МИД: Лавров встретится с Пашиняном во время визита в Ереван 20-21 мая

МИД: Лавров посетит Ереван 20-21 мая для переговоров с руководством Армении

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, Лавров посетит Ереван с рабочим визитом 20 и 21 мая. В рамках поездки запланированы переговоры Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, передает РИА «Новости».

Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках евразийских интеграционных объединений и координацию позиций на международных площадках, прежде всего в ООН. Особое внимание будет уделено вопросам региональной безопасности, а также перспективам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и между Арменией и Турцией.

В рамках визита Лавров также выступит перед преподавателями и студентами Российско-Армянского университета, встретится с соотечественниками в Русском доме и возложит цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного Солдата, а также к Мемориалу памяти жертв геноцида армян.

В МИД России подчеркнули: «В Москве рассчитывают, что визит будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон».

В понедельник бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о важности восстановления стратегического партнерства с Россией и интеграции иранского фактора в региональную политику.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Пашинян, которого обычно относят к антироссийским политикам, готовит политический разворот – обратно на Россию, с которой успел серьезно поссориться.