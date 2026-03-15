В Казахстане выявили четыре нарушения накануне референдума по конституции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Караманов рассказал, что сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана выявили четыре нарушения законодательства в день тишины перед референдумом по новой конституции страны, передает ТАСС.

По словам Караманова, «вчера было зафиксировано два незаконных опроса общественного мнения и два факта проведения агитации в день тишины. Установленные лица полностью признали свою вину, на них наложены штрафы. Незаконные посты удалены». Он подчеркнул, что сейчас голосование проходит в рамках правового поля.

Референдум по новой конституции проходит в Казахстане 15 марта. Ключевые изменения основного закона предусматривают введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту, создание Народного совета с правом законодательной инициативы и закрепление приоритета национального права над международным. Если граждане поддержат новую конституцию, она вступит в силу 1 июля.

