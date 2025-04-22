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    «Глубинное государство» уничтожает Пентагон изнутри
    Французский адмирал: Россия научилась противостоять западному оружию
    Песков сообщил об отсутствии информации о плане Трампа по Украине
    Умер Зураб Церетели
    Эксперт объяснил значение освобождения Горнальского монастыря
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    Генерал Попов обратился к суду с последним словом
    ИИ помог россиянке выиграть 36 млн рублей в лотерею
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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    22 апреля 2025, 17:54 • Новости дня

    Авианосец возглавил британский поход в Индо-Тихоокеанский регион

    Авианосец Prince of Wales возглавил восьмимесячный поход британской ударной группы

    Tекст: Евгения Караваева

    Авианосец Prince of Wales отправился из Портсмута для участия в международных учениях в Индо-Тихоокеанском регионе, включая маневры у берегов Австралии.

    Британский авианосец Prince of Wales отправился из Портсмута в восьмимесячный поход в Индо-Тихоокеанский регион, передает ТАСС.

    Корабль возглавит ударную группу, в состав которой войдут боевые корабли, вспомогательные суда и самолёты. За выходом авианосца велась онлайн-трансляция в социальных сетях BFBS.

    Сначала группа направится в район Корнуолла, а затем в Средиземное море для участия в учениях НАТО, направленных на укрепление европейской безопасности.

    В дальнейшем британская авианосная группа, в составе которой около 4 тыс. военных, проведет совместные маневры в Индийском океане с представителями 12 стран, включая Индию, Испанию, Канаду, Малайзию, Норвегию, Сингапур и США. После этого запланировано участие в крупных учениях Talisman Sabre у берегов Австралии и проведение маневров с силами самообороны Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Позже появилась информация, что Британия допустила продажу этого корабля или его консервацию из-за нехватки финансирования, несмотря на стоимость корабля в 3,6 млрд долларов.

    21 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    @ Владимир Владиславлев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Арестованное в порту Измаила российское судно реализовано украинским агентством на электронной площадке за сумму свыше 6 млн гривен.

    Судно Nika Spirit, арестованное в 2019 году в украинском порту Измаила, было продано, передает ТАСС. Национальное агентство Украины по поиску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что танкер был реализован на электронном аукционе Prozorro по цене 6,4 млн гривен, что эквивалентно примерно 154 тыс. долларов.

    Глава агентства Елена Дума уточнила, что в настоящее время в управлении АРМА находятся еще шестнадцать арестованных судов.

    В июле 2019 года СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Судно опознали как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли в ходе инцидента в Керченском проливе. Позднее экипаж судна был освобожден, однако российский танкер был арестован вместе с изъятыми документами.

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    21 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Путин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти связаны по рукам своими миллиардными капиталами, спрятанными за границей, они борются не за украинский народ, а за свои деньги, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа – они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. И все. Они там на этих деньгах, как на крюке, сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть – никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой

    Глава ЕК расхваливала Евросоюз как безопасную гавань в непредсказуемом мире

    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила рост интереса к торговому сотрудничеству с Европой на фоне введения США новых тарифов и рыночной нестабильности, пишет Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны буквально в очередь выстраиваются, стремясь к сотрудничеству с европейскими партнерами после решения президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющих торговых пошлин, пишет Politico.

    По словам фон дер Ляйен, она в последние недели вела переговоры с руководителями Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые ищут «сильных, надежных партнеров».

    «В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – заявила она.

    Мировой порядок, по оценке фон дер Ляйен, «меняется глубже, чем когда-либо после окончания холодной войны».

    Она подчеркнула, что на фоне торговых потрясений Европа демонстрирует стойкость, а поддержка членства в ЕС среди граждан достигла 74% – максимального уровня за 40 лет, согласно опросу Eurobarometer.


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    21 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    В Крым прибыл первый контейнерный поезд через Новороссию
    В Крым прибыл первый контейнерный поезд через Новороссию
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Крымский полуостров пришел грузовой поезд, преодолевший маршрут по территории Новороссии менее чем за пять дней.

    По информации, предоставленной ТАСС, первый контейнерный поезд прошел по территории железных дорог Новороссии и прибыл на полуостров Крым. Состав направлялся со Свердловской железной дороги и следовал по специально разработанному графику.

