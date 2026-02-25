  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 69 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    26 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    20 комментариев
    25 февраля 2026, 07:29 • Новости дня

    Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне группировки «Юг»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности российской «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

    Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Южная», передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что экипажи Су-25 запускали ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно поразить обозначенные цели. После завершения боевых вылетов технические специалисты провели необходимые регламентные работы по обслуживанию самолетов, чтобы подготовить их к последующим боевым задачам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Ивашечкин умер, он был создателем штурмовика Су-25.

    Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне группировки «Восток».

    24 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (8)
    24 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»

    Британия заявила о начале работы штаба многонациональных сил для Украины

    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аппарат штаб-квартиры многонациональных сил для Украины начал работу, численность состава составляет 70 человек и поддерживается значительным финансированием, заявило Минобороны Британии.

    Министерство обороны Британии объявило о начале работы штаба многонациональных сил для Украины. В состав аппарата вошли 70 человек, а подготовка к развертыванию британских войск финансируется в объеме 200 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что 24 февраля состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, глава МИД Британии Иветт Купер посетит Киев, а министр обороны Джон Хили будет на службе в лондонском соборе Святого Семейства в изгнании, который относится к Украинской грекокатолической церкви.

    В июле 2025 года канцелярия Стармера опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможного отправления на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки украинских ВС, включая поставки вооружения и техники.

    Ранее британская газета The Guardian призвала «коалицию желающих» ввести войска на Украину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев на окраинах Святогорска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

    Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере Донецкой народной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина в эфире «Соловьев Live».

    Он отметил, что ситуация в этом районе находится под пристальным наблюдением руководства республики.

    Пушилин подчеркнул значимость соседнего населенного пункта Рай-Александровка, который, по его словам, сейчас играет важную роль в вопросах водоснабжения региона. Он также заявил: «Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка – населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует в 2026 году наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    В районах Гришина и Удачного под Красноармейском идут ожесточенные бои.

    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию жителей Святогорска в ДНР.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы

    ВС России ликвидировали начальника украинской погранзаставы в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В районе села Рубежное в Харьковской области был уничтожен командный пункт украинской пограничной комендатуры, в результате чего погиб начальник погранзаставы в звании капитана, сообщили в силовых структурах.

    В Харьковской области был ликвидирован начальник украинской погранзаставы при уничтожении командного пункта ПКШР «Шквал» 11-й бригады «Форпост» в районе села Рубежное, передает РИА «Новости».

    «Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артем Валентинович – начальник погранзаставы», – сообщил источник.

    Мякота находился в зоне поражения в момент удара по объекту.

    Ранее ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области.

    Под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, который координировал диверсионные группы и беспилотники.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иностранные наемники предложили силовикам России сдать позиции ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники ВСУ выходят на связь с российскими силовиками, предлагая за криптовалюту передать координаты украинских позиций, сообщил представитель силовых структур.

    Российские силовики фиксируют случаи, когда иностранные наемники, служащие в рядах ВСУ, обращаются с предложением за криптовалюту передать координаты украинских позиций, включая собственные, передает ТАСС.

    Источник уточнил, что иностранцы, находящиеся в рядах ВСУ, также связываются с российской стороной с просьбами о помощи для возвращения на родину. По его словам, такие обращения часто касаются юридической помощи, а также поиска контакта с консульствами или посольствами.

    Количество подобных обращений от иностранных наемников меньше, чем от украинских военнослужащих, однако речь идет о десятках случаев, что собеседник агентства назвал «весьма впечатляющим результатом».

    Ранее российское Минобороны заявляло о наличии наемников из разных стран в рядах ВСУ и подчеркивало, что их используют как «пушечное мясо», не заботясь о жизни иностранных бойцов.

    Ранее сообщалось, что в подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Минобороны Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются регулярные случаи применения пыток.

    Бойцы группировки войск «Север» узнали, что иностранные наемники становятся жертвами своих же нанимателей, которые пытают, избивают и убивают их.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области
    Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Любицкого, Барвиновки, Чаривного Запорожской области и Великомихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии возле Ольшанки, Сенного, Бачевска, Храповщиы и Покровки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ рядом с Красным Яром, Графским, Волчанскими Хуторами и Колодезным.

    Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, четыре бронемашины, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777, а также две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение.ю нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Моначиновки, Червоного Оскола, Боровой, Новоосиново Харьковской области, Александровки и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Дружковки и Шабельковки ДНР.

    Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Водянского, Доброполья, Сергеевки ДНР, Новоподгородного и Межевой Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, бронемашина и реактивная система залпового огня, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике

    Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 22:30 • Новости дня
    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС РФ

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский летчик из салона автомобиля, скорее всего видеорегистратором, запечатлел путь домой, в город Гостомель в Киевской области, на одном из КПП к нему подошел постовой, которого он принял за солдата ВСУ, но это было не так.

