Террористы убили 42 человека в центральном штате Нигерии

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Cable, в ходе серии атак в зонах местных правительств Агварра и Боргу были также похищены люди, среди которых есть дети, передает РИА «Новости».

По сведениям источников издания, вооруженные группы на протяжении недели атаковали деревни в Агварре, не встречая сопротивления. Местные жители рассказали, что боевики разгромили несколько населенных пунктов и увезли десятки человек, включая учеников частных католических школ Святой Марии в Папири.

Представители церкви сообщили, что в результате нападений церковное имущество было уничтожено, похищено два мотоцикла, а также украдены наличные деньги в размере 200 тыс. найра, что составляет около 139 долларов США.

В декабре террористы похитили 15 прихожан из церкви в Нигерии.

Ранее военные и ВВС Нигерии в ходе крупной антитеррористической операции ликвидировали десяток главарей экстремистской группировки «Боко харам» в штате Борно.