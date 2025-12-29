Силы безопасности Нигерии уничтожили группу лидеров «Боко харам» в Борно

Tекст: Денис Тельманов

Операция по уничтожению лидеров «Боко харам» была проведена на северо-востоке страны в районе города Бама, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Makama.

В операции участвовали силы безопасности, армия и авиация Нигерии, которые совместно провели точечные удары.

Спецоперация проходила в рамках кампании «Хадин кай», переводимой с языка хауса как «единство» и направленной на борьбу с террористическими группами. В результате этих действий уничтожены как минимум десять руководителей «Боко харам», что стало значимым ударом по структуре группировки.

«Боко харам» активна в регионе с 2002 года, а с 2009 года ведет террористическую деятельность против правительства. В 2015 году, после серьезного поражения от вооруженных сил страны, члены организации переместили базы на сопредельные территории и раскололись на несколько фракций, включая ISWAP, связанную с запрещенной в России группировкой «Исламское государство*».

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные неизвестные совершили нападение на церковь в деревне Эджиба в штате Коги и похитили пастора и одиннадцать прихожан. Президент страны Бола Тинубу объявил режим чрезвычайной ситуации в области безопасности и распорядился увеличить численность полиции на 20 тыс. новобранцев. Из католической школы в Нигерии боевики похитили 227 человек, включая 215 учениц и 12 учителей.