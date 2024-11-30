30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.6 комментариев
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у польской границы
Польские силовики выбросили на белорусскую территорию избитого мигранта из Египта со сломанной рукой, заявили в государственном пограничном комитете Белоруссии.
По данным ведомства, польские силовики 29 ноября выбросили избитого мигранта через границу на белорусскую территорию, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Свислочском районе Гродненской области, где пограничный наряд обнаружил мигранта – гражданина Египта.
По информации пограничников, мужчина был истощен и почти не разговаривал. У него были видимые следы от избиений и обездвиженная рука. «Польские силовики выбросили (на белорусскую территорию) избитого беженца со сломанной рукой», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Белорусские пограничники быстро отреагировали на ситуацию и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший был доставлен в Свислочскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
В январе белорусский госпогранкомитет заявил, что польские силовики выбросили на границе с Белоруссией двух беженцев из Сирии и Йемена, один из которых умер. В ноябре сообщалось, что на границе Польши и Белоруссии десять мигрантов из Ирана перелезли через стену с помощью лестниц, после чего были задержаны польскими пограничниками.