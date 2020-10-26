Ученые заявили об усилении извержения вулкана Ключевской

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке, начавшееся почти месяц назад, постепенно усиливается, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

«Извержение Ключевского находится в начальной стадии и постепенно усиливается. Высота выбросов из кратера в последние дни стала достигать 450-500 метров. Из-под формирующегося шлакового конуса на крутой склон вулкана (под углом 32 градуса) в Апахончический желоб выходит лавовый поток, который разветвляется на шесть-семь более мелких потоков. Протяженность наибольшего из них достигает одного километра», – передает РИА «Новости» слова директора ИВиС Алексея Озерова.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на его склонах на высотах 500-3600 метров расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.

Напомним, в четверг сообщалось, что система сейсмического мониторинга зафиксировала начало извержения вулкана Безымянный на Камчатке.