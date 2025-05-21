Лавров: Армения может сама выбирать поставщика оружия

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном отметил: «В политическом смысле, конечно, Франция выступает как враждебная страна, поэтому нашим союзникам решать, где лучше закупать оружие», передает ТАСС.

Он добавил, что Россия не видит проблемы в решении Армении приобретать вооружение у других стран и не намерена навязывать свои условия. «Если они хотят иметь французскую базу для дополнительных поставок, пожалуйста, если какой-то другой страны, пожалуйста, мы не будем ничего навязывать», – заявил глава МИД России.

Кроме того, Лавров отметил, что не видит предпосылок для «украинизации» Армении, так как она остается союзником и другом России. Он подчеркнул, что Ереван не ограничивает использование русского языка и российской культуры на своей территории.

Напомним, в понедельник в МИД России сообщили, что в ходе предстоящего визита в Ереван министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с армянским руководством и обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Пашинян, которого обычно относят к антироссийским политикам, готовит политический разворот – обратно на Россию, с которой успел серьезно поссориться.