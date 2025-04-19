На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Землетрясение магнитудой 5,9 потрясло район острова Минданао на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов острова Минданао на Филиппинах
Сейсмический толчок был зарегистрирован у побережья филиппинского острова Минданао на глубине 18 км, эпицентр находился в сотне километров от Коронадала.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья острова Минданао на Филиппинах, передает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков располагался в 114 километрах к юго-западу от города Коронадал, численность населения которого составляет около 125 тыс. человек.
Глубина очага составила 18 километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне жители приграничных районов Афганистана ощутили подземные толчки, которые достигли магнитуды 5,9.
За день до этого в центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в префектуре Нагано. В тот же день в Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 158 км от Каламы на глубине 126 км.