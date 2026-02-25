Мишустин назвал ключевые меры поддержки семей из программы «Единой России»

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин в отчете правительства рассказал о главных мерах социальной поддержки семей с детьми, которые реализуются в рамках народной программы партии «Единая Россия», следует из сообщения в Telegram-канале «Единой России».

Он подчеркнул, что политика государства строится вокруг интересов российских семей.

Среди мер – единое пособие для семей с низкими доходами, двукратное увеличение стандартных налоговых вычетов на второго и последующих детей, регулярная индексация материнского капитала и прочих социальных выплат. Также вырос размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей.

Работодатели, поддерживающие семьи с детьми, получили налоговые льготы. С июня 2026 года в России появится система ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, если доход семьи не превышает полтора региональных прожиточных минимума. По предварительным оценкам, воспользоваться этой мерой смогут более 4 млн семей.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим примером инструмента поддержки семей. Семьи с двумя и более детьми смогут оформить ежегодную выплату уже с июня.

Правительство установило, что право на выплату получат семьи с доходом ниже полутора прожиточных минимумов.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий для реализации Стратегии семейной и демографической политики до 2036 года.