    «Одно из немногих забавных видео первых дней начала СВО. Украинский летчик из Гостомеля по пути домой встретил российских десантников, уже занявших город, но не понял этого и общается с ними, как с украинскими солдатами», – сказано в описании к видео, представленном в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    К машине подходит постовой с белой нашивкой на рукаве, о чем-то говорит по рации.

    «Здорова, мужики, у меня сын в этом доме, я летчик. Что там у вас, ребята? Возле домов там кто-то есть из наших? Я понял, давайте», – обращается на чистом русском языке украинский летчик.

    Патрульный позволяет проезжать и добавляет «вас там встретят».

    «Осознание ситуации приходит уже после того, как ему объясняют правила поведения и пропускают дальше», – пояснили в подписи к видео.

    Спустя мгновение видео наполняется отборной руганью и обзываниями россиян по национальному признаку.

    «Российские войска в Гостомеле. Гостомель взяли! А я думал, это наши», – далее следует непереводимая игра слов с национальным колоритом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ. Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса остается основной задачей спецоперации.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Раненый боец СВО отстрелил себе ногу автоматом, чтобы выжить

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Участник спецоперации Александр Федоров из Якутии решился на отчаянный шаг ради спасения жизни после тяжелого ранения и начала гангрены, об этом военнослужащий рассказал сам.

    Федорову 39 лет, ему пришлось самостоятельно провести операцию в полевых условиях, инцидент произошел во время боев за населенный пункт Нью-Йорк в ДНР, передает RT.

    Вывоз раненых был невозможен из-за сражений. У мужчины началось заражение крови после серьезного увечья.

    «Ногу разорвало в двух местах. Где-то прошло пять-шесть или семь дней. У меня все загноилось... Автомат беру и стреляю в ногу. Около 20 раз выстрелил, в кость попасть не мог. Потом попал», – рассказал военный.

    Выжить штурмовику помогли мысли о родителях и поддержка сослуживцев, которые все это время находились рядом. Спустя десять дней Александра удалось эвакуировать. Позже боец добавил, что сдержал данное матери обещание вернуться.

    В 2024 году российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, решил самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    Штурмовик 71-го гвардейского полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Бодро рассказал, что провел с напарником свыше двух месяцев в подземном укрытии в тылу украинских военных, сообщают «Вести».

    Он постоянно передавал по рации данные о ротациях и передвижениях бойцов противника. Свое укрытие Бодро называл «норой» и отметил, что большую часть времени они с напарником закапывались глубже и тщательно маскировали следы вырытой земли, чтобы избежать обнаружения.

    «Вскоре поступила задача уничтожить блиндаж противника. Им прилетали «бабы-ежки», приносили продовольствие каждые двое суток. Точно так же техника подъезжала, все докладывали по радийке. Мы же так же хотим кушать, пить. Выйти забрать посылку – все нужно было делать скрытно, небо нужно было слушать. На все про все тебе минута, выбежать быстро, забрать посылку, чтобы они тебя не увидели», – рассказал боец.

    Когда поступила команда уничтожить блиндаж, Бодро бросил внутрь противотанковую мину и успел скрыться в своем укрытии.

    Ранее российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 09:08 • Новости дня
    Новобранец за двое суток на СВО уничтожил американский Abrams

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Боец морской пехоты, прошедший подготовку на оператора беспилотников, ликвидировал американскую бронемашину Abrams всего через 48 часов после прибытия на передовую, сказал инструктор учебного центра беспилотных систем с позывным «Ангел».

    Российский военный выполнил задачу на Красноармейском направлении в составе группировки войск «Центр», пояснил собеседник РИА «Новости».

    Оператор ударных дронов прошел курс подготовки и сразу отправился на боевое задание. Через два дня он уничтожил американский танк, первым ударом он подбил машину, вторым – уничтожил.

    Собеседник агентства добавил, что операция прошла штатно, а новобранец продемонстрировал высокий результат практически сразу после обучения.

    До этого в Сети опубликовали видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы киевскому режиму.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    Командир ВС России сообщил о трудностях ВСУ из-за Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины в Херсонской области испытывают трудности из-за отключения спутниковой связи Starlink, в отличие от российских военных. Противник снизил активность разведывательных и ударных беспилотников, заявил командир взвода связи 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Колос.

    По его словам, вооруженные силы Украины на Херсонщине столкнулись с серьёзными трудностями из-за отключения спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

    Колос добавил, что украинская сторона традиционно полагалась на Starlink для обеспечения связи, в отличие от российских военнослужащих.

    «Мы на херсонском направлении почувствовали, что противник начал испытывать сложности, потому что в основном он использует Starlink, в отличие от нас. Поэтому ему несладко сейчас», – заявил Колос.

