Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Извержение вулкана Ключевской началось на Камчатке
На Камчатке зафиксировано начало стромболианского извержения Ключевского вулкана – самого высокого действующего вулкана Евразии, над его кратером наблюдается яркое свечение.
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, самого высокого действующего вулкана Евразии, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По словам специалистов, «над кратером вулкана появилось свечение. Оно наблюдается и по видеоснимкам, и со спутника. В кратере вулкана происходит извержение стромболианского типа». Такой тип извержения характеризуется выбросами раскалённой лавы и пепла на небольшую высоту.
Ключевской расположен в Усть-Камчатском районе Камчатки, его высота составляет 4850 метров над уровнем моря. Последнее извержение этого вулкана произошло в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка – самого высокого действующего вулкана Евразии, Ключевский вулкан выбросил пепел на высоту до пяти километров, а Комитет ЮНЕСКО не включил «Вулканы Камчатки» в ряд объектов, находящихся под угрозой.