    Расстояние более 3000 километров поезд преодолел менее чем за пять дней. Конечной точкой маршрута стал порт Севастополя, где контейнеры будут перегружены на морские суда для дальнейшей доставки.

    Генеральный директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров заявил: «Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона».

    Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил разработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечит грузовое и пассажирское сообщение между Крымом и центральной частью России через новые регионы.

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    21 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области

    Британский военный и до 20 офицеров ВСУ уничтожены в бункере в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка, среди погибших числится британский военный советник, сообщили СМИ.

    ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в районе села Чернобаевка в Херсонской области утром 21 апреля, пишет Российская газета со ссылкой на Telegram-канал NgP_raZVedka .

    Объект представлял собой современный укрепленный бункер с передовыми цифровыми средствами связи, мониторинга обстановки и целеуказания. Командный пункт был полностью выведен из строя, уничтожены также его поддерживающие дизельные электростанции.

    По данным источников украинской армии, удар был нанесен высокоточным оружием, вероятно, ракетой комплекса «Искандер». В командном пункте находились высокопоставленные офицеры ВСУ и военные советники из стран НАТО. Сообщается о ликвидации до 20 украинских офицеров и как минимум одного иностранного военного – предварительно гражданина Британии. Есть также значительное количество тяжелораненых.

    Первая волна удара пришлась настолько точно, что по предположениям экспертов не сопровождалась работой авиации и не вызывала воздушной тревоги. Уничтожение современного штаба украинских войск серьезно осложнит координацию и управление в данном направлении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области ракетой «Искандер».

    Также российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военных.

    Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога с использованием ракеты в фугасном снаряжении.

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    22 апреля 2025, 08:52 • Новости дня
    Российские военные освободили Горнальский монастырь

    Силовики: Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь

    Российские военные освободили Горнальский монастырь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил, отмечено успешное подавление сопротивления.

    Освобождение Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подтвердили силовые структуры России, передает ТАСС.

    По информации агентства, российские военные провели операцию по установлению контроля над монастырем в ходе боевых действий. Собеседник агентства заявил: «Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено».

    В силовых структурах добавили, что ВСУ рассматривали монастырский комплекс как военный объект.

    Монастырь находится в одном из населенных пунктов Курской области, где ранее отмечалось противостояние российских сил с украинскими подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки на господствующей высоте.

    Сообщалось, что российские войска планируют использовать нестандартные методы для освобождения Свято-Николаевского монастыря, в том числе снайперов и FPV-дроны.

    Также отмечалось, что на территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен.

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    21 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    НЛО в небе над Львовом оказался шведским самолетом-разведчиком
    НЛО в небе над Львовом оказался шведским самолетом-разведчиком
    @ Gnolam/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Тестовый полет над Львовом совершил самолет-разведчик ACS-890, обладающий радиусом обнаружения целей до 400 километров, украинцы приняли его за НЛО, сообщили украинские СМИ.

    Тайну неопознанного объекта, замеченного 21 апреля над Львовом, раскрыли украинские СМИ: речь шла о тестовом полете разведывательного самолета ACS-890. Самолет был недавно передан Украине как часть помощи от Швеции. В публикации издания «Страна» отмечается, что борт оснащен современной радиолокационной системой и способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 км, передает Лента.ру.

    В Минобороны Швеции подчеркнули, что новые машины предоставят Украине дополнительные возможности радиолокационной разведки. Также отмечается, что ACS-890 может быть интегрирован в системы ПВО вместе с американскими истребителями F-16.

    Ранее в социальных сетях обсуждали появление НЛО с позывным Welcome, траектория которого напоминала пятиконечную звезду. Издание The Times сообщило, что власти Британии рассматривают возможность отправить истребители для патрулирования воздушного пространства над Украиной.

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    22 апреля 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе

    Эксперт Федутинов: По Одессе могли быть нанесены удары «Геранями» в новой модификации

    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой говорят в Сети, может свидетельствовать об изменениях в винтомоторной группе аппарата. Они, вероятно, были направлены на повышение скорости и продолжительности полета дрона, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения о применении новой модификации «Герани» при ударе по Одессе.

    «Основной вклад в акустический след летательных аппаратов вносят двигатель и движитель», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации. По его мнению, в случае с атакой на объекты в Одессе речь идет о применении БЛА с двигателем не реактивным, а поршневым.

