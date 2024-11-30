Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у польской границы

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства, польские силовики 29 ноября выбросили избитого мигранта через границу на белорусскую территорию, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Свислочском районе Гродненской области, где пограничный наряд обнаружил мигранта – гражданина Египта.

По информации пограничников, мужчина был истощен и почти не разговаривал. У него были видимые следы от избиений и обездвиженная рука. «Польские силовики выбросили (на белорусскую территорию) избитого беженца со сломанной рукой», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Белорусские пограничники быстро отреагировали на ситуацию и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший был доставлен в Свислочскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

В январе белорусский госпогранкомитет заявил, что польские силовики выбросили на границе с Белоруссией двух беженцев из Сирии и Йемена, один из которых умер. В ноябре сообщалось, что на границе Польши и Белоруссии десять мигрантов из Ирана перелезли через стену с помощью лестниц, после чего были задержаны польскими пограничниками.