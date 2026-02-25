  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 69 украинских дронов
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    25 февраля 2026, 08:14 • Новости дня

    Европейская разведка увидела угрозу в российской недвижимости за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    В европейских странах усилились опасения по поводу российских объектов недвижимости рядом с военными базами, включая храмы Русской православной церкви, несмотря на отсутствие доказательств угрозы, сообщает Telegraph.

    По данным Telegraph, европейские спецслужбы выразили обеспокоенность наличием у России недвижимости вблизи важных военных и гражданских объектов, передает РИА «Новости».

    По информации издания, тревогу вызывают даже храмы Русской православной церкви, которые располагаются рядом с военными базами и радиолокационными станциями в Норвегии и Швеции.

    Обвинения в адрес России исходят в основном от Британии и скандинавских стран, однако никаких доказательств того, что эти объекты используются не по назначению, не приведено. Telegraph ссылается на неназванных чиновников европейской разведки, которые предполагают, что такие здания могут стать «троянскими конями», но подтверждений этой версии нет.

    Российские дипломаты неоднократно заявляли, что власти Финляндии и Норвегии используют надуманные предлоги для создания напряжённости в отношениях с Россией. Послы подчеркивали, что Британия ведёт антироссийскую кампанию, а Кремль отмечал, что обвинения в адрес Москвы стали на Западе устойчивой тенденцией. Российские власти также подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО и отвергали все подобные обвинения как голословные.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    24 февраля 2026, 09:54 • Новости дня
    Актрису Кулишенко избили в Петербурге

    Звезду сериала «Невский» Кулишенко избили двое мужчин в Петербурге

    Актрису Кулишенко избили в Петербурге
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известная по ролям в криминальных сериалах актриса Кристина Кулишенко попала в больницу после конфликта в петербургском питейном заведении, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел вечером 23 февраля в одном из местных пабов, сообщает 78.ru.

    По данным издания, на девушку совершили нападение двое мужчин.

    Пострадавшую пришлось госпитализировать, однако сейчас врачи уже выписали ее из медицинского учреждения. Детали и причины произошедшего конфликта в настоящий момент выясняются.

    Кулишенко родилась в Ленинграде в 1989 году. Она известна зрителям по ролям в картине «Онегин», а также популярных сериалах «Морские дьяволы», «Невский» и «Первый отдел».

    Ранее актрису московского театра Et Cetera Анну Артамонову обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью после потасовки на парковке.

    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    24 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34
    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский Су-34 приблизился к межконтинентальной дальности полета, что выделяет его среди современных истребителей и бомбардировщиков, сообщает Military Watch Magazine.

    Россия создала первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что российский Су-34 на сегодняшний день является самым дальнемагистральным тактическим боевым самолетом в мире, его способность оставаться в воздухе сопоставима с возможностями стратегических бомбардировщиков.

    Military Watch Magazine подчеркивает, что Су-34 выделяется среди других самолетов тем, что редко использует внешние топливные баки – его большая дальность обеспечивается за счет значительного объема внутреннего топлива. Это позволяет самолету действовать на больших расстояниях без ухудшения аэродинамики или уменьшения боевой нагрузки, в отличие от западных истребителей.

    Су-34 создан на базе советского Су-27, который уже в XX веке был самым дальнобойным истребителем среди ВВС СССР и стран Запада. У Су-27 максимальная дальность полета на внутреннем топливе составляла 4000 километров, тогда как у Су-34 – уже до 5000 км. Межконтинентальной считается дальность более 5500 километров.

    «При наличии трех подвесных топливных баков объемом 3000 литров каждый дальность полета Су-34 может быть увеличена примерно до 8000 километров, что позволяет самолету совершать перелеты из Москвы в Вашингтон», – говорится в публикации Military Watch Magazine. Однако этот показатель достигается при оптимальном полетном профиле, без маневрирования и без вооружения, что важно для реальных боевых задач.

    Авторы материала подчеркивают, что Су-34 способен летать без дозаправки на расстояния, недоступные западным истребителям, хотя и не в боевой конфигурации. При этом самолет сохраняет ряд важных функций, оснащаясь электронными и разведывательными контейнерами, даже если летит без вооружения.

    Military Watch Magazine также отмечает, что установка на Су-34 новых двигателей АЛ-51Ф от истребителя пятого поколения Су-57 может повысить топливную эффективность и приблизить самолет к выполнению стратегических межконтинентальных миссий.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    24 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    СВР: Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную боеголовку от французской ракеты

    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ EMMANUEL DUNAND/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

    «По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

    В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

    СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

    Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    24 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    Степашин: Акунин и Быков вряд ли вернутся в Россию, Хаматова зря уехала

    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    24 февраля 2026, 10:22 • Новости дня
    СК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве

    СК заявил о самоподрыве преступника возле машины ДПС в Москве

    СК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самоподрыв преступника стал причиной взрыва автомобиля ДПС в столице, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    К трем сотрудникам ДПС на площади Савеловского вокзала Москвы подошел мужчина и произвел самоподрыв, пояснила Петренко. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

    В результате преступления скончались один сотрудник ДПС и сам злоумышленник, еще двое сотрудников полиции получили ранения, их госпитализировали.

    Осмотрено место происшествия, назначены судмедэкспертизы, включая генетическую, медицинскую и взрывотехническую.

    Устанавливается личность подозреваемого и другие возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер.

    К расследованию подключили самых опытных криминалистов Центрального аппарата ведомства.

    Между тем патрульную машину, поврежденную взрывом, эвакуировали, передает РИА «Новости». Оцепление также снято, но на месте дежурят две полицейские машины.

    МВД сообщало, что при подрыве погиб старший инспектор ДПС Денис Братущенко.