    Он отметил, что в результате проблема с спутниковой связью привела к заметному снижению активности украинских разведывательных и ударных дронов, а также уменьшению количества огневых поражений по российским позициям. Кроме того, возможности объективного контроля у противника, по словам российского военного, существенно сократились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ заявило о прекращении работы системы Starlink вдоль всей линии фронта.

    Украинские военные подвергли критике министра обороны страны за недостаточное решение проблем с работой Starlink.

    Силы ВСУ ранее столкнулись со сбоями терминалов Starlink на передовой.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Захарова объяснила решение о начале СВО нарушением договора о дружбе Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на систематические нарушения Киевом Договора о дружбе, что стало причиной начала спецоперации.

    Москва приняла решение о начале спецоперации на Украине из-за систематических нарушений Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, «руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции».

    Захарова напомнила, что еще в 2004 году Киев подписал меморандум с НАТО, разрешивший временное размещение подразделений альянса на территории Украины и предоставление им различной поддержки. В 2005 году в военную доктрину Украины были внесены изменения, определившие членство в НАТО как стратегическую цель, а в 2008 году страна подала заявку на участие в «Плане действий по членству в НАТО».

    В 2019 году, по словам представителя МИД, на конституционном уровне был закреплен стратегический курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. Это решение, отмечает Захарова, нарушает положения статьи 6 Договора о дружбе между Россией и Украиной.

    Захарова также подчеркнула, что официальный отказ Украины от внеблокового статуса стал нарушением не только Договора о дружбе, но и Будапештского меморандума 1994 года. По мнению МИД, Украина таким образом отказалась от одной из ключевых основ своего международного признания в 1990-х годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что решение о начале спецоперации было принято на фоне усиления нацистской идеологии в Киеве и репрессий против русскоязычных.

    Мария Захарова также подчеркнула, что заявления Владимира Зеленского о намерении обладать ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 09:20 • Новости дня
    Зеленский призвал Трампа остаться на стороне Украины

    Зеленский призвал Трампа встать на сторону Украины в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не отказываться от поддержки Киева на фоне продолжающегося противостояния с Россией, сообщает CNN.

    Зеленский в интервью подчеркнул, что США слишком велики и важны, чтобы уходить от украинского конфликта, и выразил надежду на поддержку со стороны Трампа, сообщает CNN.

    Также Зеленский отметил, что украинцы устали от войны, но уступать требованиям России не собираются, поскольку это приведет к потере всего. Он подчеркнул, что замораживание конфликта возможно лишь при сохранении украинских позиций в Донбассе, и отверг требование России вывести войска из удерживаемых территорий.

    Вопрос о гарантиях безопасности, по словам Зеленского, остается ключевым препятствием в переговорах, и украинская сторона требует конкретных обязательств от США и союзников на случай новой «атаки России». Зеленский настаивает на ратификации таких гарантий Конгрессом США до подписания мирного соглашения.

    Зеленский также коснулся темы выборов, отметив, что их проведение невозможно из-за военного положения, однако Трамп ранее называл его «диктатором» и призывал к выборам. Зеленский добавил, что не знает, желает ли Трамп смены украинского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

    Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на три года после провала переговоров.

    Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    Политолог Александр Дудчак объяснил, почему Владимир Зеленский делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков заявил о сохранении главной цели СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Защита жителей Донбасса, ранее находившихся в смертельной опасности, остаётся основной задачей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Основная задача специальной военной операции России заключается в обеспечении безопасности людей, проживающих на востоке Украины, которые ранее находились в смертельной опасности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Главная цель – это обеспечение безопасности людей, которые жили на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности. Это главное».

    Песков также отметил, что полностью все цели спецоперации пока не достигнуты, из-за чего она продолжается.

    «Полностью – да, цели еще не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение о начале спецоперации было принято из-за роста нацистской идеологии в Киеве и репрессий против русскоязычных.

    Захарова также обратила внимание на систематические нарушения Киевом Договора о дружбе, что стало одной из причин начала спецоперации.

    Спецоперация на Украине изменила Россию, дав стране больше суверенитета, авторитета вне Запада, расширив военные возможности и усилив единство граждан.

    Комментарии (0)
    Главное
    Грузия подтвердила Евросоюзу отказ ввести санкции против России
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности
    Reuters: Иран близок к покупке противокорабельных ракет у Китая
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    Представитель Пугачевой допустила приезд певицы в Россию в этом году

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»

    Свежая статистика показывает полный крах того, что еще пару десятилетий назад называлось «шведским социализмом». О построении благополучного общества подобного образца мечтали еще советские реформаторы. Сегодня Швеция переживает колоссальный социальный кризис и обнищание. Эксперты считают, что происходящее прямо связано с последствиями распада СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации