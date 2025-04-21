На Ключевском зафиксировали более 100 землетрясений за сутки

На Ключевском вулкане за сутки произошло более 100 землетрясений

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН за прошедшие сутки зарегистрировали сто четыре сейсмособытия вблизи вулкана Ключевской, сообщает ТАСС. В официальном сообщении отмечается: «За прошедшие сутки на Ключевском зарегистрировано 104 события в районе вулкана».

Стромболианское эксплозивное извержение на Ключевском началось 20 апреля. По информации ученых, также наблюдается рост температуры термальной аномалии над вулканом. Для региона установлен желтый код авиационной опасности, что указывает на потенциальную угрозу для низколетящих воздушных судов.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) считается самым высоким действующим вулканом Евразии. Его вершинный кратер достигает в диаметре около 700 метров, а на его склонах расположены примерно 80 побочных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится примерно в 30 километрах от поселка Ключи, где проживают около 4,5 тыс. человек.

Рядом с Ключевской сопкой продолжается извержение вулкана Безымянный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке началось стромболианское извержение Ключевского вулкана – самого высокого действующего вулкана Евразии.

На прошлой неделе у побережья Южных Курил за сутки произошло третье землетрясение магнитудой 4,3 с эпицентром в 68 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан.