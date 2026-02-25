25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.0 комментариев
Пленный военный ВСУ признал участие в бою с танком «Алеша»
Украинский военный, попавший в плен к российским бойцам, рассказал как в 2023 году участвовал в битве с экипажем танка ВС РФ «Алеша» в Запорожской области. Военнопленным оказался контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.
Украинский военный, захваченный российскими бойцами, признался в участии в бою с танком «Алеша» в Запорожской области летом 2023 года, передает ТАСС.
Пленным оказался контрразведчик и агент Службы безопасности Украины Сергей Мыхайлов. Он рассказал: «2023 год, Ззапорожское направление. И нас как поросят бросают, говорят, что все хорошо, все замечательно. Нас шло пять MaxxPro, два или три »Козака« и два танка. Нас разобрали. Видео это появилось спустя полчаса. «Алеша» – ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу. Я был в той группе».
По словам Мыхайлова, его бронегруппа была полностью уничтожена российским экипажем танка. Экипаж «Алеши» в ходе того боя остановил бронетехнику противника, уничтожив восемь машин, среди которых были бронемашины MaxxPro, «Козак» и танки.
Минобороны России ранее сообщало, что потери украинской стороны в этом бою превысили 100 человек убитыми и ранеными. Эту же цифру подтвердил пленный в беседе с корреспондентом агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворца».
В России выпустили тетради с изображением экипажа танка «Алеша».
Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества.