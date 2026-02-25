  • Новость часаГлаву ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы передать Киеву ядерное оружие
    США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море
    В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия
    Страны Запада связали отправку войск на Украину с согласием России
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    26 комментариев
    25 февраля 2026, 08:58 • Новости дня

    Пленный военный ВСУ признал участие в бою с танком «Алеша»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный, попавший в плен к российским бойцам, рассказал как в 2023 году участвовал в битве с экипажем танка ВС РФ «Алеша» в Запорожской области. Военнопленным оказался контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    Украинский военный, захваченный российскими бойцами, признался в участии в бою с танком «Алеша» в Запорожской области летом 2023 года, передает ТАСС.

    Пленным оказался контрразведчик и агент Службы безопасности Украины Сергей Мыхайлов. Он рассказал: «2023 год, Ззапорожское направление. И нас как поросят бросают, говорят, что все хорошо, все замечательно. Нас шло пять MaxxPro, два или три »Козака« и два танка. Нас разобрали. Видео это появилось спустя полчаса. «Алеша» – ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу. Я был в той группе».

    По словам Мыхайлова, его бронегруппа была полностью уничтожена российским экипажем танка. Экипаж «Алеши» в ходе того боя остановил бронетехнику противника, уничтожив восемь машин, среди которых были бронемашины MaxxPro, «Козак» и танки.

    Минобороны России ранее сообщало, что потери украинской стороны в этом бою превысили 100 человек убитыми и ранеными. Эту же цифру подтвердил пленный в беседе с корреспондентом агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворца».

    В России выпустили тетради с изображением экипажа танка «Алеша».

    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества.

    24 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (8)
    24 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»

    Британия заявила о начале работы штаба многонациональных сил для Украины

    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аппарат штаб-квартиры многонациональных сил для Украины начал работу, численность состава составляет 70 человек и поддерживается значительным финансированием, заявило Минобороны Британии.

    Министерство обороны Британии объявило о начале работы штаба многонациональных сил для Украины. В состав аппарата вошли 70 человек, а подготовка к развертыванию британских войск финансируется в объеме 200 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что 24 февраля состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, глава МИД Британии Иветт Купер посетит Киев, а министр обороны Джон Хили будет на службе в лондонском соборе Святого Семейства в изгнании, который относится к Украинской грекокатолической церкви.

    В июле 2025 года канцелярия Стармера опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможного отправления на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки украинских ВС, включая поставки вооружения и техники.

    Ранее британская газета The Guardian призвала «коалицию желающих» ввести войска на Украину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев на окраинах Святогорска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

    Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере Донецкой народной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина в эфире «Соловьев Live».

    Он отметил, что ситуация в этом районе находится под пристальным наблюдением руководства республики.

    Пушилин подчеркнул значимость соседнего населенного пункта Рай-Александровка, который, по его словам, сейчас играет важную роль в вопросах водоснабжения региона. Он также заявил: «Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка – населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует в 2026 году наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    В районах Гришина и Удачного под Красноармейском идут ожесточенные бои.

    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию жителей Святогорска в ДНР.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области
    Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Любицкого, Барвиновки, Чаривного Запорожской области и Великомихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии возле Ольшанки, Сенного, Бачевска, Храповщиы и Покровки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ рядом с Красным Яром, Графским, Волчанскими Хуторами и Колодезным.

    Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, четыре бронемашины, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777, а также две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение.ю нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Моначиновки, Червоного Оскола, Боровой, Новоосиново Харьковской области, Александровки и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Дружковки и Шабельковки ДНР.

    Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Водянского, Доброполья, Сергеевки ДНР, Новоподгородного и Межевой Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, бронемашина и реактивная система залпового огня, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике

    Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 22:30 • Новости дня
    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС РФ

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский летчик из салона автомобиля, скорее всего видеорегистратором, запечатлел путь домой, в город Гостомель в Киевской области, на одном из КПП к нему подошел постовой, которого он принял за солдата ВСУ, но это было не так.

    «Одно из немногих забавных видео первых дней начала СВО. Украинский летчик из Гостомеля по пути домой встретил российских десантников, уже занявших город, но не понял этого и общается с ними, как с украинскими солдатами», – сказано в описании к видео, представленном в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    К машине подходит постовой с белой нашивкой на рукаве, о чем-то говорит по рации.

    «Здорова, мужики, у меня сын в этом доме, я летчик. Что там у вас, ребята? Возле домов там кто-то есть из наших? Я понял, давайте», – обращается на чистом русском языке украинский летчик.

    Патрульный позволяет проезжать и добавляет «вас там встретят».

    «Осознание ситуации приходит уже после того, как ему объясняют правила поведения и пропускают дальше», – пояснили в подписи к видео.

    Спустя мгновение видео наполняется отборной руганью и обзываниями россиян по национальному признаку.

    «Российские войска в Гостомеле. Гостомель взяли! А я думал, это наши», – далее следует непереводимая игра слов с национальным колоритом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ. Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса остается основной задачей спецоперации.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    Штурмовик 71-го гвардейского полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Бодро рассказал, что провел с напарником свыше двух месяцев в подземном укрытии в тылу украинских военных, сообщают «Вести».

