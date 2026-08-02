Командир Балу сообщил об использовании дронов с ИИ на краснолиманском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России успешно применяют дроны с искусственным интеллектом для поражения позиций противника на краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

«Мы осуществляем подвоз провизии и боекомплекта, беспилотных систем и всего, в чем нуждается подразделение. В основном, увеличивается ударная сила, везем ударные беспилотники», – отметил военнослужащий. По его словам, главной угрозой остаются вражеские беспилотники, пытающиеся нарушить линии снабжения.

Для борьбы с ними используются мобильные огневые группы и беспилотники типа «летающее крыло». Искусственный интеллект, встроенный в эти аппараты, настроен на распознавание военной формы и номеров противника. Ежедневно для снабжения бойцов задействуется не менее семи-восьми машин, а иногда и больше, добавил командир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении российских беспилотников искусственным интеллектом.

В июле операторы дронов группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

В середине прошлого месяца ивановские десантники уничтожили вражескую группу подвоза боеприпасов барражирующим боеприпасом «Ланцет».