    Напомним, на площади Савеловского вокзала возле автомобиля Гоавтоинспекции прогремел взрыв, погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал. Подозреваемый погиб на месте.

    24 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    СК установил личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала
    СК установил личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мужчина, взорвавший себя рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

    Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв у машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила: «В ходе следственных действий в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики».

    Также отмечено, что этот мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Петербурга в Москву. Следователи и оперативники смогли установить маршрут его передвижения на территории Московского региона.

    Напомним, на площади Савеловского вокзала у машины ДПС произошел взрыв, погиб старший инспектор ДПС Денис Братущенко.

    Преступник погиб на месте взрыва, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб и не исключил, что исполнителя могли использовать «втемную». Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

    24 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей»

    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса, применив грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC использовал резкое выражение, чтобы отвергнуть возможность вывода подразделений ВСУ из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Просто вывести ВСУ из Донбасса – это, между нами, чушь собачья», – заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что не рассматривает такой сценарий как вариант урегулирования конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на то, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является ключевым условием российской стороны для мирного урегулирования.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

    Владимир Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    24 февраля 2026, 19:38 • Новости дня
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британские власти вывели нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября следующего года.

    Согласно официальному документу британского Минфина, лицензия, разрешающая операции по «Дружбе», продлена до 14 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Ранее Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    24 февраля 2026, 19:22 • Новости дня
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    @ Benjamin Fanjoy/AP/ТАСС

    В федеральном суде Сан-Франциско возникли трудности с формированием коллегии присяжных по делу Илона Маска – значительная часть кандидатов заявила, что не сможет сохранять беспристрастность из-за негативного отношения к миллиардеру.

    Как сообщает Courthouse News, речь идет о процессе против Маска, которого обвиняют в манипулировании акциями Twitter (позже переименованной в X, заблокирована в России) во время сделки по покупке компании за 44 млрд долларов. Разбирательство проходит в федеральном суде Сан-Франциско под председательством судьи Чарльза Брейера.

    Перед более чем 90 кандидатами в присяжные судья поставил ключевой вопрос: смогут ли они забыть про личные взгляды на Маска, Twitter или Tesla и выносить решение исключительно на основании представленных в суде доказательств и закона. «Каковы бы ни были ваши взгляды на господина Маска, Twitter или Tesla, можете ли вы отбросить их в сторону и судить ответчика исключительно на основе доказательств?» – цитирует Брейера издание.

    По данным Courthouse News, свыше трети потенциальных присяжных признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к бизнесмену.

    Адвокат Маска Стивен Брум выразил недовольство ситуацией, заявив, что в случае с другим подсудимым присяжный, открыто заявивший «я его ненавижу» или поставивший под сомнение его моральные качества, был бы немедленно отстранен. Однако судья подчеркнул, что публичные фигуры неизбежно вызывают сильные эмоции, и ключевой вопрос заключается в способности кандидатов отделить личное мнение от оценки фактов.

    Одним из факторов, повлиявших на отношение потенциальных присяжных, называются тесные связи Маска с администрацией Дональда Трампа. Сообщается, что предприниматель пожертвовал около 300 млн долларов на президентскую кампанию Трампа и участвовал в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE).

    Судебный процесс, который стартует 2 марта и продлится до 16 марта, касается событий 2022 года, когда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter, сославшись на необходимость уточнить долю спам-аккаунтов на платформе. После его заявления акции компании упали на 9% за день. Позже бизнесмен утверждал, что доля ботов может достигать 20%, и допускал возможность пересмотра условий сделки. Истцы считают, что подобные заявления вводили инвесторов в заблуждение и повлияли на рыночную стоимость компании. В итоге дело будет рассматриваться коллегией из девяти присяжных без запасных.

    Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях.

    24 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Эксперт Кнутов: Взрыв у Савеловского вокзала направлен против российского общества

    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

    24 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна

    iNyheter: Экс-генсек Совета Европы Ягланд попал в больницу после попытки суицида из-за дела Эпштейна

    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Норвегии и экс-генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, подозреваемый в связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, был госпитализирован после попытки суицида, пишет iNyheter.

    По данным норвежского портала iNyheter, Ягланд неделю назад оказался в больнице, его состояние оценивается как «серьезное», однако точное местонахождение не сообщается, передает РИА «Новости».

    Ранее Ягланд оказался фигурантом расследования о коррупции после упоминания его имени в материалах дела Эпштейна.

    Комитет министров Совета Европы лишил Ягланда иммунитета для проведения антикоррупционного расследования.

    24 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    24 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обновленный план украинского руководства предполагает защиту инфраструктуры, остановку наступления российских войск и нанесение ущерба экономике России, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

    Приоритетом украинские власти называют защиту инфраструктуры, а именно закрытие неба над территорией страны, передает «Комсомольская правда».

    Для этого Киев планирует укрепить системы противовоздушной обороны и наладить перехват беспилотников. Также заявлено о намерениях остановить продвижение российских сил на земле, в море и киберпространстве.

    Третьей целью плана Федоров указал нанесение России экономического урона.

    До этого Федоров заявил о намерении Франции передать Киеву истребители Mirage 2000. Военный эксперт Алексей Анпилогов называл инициативу Запада по созданию «воздушного щита» для Украины технически нереализуемой.

    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя ответил на планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»

    Свежая статистика показывает полный крах того, что еще пару десятилетий назад называлось «шведским социализмом». О построении благополучного общества подобного образца мечтали еще советские реформаторы. Сегодня Швеция переживает колоссальный социальный кризис и обнищание. Эксперты считают, что происходящее прямо связано с последствиями распада СССР. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

    • США готовятся напасть на Иран

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

  О газете
