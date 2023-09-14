Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.0 комментариев
Комитет ЮНЕСКО не включил «Вулканы Камчатки» в ряд объектов под угрозой
Комитет ЮНЕСКО отказался включить «Вулканы Камчатки» в ряд объектов под угрозой
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО отказался включать «Вулканы Камчатки» в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
По ее словам, Комитет всемирного наследия на проходящей сейчас в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии 45-й сессии счел преждевременным внесение российского природного объекта «Вулканы Камчатки» в Список под угрозой, передает РИА «Новости».
При этом Абрамченко отметила, что рассмотрение вопроса прошло в «конструктивном ключе». Так, большинство членов Комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Мали, ЮАР, Оман, Руанду, Катар, Замбию, отметили предпринимаемые Россией усилия по повышению охранного статуса объекта «Вулканы Камчатки».
Напомним, в июне на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка – самого высокого действующего вулкана Евразии. Абсолютная высота вулкана – около 4850 метров. В 30 км от вулкана расположен поселок Ключи, где живет примерно 4,5 тыс. человек.