Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
В Чите задержали ограбивших в масках букмекерский клуб налетчиков
Полицейские поймали вооруженных грабителей букмекерского клуба в Чите, в ходе нападения они скрыли лица под масками, а также пригрозили работникам предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержанными оказались двое местных жителей, которые ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности, пояснила Волк в Max.
По данным следствия, злоумышленники скрыли лица под масками и ночью проникли в помещение букмекерской конторы. Они стали угрожать работникам предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, требуя отдать всю наличность из кассы.
Забрав более 350 тыс. рублей, нападавшие быстро скрылись.
Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и проанализировали возможные пути отхода, что позволило оперативно вычислить преступников.
На допросе задержанные признались, что успели полностью потратить украденные средства.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о разбое. За совершение данного преступления фигурантам грозит суровое вплоть до 10 лет лишения свободы.
В мае столичные полицейские задержали троих вооруженных налетчиков на криптоинвестора.
Осенью прошлого года правоохранители арестовали двоих подозреваемых в разбойном нападении с топором на юге Москвы.
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