Подполье сообщило об уничтожении складов ракет и БПЛА на аэродроме ВСУ под Николаевом

Tекст: Мария Иванова

Удар был нанесен по военному аэродрому ВСУ в районе Николаева, уничтожены склады с ракетами и ангар с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева. По его словам, взрыв был слышен во всем городе.

Лебедев сообщил: «Уничтожен склад с ракетами, эту детонацию и слышали во всем городе… Уничтожен ангар с БПЛА… Беспилотники были самолетного типа и с реактивными двигателями». Он также отметил, что на аэродроме, помимо советских самолетов, были замечены истребители F-16 и Mirage, а также вертолеты натовского производства.

Аэродром находится в Мартыновке, примерно в 12 км от Вознесенска. Официальные представители украинских властей пока не комментировали данное сообщение.

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