Новости дня
    Надежда Савченко опровергла слухи о гибели

    Надежда Савченко опубликовала видео с фронта, опровергнув слухи о смерти

    Надежда Савченко опровергла слухи о гибели
    @ Андрей Иволгин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступила с заявлением о том, что слухи о ее гибели не соответствуют действительности.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла сообщения о своей гибели, передает Газета.ru. В своем Telegram-канале она разместила видеоролик, снятый в зоне боевых действий, где подтвердила, что жива.

    В посте под видео Савченко написала: «Всем врагам назло Надежда и Украина будут жить». Таким образом она дала понять, что слухи о ее смерти – ложные.

    В России Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году. По версии следствия, она корректировала артиллерийский обстрел, в ходе которого были убиты российские журналисты. Позднее Савченко обменяли на российских военнослужащих.

    Ранее военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

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    20 мая 2025, 21:14 • Новости дня
    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине

    Рубио заявил о желании США завершить конфликт на Украине, чтобы переключиться на Китай

    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Соединенные Штаты рассматривают урегулирование конфликта на Украине как важнейшую задачу, что позволит перераспределить внимание и ресурсы на противодействие Китаю, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности, госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Мы бы хотели быть в состоянии делать все и везде, но факт заключается в том, что ресурсы не бесконечны, а в сутках всего 24 часа. Принесло бы огромную пользу, если бы мы смогли не только завершить войну на Украине, между Россией и Украиной, но и обеспечить какие-то стабильность и мир на Ближнем Востоке. Если бы смогли решить эти вопросы, то это бы позволило нам направить больше времени, энергии и, откровенно говоря, ресурсов на определенные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе применительно к Индо-Тихоокеанскому региону», – заявил Рубио.

    Он отметил, что для США в долгосрочной перспективе ключевым вызовом становится ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в отношении КНР. Рубио подчеркнул, что завершение вооруженных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке позволит Вашингтону сосредоточиться на этих стратегических целях.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    20 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может столкнуться с неизбежностью безоговорочной капитуляции, если откажется от мирных переговоров с учетом текущих реалий на Украине, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что Москва уже неоднократно предлагала начать диалог с Киевом без предварительных условий, при этом учитывая сложившиеся на данный момент реалии на территории Украины, передает ТАСС.

    По его словам, для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции.

    Зампред отметил, что такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше, считает Медведев.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

    Коментарии (32)
    21 мая 2025, 01:43 • Новости дня
    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

    Савченко может покинуть Госдуму из-за перехода на другую работу

    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Госдумы предложил включить вопрос о досрочном сложении полномочий одного из богатейших депутатов Олега Савченко в повестку пленарного заседания, назначенного на 22 мая.

    Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко запланировано на заседании Госдумы двадцать второго мая, передает ТАСС. Проект постановления внесла комиссия по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных в думской электронной базе.

    В пояснении к проекту постановления говорится, что депутат Савченко подал письменное заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В документе указано: «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу».

    Савченко был избран в Госдуму в сентябре 2021 года, он занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку. В рейтинге Forbes за 2021 год Савченко занимал 22-е место среди госслужащих с самыми высокими доходами. В декларации за 2021 год его доход составил почти 559 млн рублей. С 2022 года декларации депутатов публикуются в обезличенном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Олег Савченко в 2015 году покорил самую высокую точку Антарктиды – гору Винсона.

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    20 мая 2025, 18:15 • Новости дня
    Рубио: США продолжают поставки оружия Киеву

    Tекст: Евгения Караваева

    Американские власти продолжают отправлять оружие на Украину, говорит госсекретарь США Марко Рубио

    Поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока не принято, заявил госсекретарь США, исполняющий обязанности помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио, передает ТАСС.

    Рубио подчеркнул, что программа по отправке вооружений Украине продолжает действовать. По его словам, «эта программа не была отменена. Они продолжают получать оружие».

    На слушаниях в Сенате его спросили о готовности администрации США запросить средства на новый пакет помощи. Рубио ответил, что этот вопрос находится в ведении Белого дома, а не его компетенции. Он пояснил, что все ранее утвержденные поставки реализуются, но решение о дополнительном финансировании еще не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что США и страны Европы начали менять свои позиции по вопросам войны и мира. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переходное руководство Сирии оказалось под угрозой коллапса в ближайшие недели из-за сложной обстановки в стране.

    Коментарии (15)
    20 мая 2025, 22:59 • Новости дня
    Захарова высмеяла решение ЕС профинансировать «Радио Свобода»

    Захарова прокомментировала выделение ЕС 5,5 млн евро «Радио Свобода»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Евросоюза поддержать «Радио Свобода» попыткой придать ему «качества того, что не тонет».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза профинансировать медиакорпорацию «Радио Свобода», о чем сообщают ТАСС.

    Захарова в беседе с «Известиями» заявила: «Хотят наделить качествами того, что не тонет. Внимание привлекает формулировка, в которой желается "помочь остаться на плаву"».

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила, что Евросоюз выделил 5,5 млн евро на поддержку вещания «Радио Свобода» в соседних с ЕС регионах, на Кавказе и в Центральной Азии.

    До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение деятельности американского Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курировавшего деятельность «Радио Свобода».

    После этого USAGM направило письмо о прекращении финансирования, и Евросоюз начал рассматривать возможность взять поддержку медиакорпорации на себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о прекращении государственного финансирования радиостанции NPR и телеканала PBS из-за предвзятой подачи новостей.

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    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
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    Подсанкционный СПГ-завод России заманивает покупателей

    Попавший под санкции российский завод по производству СПГ запустил новую вторую очередь. При этом продать газ с первой очереди «Арктик СПГ-2» не удалось: танкеры с СПГ так и остались в море, не найдя покупателей. Зачем же тогда понадобилось запускать вторую очередь? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства

    Депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. Теперь правительство будет контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов в зависимости от потребностей экономики. По мнению экспертов, данная инициатива позволит заложить базу для технологического лидерства страны. Каким образом будут определяться перспективные направления? Подробности

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    Зачем Франция возрождает легендарную каторгу

    «Это оскорбление нашей истории, политическая провокация и возвращение к колониальным временам». Такими словами французская оппозиция оценивает планы Парижа построить новую тюрьму, причем там, где еще несколько десятилетий назад существовала легендарная каторга. Похоже, показной гуманизм западной пенитенциарной системы остается в прошлом, и пример этому подает Франция. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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