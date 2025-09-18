Патриарх Кирилл сравнил храм с «духовной бензоколонкой»

Патриарх Кирилл назвал храм местом получения божественной энергии

Tекст: Вера Басилая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа и освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского, передает РИА «Новости».

«Вот, храм – это та самая духовная бензоколонка, где каждый может подкрепить себя, добавить к своей жизни божественную энергию, помогающую преодолевать скорби, проблемы и выстраивать правильное направление своего жизненного пути», – заявил во время церемонии патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что храм становится настоящим местом духовного наполнения после освящения.

Патриарх отметил, что человеку важно возвращаться к своим духовным истокам и не забывать о подлинном смысле жизни. По его словам, храм помогает уйти от суеты, сосредоточиться на главном и укрепиться на жизненном пути.

В РПЦ уточнили, что духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа занимает 4,5 гектара и включает храм в честь Всех Казахстанских святых, храм Сергия Радонежского и ряд образовательных и социальных учреждений: гимназию, паллиативный центр, детский оздоровительный центр, кружки для молодежи, а также музейный комплекс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын кыран» за вклад в укрепление духовных связей между народами.