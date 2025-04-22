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Авианосец возглавил британский поход в Индо-Тихоокеанский регион
Авианосец Prince of Wales возглавил восьмимесячный поход британской ударной группы
Авианосец Prince of Wales отправился из Портсмута для участия в международных учениях в Индо-Тихоокеанском регионе, включая маневры у берегов Австралии.
Британский авианосец Prince of Wales отправился из Портсмута в восьмимесячный поход в Индо-Тихоокеанский регион, передает ТАСС.
Корабль возглавит ударную группу, в состав которой войдут боевые корабли, вспомогательные суда и самолёты. За выходом авианосца велась онлайн-трансляция в социальных сетях BFBS.
Сначала группа направится в район Корнуолла, а затем в Средиземное море для участия в учениях НАТО, направленных на укрепление европейской безопасности.
В дальнейшем британская авианосная группа, в составе которой около 4 тыс. военных, проведет совместные маневры в Индийском океане с представителями 12 стран, включая Индию, Испанию, Канаду, Малайзию, Норвегию, Сингапур и США. После этого запланировано участие в крупных учениях Talisman Sabre у берегов Австралии и проведение маневров с силами самообороны Японии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Позже появилась информация, что Британия допустила продажу этого корабля или его консервацию из-за нехватки финансирования, несмотря на стоимость корабля в 3,6 млрд долларов.