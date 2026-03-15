В Казахстане выявили четыре нарушения накануне референдума по конституции
Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана выявили четыре нарушения законодательства в день тишины перед референдумом по новой конституции республики, который проходит в воскресенье, сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры республики Бекжан Караманов в ходе онлайн-марафона, посвященного референдуму.
Караманов рассказал, что сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана выявили четыре нарушения законодательства в день тишины перед референдумом по новой конституции страны, передает ТАСС.
По словам Караманова, «вчера было зафиксировано два незаконных опроса общественного мнения и два факта проведения агитации в день тишины. Установленные лица полностью признали свою вину, на них наложены штрафы. Незаконные посты удалены». Он подчеркнул, что сейчас голосование проходит в рамках правового поля.
Референдум по новой конституции проходит в Казахстане 15 марта. Ключевые изменения основного закона предусматривают введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту, создание Народного совета с правом законодательной инициативы и закрепление приоритета национального права над международным. Если граждане поддержат новую конституцию, она вступит в силу 1 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане стартовал референдум по новой конституции. Президент Касым-Жомарт Токаев запустил запретил родственникам главы государства занимать государственные должности. Токаев ранее назначил дату проведения референдума по новой конституции.