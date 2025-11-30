По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.6 комментариев
В Нигерии бандиты похитили пастора и 11 прихожан церкви
В штате Коги на западе Нигерии неизвестные вооруженные лица во время нападения на церковь в деревне Эджиба похитили пастора и 11 прихожан.
В штате Коги на севере центральной части Нигерии бандиты совершили нападение на церковь в деревне Эджиба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. По словам представителя по вопросам информации штата Кингсли Феми Фанво, злоумышленники ворвались в церковь в воскресенье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бола Тинубу объявил режим чрезвычайной ситуации в области безопасности в Нигерии. Офис главы государства заявил о мерах на фоне всплеска атак и похищений.
В Нигерии число похищенных террористами в католической школе Святой Марии достигло 315 человек, включая учеников и педагогов. США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию в случае продолжения убийств христиан. Нигерийская террористическая группировка «Боко харам» (запрещена в России) стала известна похищениями и убийствами людей с 2000-х годов.