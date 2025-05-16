Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.0 комментариев
Российские силы уничтожили склады ВСУ с ракетами под Николаевом
Подполье сообщило об уничтожении складов ракет и БПЛА на аэродроме ВСУ под Николаевом
Военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, в результате которого уничтожены склады с ракетами и ангар с реактивными беспилотниками.
Удар был нанесен по военному аэродрому ВСУ в районе Николаева, уничтожены склады с ракетами и ангар с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева. По его словам, взрыв был слышен во всем городе.
Лебедев сообщил: «Уничтожен склад с ракетами, эту детонацию и слышали во всем городе… Уничтожен ангар с БПЛА… Беспилотники были самолетного типа и с реактивными двигателями». Он также отметил, что на аэродроме, помимо советских самолетов, были замечены истребители F-16 и Mirage, а также вертолеты натовского производства.
Аэродром находится в Мартыновке, примерно в 12 км от Вознесенска. Официальные представители украинских властей пока не комментировали данное сообщение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Винницкой области был атакован учебный центр, где проходили подготовку украинские военные.
В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где находились европейцы, включая женщин-снайперов.\
На территории Запорожья нанесли удар по предприятию, где ремонтировали иностранные бронемашины и изготавливали детали для беспилотников.