    «Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой уже говорят в Сети, может свидетельствовать о том, что разработчики внесли какие-то изменения в винтомоторную группу. На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», – детализировал собеседник.

    Федутинов допускает, что изменения были направлены на повышение тактико-технических характеристик дрона, а именно – скорости и продолжительности полета. По его мнению, применение беспилотника такой модификации именно в районе Одессы неслучайно.

    «Цели в этом городе и его окрестностях входят в число приоритетных, потому что, во-первых, это транспортный хаб, через который осуществляется логистика ВСУ. Во-вторых, в Одессе имеются производственные мощности, относящиеся к оборонной промышленности», – сказал эксперт.

    Напомним, в ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Предположительно, работали новые модификации «Гераней». К такому выводу пришли аналитики, которые обратили внимание на звук, который издают дроны. По оценке ряда зарубежных экспертов, БЛА в финальной фазе полета развивали на 20-25% большую скорость, чем стандартные модели.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», еще одной особенностью этой атаки стало то, что «Герани» действовали в полном соответствии с принципами роя – «с разведкой, разведением внимания и перераспределением целей в полете и точечным заходом на них». «А это значит, что скоординированные массированные атаки по тылам становятся не исключением, а новой нормой, против которой ВСУ пока не имеют устойчивых средств противодействия», – считают они.

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    21 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    WP: Маск захотел уйти из правительства США из-за «неэтичных» нападок левых

    Маск готов покинуть пост главы DOGE из-за усталости от нападок левых политиков

    WP: Маск захотел уйти из правительства США из-за «неэтичных» нападок левых
    @ Kenny Holston/The New York Times/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава DOGE предприниматель Илон Маск якобы намерен оставить работу в американском правительстве из-за усталости от критики со стороны левых политических сил, пишет WP.

    Статус предпринимателя Илона Маска как особого сотрудника правительства США истекает в мае этого года, и пока неизвестно, будет ли он продлен. По данным источников, Маск устал от, как он считает, «потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», пишет Washington Post (WP).

    Пока неясно, когда именно Маск покинет правительство, но ожидается, что его статус специального государственного служащего истечет в конце мая, говорится в статье.

    «По словам человека, знакомого с его взглядами, миллиардер готов уйти, потому что устал противостоять тому, что он считает множеством неприятных и неэтичных нападок со стороны левых политиков», – сказал источник WP.

    Уход Маска не уменьшит власть или активность департамента государственной эффективности США (DOGE), его детища, сказал информатор, отметив, что члены команды DOGE уже работают в десятках федеральных агентств.

    «Никто не может сказать, что DOGE не добился исторического успеха. Результаты говорят сами за себя», – поделился высокопоставленный чиновник из Белого дома.

    WP в качестве примера повода для критики Маска напомнила о его распоряжении в феврале заставить всех сотрудников федеральных ведомств еженедельно отправлять электронные письма с перечнем пяти достижений, угрожая в случае невыполнения увольнением.

    «Маск назвал электронные письма мерой подотчетности, необходимой для того, чтобы у сотрудников было "ощущение пульса" собственной деятельности», – уточнили в статье.

    Однако по факту никаких действий с этими письмами не проводилось. Как бы ни опасались госслужащие утечки и нарушения конфиденциальности, письма с отчетами где-то превратились в пародию. Как пишет WP, люди ради шутки стали писать их на иностранных языках, и ничего за этим не последовало. Журналисты газеты сделали вывод, что стратегии анализа и использования этих отчетов не было вовсе.

    «С другой стороны, небольшое число агентств узаконило эту практику или создало автоматизированные формы для сбора ответов. Комиссия по ценным бумагам и биржам, например, часто напоминает сотрудникам о пяти основных положениях в своем ежедневном внутреннем информационном бюллетене», – отметили в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и ведомство DOGE завышают данные об экономии бюджета США, включая в списки отмененные контракты и завышенные расходы, что приводит к погрешностям в миллиарды долларов.

    Кроме того, FT узнала, что увольнения в Национальном управлении по безопасности на трассах (NHTSA) США могут быть связаны с бизнес-интересами Илона Маска в связи с беспилотными Tesla и его влиянием на правительство.

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    21 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Названа причина смерти папы римского Франциска

    Инсульт стал причиной смерти папы римского Франциска

    Названа причина смерти папы римского Франциска
    @ ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Папа римский Франциск скончался после перенесенного инсульта и последовавшей остановки сердца, говорится в официальном медицинском заключении о смерти 88-летнего понтифика.

    Папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер утром 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в резиденции «Святая Марфа» в Ватикане. Основной причиной смерти стал церебральный инсульт, приведший к развитию комы и последующей остановке сердца, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что перед смертью понтифик перенес острый эпизод дыхательной недостаточности в результате двусторонней мультимикробной пневмонии. Медики также отметили наличие у Франциска множественных бронхоэктазов, повышенного артериального давления и диабета второго типа.

    В понедельник в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет. Позже в Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска. Похороны папы римского решили провести по упрощенной процедуре.

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    22 апреля 2025, 10:16 • Новости дня
    Житель Дагестана попытался догнать взлетающий самолет в аэропорту Сургута

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Дагестана, проспав посадку, самостоятельно вышел на летное поле Сургута, чтобы успеть на рейс в Махачкалу.

    Инцидент произошел ночью 18 апреля, передает РИА «Новости». Мужчина 1990 года рождения получил посадочный талон, прошел в стерильную зону и уснул в ожидании своего рейса до Махачкалы. После пробуждения он отправился покурить в специально отведенное место на улице и заметил, что началась посадка на его самолет.

    По словам представителя МВД на транспорте УрФО, «он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету». Сотрудники аэропорта задержали пассажира на летном поле. В полиции уточнили, что мужчина был трезв и не имел умысла на нарушение общественного порядка, поэтому к административной ответственности его не привлекли.

    В управлении МВД добавили, что самолет вылетел без опоздавшего пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта разрешило пассажирам, опоздавшим на рейс, использовать обратный билет, около десяти человек не смогли попасть на рейс в Бразилии из-за путаницы с авиакомпаниями, а в Шереметьево опоздавший пассажир разбил стекло после того, как не успел на свой самолет.

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    22 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Рожин: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Tекст: Анастасия Куликова

    С освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Так что проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВС России освободили монастырь в Курской области.

    «ВСУ всеми силами цеплялись за Горнальский монастырь. Дело в том, что обитель расположена на господствующей высоте. Противник, разместив на территории комплекса артиллерию и оборудовав там пусковые установки БПЛА, замедлял и осложнял продвижение российских войск», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    В такой ситуации первоочередной задачей стало освобождение монастыря – ВС России перешли к штурму. Собеседник с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность: «все восстановят». «Было крайне важно выбить ВСУ с этой высоты», – акцентировал Рожин.

    По его словам, теперь российские военные получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Следовательно, проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация. «Тем не менее, украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под их контролем», – считает спикер.

    «Стоит ожидать еще большей активизации работы украинских дронов, усилий по перерезанию снабжения наших войск», – допускает аналитик. «Как только российские бойцы зачистят Горналь, будет можно говорить о полном освобождении региона», – заметил эксперт.

     «Освобождение обители – это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России. «Сопротивление ВСУ сломлено», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект: на территории были размещены артиллерийские установки и оборудованы пусковые установки БПЛА, а в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинской армии.

    19 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области – это 1260 квадратных километров. «Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», – отмечал Герасимов.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.

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    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Умер Зураб Церетели

    Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

    Умер Зураб Церетели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Один из самых известных российских художников и скульпторов Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни, сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

    По его словам, Церетели ушел из жизни в Москве в полвторого ночи, причиной смерти стала остановка сердца, передает ТАСС.

    Сейчас решается вопрос о времени и месте прощания с выдающимся художником.

    Искусствовед Ксения Коробейникова сообщила в Telegram, что Церетели ушел из жизни на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Она выразила соболезнования родным и коллегам, отметив вклад мастера в развитие российской и мировой культуры.

    Зураб Церетели родился в Тбилиси, стал народным художником СССР, Грузии и России, возглавил Российскую академию художеств. В 1970–1980-х годах он был главным художником МИД СССР, а к Олимпиаде-80 в Москве отвечал за художественное оформление игр.

    Его скульптуры и монументальные работы украшают общественные пространства Москвы, других городов России, стран СНГ и ряда зарубежных государств. Творческое наследие Церетели охватывает не только скульптуру и живопись, но и педагогическую деятельность

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    21 апреля 2025, 21:23 • Новости дня
    В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

    На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.

    Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.

    С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.

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