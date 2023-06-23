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Извержение самого высокого действующего вулкана Евразии началось на Камчатке
Сотрудник ДВО РАН Гирина сообщила об извержении на Камчатке самого высокого действующего вулкана Евразии
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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка – самого высокого действующего вулкана Евразии, сообщила глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.
Гирина сообщила об извержении стромболианского типа на вулкане Ключевской. Она рассказала, что спутники сняли «яркую термальную аномалию», также зарегистрировано «спазматическое дрожание». При этом «выбросов пепла пока не наблюдается». Однако было замечено свечение от лавы, появившейся в западной части вершинного кратера. Пока вулкан получил «желтый» повышенный код опасности для авиации, передает РИА «Новости».
Напомним, извержение вулкана Ключевской также происходило с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2021 года. Абсолютная высота вулкана – около 4850 метров. В 30 км от вулкана расположен поселок Ключи, где живет примерно 4,5 тыс. человек.
Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»
Опубликовано последнее сообщение, которое миллиардер Хэмиш Хардинг отправил с батискафа «Титан», потерявшегося в Атлантическом океане, пишет Daily Star.
Так, незадолго до погружения к затонувшему «Титанику» Хардинг отправил сообщение своему другу Терри Виртсу, в котором пожаловался на плохую погоду, передает «Газета.ru».
Терри указал на то, что экипаж батискафа и Хэмиш понимали, на какие риски они идут.
Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем несколько экспертов и режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон высказали предположение, что экипаж не выживет, так как операция по спасению батискафа сравнима с отправкой корабля на Луну.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту
Советник Аксенова Крючков: Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым
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Обстрел украинскими силами Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
В свою очередь Крючков напомнил, что из Крыма в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска, один – в районе Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал Крючков в Telegram.
Он добавил, что в настоящее время специалисты обследуют конструкции Чонгарского моста. Выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Патрушев озвучил потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления
Патрушев: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 13 тыс. военных
ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава, об этом президенту Владимиру Путину доложил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Он пояснил, что речь идет об обобщенных данных, эта информация поступила от ведомств, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня российские войска уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и десять тактических истребителей, которые ВСУ применяли в ходе контрнаступления.
Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению.
ВКС нанесли групповой удар по украинскому складу иностранного вооружения и военной техники
В ночь на четверг Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по складу доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны.
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли ВКС, назначенный объект поражен, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее сообщалось, что ВС России ночью уничтожили пятерых украинских разведчиков под Кременной.
Песков: На Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на трудности перевода
Песков выразил уверенность, что на Западе поняли суть фразы Путина про ядерное оружие
Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.
«Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков.
По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС.
Москва предостерегла Вашингтон от размещения войск НАТО на Украине
МИД назвал исторической ошибкой США возможное размещение войск НАТО на Украине
США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва настоятельно предостерегает США не совершать эту ошибку.
«Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран – бывший или нынешние чиновники – все решается в Вашингтоне», – подчеркнул Рябков в эфире RT International.
Он отметил, что на Украине не должно быть никаких войск НАТО.
Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
МИД назвал Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС
МИД назвал неуместным присутствие президента Франции Макрона на саммите БРИКС
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Москва считает, что участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР будет неуместно, эта позиция передана принимающей стороне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В частности, дипломат назвал неверным, если не саммите будет присутствовать лидер страны, которая проводит враждебную и неприемлемую для России политику.
«Мы не скрываем данный подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, рассчитываем, что наша точка зрения будет принята во внимание», – подчеркнул замминистра, передает «Интерфакс».
В то же время Рябков отметил, что круг приглашенных определяет принимающая сторона. «Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», – сказал замминистра.
Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.
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В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».
Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.
При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.
На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.
Дуда предложил уступить России территории на Средиземном море
Президент Польши Анджей Дуда в интервью новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV предложил отдать России территории на побережье Средиземного моря.
Предоставить России «кусок на Средиземноморском побережье» он предлагает в обмен на возвращение Украине Крыма, Донецка и Луганска, сообщает Lenta.Ru.
При этом какую именно часть Средиземноморья Дуда не уточнил.
Так Дуда отреагировал на призывы к «компромиссу» между Украиной и Россией, в результате которого Киев должен признать вхождение в состав России новых регионов. По его мнению, страны, которые призывают к подобному «компромиссу», могли бы «отдать свои территории» России в обмен на Донецк, Луганск и Крым, которые при этом перейдут под контроль Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее Дуда заявил, что заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны.
СМИ: Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа
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Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
В сообщении в группе в WhatsApp Гэрриот написал, что найденные части – это рама для посадки и задняя панель батискафа, сообщает РИА «Новости».
Мирнс подчеркнул, что батискаф «Титан» нестандартный, что подтверждает, что найденные части принадлежат именно ему. Он также добавил, что корпус батискафа еще не найден, но очевидно, что он разделился на части.
Напомним, неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.
Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
Российская авиация нанесла удар по «интернациональному легиону» ВСУ
Глава пресс-центра группировки ВС России «Запад» Зыбинский сообщил об авиаударе по «интернациональному легиону» ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по так называемому интернациональному легиону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
У населенного пункта Двуречное ударом миномета «Сани» уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В свою очередь расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два украинских минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Западное. У Кисловки и Котляровки артиллерия и танки Т-72Б3 «уничтожили отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль». При попытке ротации подразделений ВСУ у Берестового уничтожен американский БТР М113 с личным составом, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки. В том же районе отражена атака ВСУ. У Степногорска уничтожены две самоходные гаубицы «Акация» ВСУ, в Преображенке и Червоной Кринице – две буксируемые гаубицы, передает РИА «Новости».
Авиация уничтожила танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу ВСУ у Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки. Российские ЗРК сбили три украинских беспилотника «Фурия» и два БПЛА «Валькирия».
Чехов сообщил, что старший прапорщик Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск – беспилотник ВСУ, корректировавший огонь, был уничтожен военными взвода под руководством прапорщика из стрелкового оружия.
На Южно-Донецком направлении нанесены удары по украинским военным, которые готовились к наступлению в районе Макаровки. В результате были уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила противника. Российская авиация уничтожила танк, БМП, боевые бронированные машины и личный состав ВСУ у Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Сбит украинский беспилотник «Лелека».
Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
Напомним, в марте сообщалось, что в так называемом интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Компания OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»
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Компания OceanGate Expeditions заявила, что экипаж пропавшего батискафа в Атлантике, скорее всего, погиб.
В сообщении сказано, что Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, которые находились на борту батискафа, по мнению компании, «к сожалению, погибли». OceanGate Expeditions заявила, что погибшие «были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите Мирового океана», передает ТАСС.
Напомним, две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
Неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.