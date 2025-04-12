Заключенный напал с ножом на сотрудников тюрьмы в Британии

Заключенный по делу о теракте в Манчестере ошпарил маслом и ранил ножом трех охранников

Tекст: Мария Иванова

В субботу, 12 апреля, в тюрьме графства Дарем на севере Англии произошло нападение. Как сообщает профсоюз работников исправительных учреждений POA, осужденный по делу о теракте в Манчестере Хашим Абеди атаковал сотрудников учреждения. Он ошпарил их горячим маслом и нанес ножевые ранения, передает РИА «Новости».

«В неспровоцированном нападении участвовал заключенный-террорист Хашим Абеди, брат смертника на «Манчестер-Арене» Салмана Абеди. Сотрудники получили опасные для жизни травмы, в том числе ожоги и колотые раны», – говорится в заявлении профсоюза.

По данным Telegraph, двое пострадавших продолжают получать медицинскую помощь. Один из них был доставлен авиацией в больницу для экстренной операции после ранений в лицо и горло. Как сообщает Sun, другие сотрудники успели «усмирить» нападавшего и предотвратили дальнейшие последствия.

Теракт на «Манчестер-Арене» произошел 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде. Салман Абеди подорвал себя, убив 22 человека и ранив более 100. Хашим Абеди был экстрадирован из Ливии и приговорен к 24 пожизненным срокам за свою роль в подготовке атаки.

Летом прошлого года отбывавшие наказание в исправительной колонии №19 в Волгоградской области напали на сотрудников ФСИН во время обыска после выхода из промзоны.