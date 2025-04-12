Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Заключенный напал с ножом на сотрудников тюрьмы в Британии
Заключенный по делу о теракте в Манчестере ошпарил маслом и ранил ножом трех охранников
В Британии осужденный за теракт Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников тюрьмы, использовав горячее масло и самодельное оружие, в результате чего трое получили ранения.
В субботу, 12 апреля, в тюрьме графства Дарем на севере Англии произошло нападение. Как сообщает профсоюз работников исправительных учреждений POA, осужденный по делу о теракте в Манчестере Хашим Абеди атаковал сотрудников учреждения. Он ошпарил их горячим маслом и нанес ножевые ранения, передает РИА «Новости».
«В неспровоцированном нападении участвовал заключенный-террорист Хашим Абеди, брат смертника на «Манчестер-Арене» Салмана Абеди. Сотрудники получили опасные для жизни травмы, в том числе ожоги и колотые раны», – говорится в заявлении профсоюза.
По данным Telegraph, двое пострадавших продолжают получать медицинскую помощь. Один из них был доставлен авиацией в больницу для экстренной операции после ранений в лицо и горло. Как сообщает Sun, другие сотрудники успели «усмирить» нападавшего и предотвратили дальнейшие последствия.
Теракт на «Манчестер-Арене» произошел 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде. Салман Абеди подорвал себя, убив 22 человека и ранив более 100. Хашим Абеди был экстрадирован из Ливии и приговорен к 24 пожизненным срокам за свою роль в подготовке атаки.
Летом прошлого года отбывавшие наказание в исправительной колонии №19 в Волгоградской области напали на сотрудников ФСИН во время обыска после выхода из промзоны.