Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне группировки «Восток»
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по бронетехнике ВСУ на Донбассе
Штурмовики Су-25 провели атаку на украинскую бронетехнику в зоне ответственности военной группировки «Восток», используя ракеты с малых высот.
Самолеты штурмовой авиации Су-25 уничтожили бронированную технику вооруженных сил Украины в районе действия группировки войск «Восток», передает РИА «Новости». В сообщении уточняется, что ракетные удары выполнялись парами самолетов с малых высот.
После нанесения авиационного удара экипажи совершили маневр уклонения, активировали тепловые ловушки и вернулись на базовый аэродром. В Минобороны России также привели слова летчика с позывным «Стрела»: «Срочно была поставлена задача. Выполнили осмотр самолета. Инженерный состав все проверил и мы пошли на удар. Выполнили удар точно в цель».
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, при котором были уничтожены склады с ракетами и ангар с реактивными беспилотниками.
Подполье заявило об уничтожении складов и техники ВСУ в Черниговской области. Подразделения группы войск «Север» остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино и уничтожили значительную часть сил и техники противника на границе.