    Он постоянно передавал по рации данные о ротациях и передвижениях бойцов противника. Свое укрытие Бодро называл «норой» и отметил, что большую часть времени они с напарником закапывались глубже и тщательно маскировали следы вырытой земли, чтобы избежать обнаружения.

    «Вскоре поступила задача уничтожить блиндаж противника. Им прилетали «бабы-ежки», приносили продовольствие каждые двое суток. Точно так же техника подъезжала, все докладывали по радийке. Мы же так же хотим кушать, пить. Выйти забрать посылку – все нужно было делать скрытно, небо нужно было слушать. На все про все тебе минута, выбежать быстро, забрать посылку, чтобы они тебя не увидели», – рассказал боец.

    Когда поступила команда уничтожить блиндаж, Бодро бросил внутрь противотанковую мину и успел скрыться в своем укрытии.

    Ранее российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    Командир ВС России сообщил о трудностях ВСУ из-за Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины в Херсонской области испытывают трудности из-за отключения спутниковой связи Starlink, в отличие от российских военных. Противник снизил активность разведывательных и ударных беспилотников, заявил командир взвода связи 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Колос.

    По его словам, вооруженные силы Украины на Херсонщине столкнулись с серьёзными трудностями из-за отключения спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

    Колос добавил, что украинская сторона традиционно полагалась на Starlink для обеспечения связи, в отличие от российских военнослужащих.

    «Мы на херсонском направлении почувствовали, что противник начал испытывать сложности, потому что в основном он использует Starlink, в отличие от нас. Поэтому ему несладко сейчас», – заявил Колос.

    Он отметил, что в результате проблема с спутниковой связью привела к заметному снижению активности украинских разведывательных и ударных дронов, а также уменьшению количества огневых поражений по российским позициям. Кроме того, возможности объективного контроля у противника, по словам российского военного, существенно сократились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ заявило о прекращении работы системы Starlink вдоль всей линии фронта.

    Украинские военные подвергли критике министра обороны страны за недостаточное решение проблем с работой Starlink.

    Силы ВСУ ранее столкнулись со сбоями терминалов Starlink на передовой.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 07:20 • Новости дня
    Эксперт сообщил о применении ВСУ мин с волновым эффектом Доплера

    Tекст: Катерина Туманова

    Эффект Доплера – это изменение частоты и длины волн (звуковых, световых, электромагнитных), которые воспринимаются из-за движения их источника или наблюдателя, такие мины с радиовзрывателями, реагирующими на изменение радиофона при движении объектов в зоне СВО стали устанавливать боевики ВСУ.

    Украинские военные начали активно использовать мины с радиовзрывателями, обладающими эффектом Доплера, рассказал РИА «Новости» заместитель генерального директора компании-производителя дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

    По его словам, такие мины оснащаются датчиками, излучающими радиосигнал, и реагируют они на изменение радиофона, которое происходит при появлении и передвижении любого объекта.

    «Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», – рассказал Садовник.

    Он отметил, что методы обнаружения и нейтрализации подобных мин схожи с методами, применяемыми для поиска беспилотных летательных аппаратов, поскольку детекция строится на анализе радиосигнала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов. Власти ДНР узнали, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 01:48 • Новости дня
    Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался не готов рассуждать о возможности завершения конфликта ко Дню независимости США, на что, по данным источников некоторых СМИ, очень надеются в Белом доме.

    Усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине  буксуют из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик, а боевые действия в основном буксуют из-за четырех лет боевых действий, пишет Bloomberg.

    «Союзники говорят, что США настаивают на заключении сделки до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных чиновников из Европы и НАТО, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворит его основные требования», – сообщили источники агентства.

    Комментируя эти данные Зеленский признался, что таких дат со стороны США не знал.

    «Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация», – приводят «Вести» слова главы киевского режима.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира. Белый дом в лице Кэролайн Левитт ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа.

    Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победы Украины».

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков заявил о сохранении главной цели СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Защита жителей Донбасса, ранее находившихся в смертельной опасности, остаётся основной задачей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Основная задача специальной военной операции России заключается в обеспечении безопасности людей, проживающих на востоке Украины, которые ранее находились в смертельной опасности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Главная цель – это обеспечение безопасности людей, которые жили на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности. Это главное».

    Песков также отметил, что полностью все цели спецоперации пока не достигнуты, из-за чего она продолжается.

    «Полностью – да, цели еще не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение о начале спецоперации было принято из-за роста нацистской идеологии в Киеве и репрессий против русскоязычных.

    Захарова также обратила внимание на систематические нарушения Киевом Договора о дружбе, что стало одной из причин начала спецоперации.

    Спецоперация на Украине изменила Россию, дав стране больше суверенитета, авторитета вне Запада, расширив военные возможности и усилив единство граждан.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о превращении СВО в противостояние с Западом

    Tекст: Вера Басилая

    Спецоперация началась как ответ на действия киевского режима, но приобрела иной масштаб после вмешательства Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Специальная военная операция против киевского режима изначально была направлена против властей в Киеве, которые, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, осуществляли физическое уничтожение людей на востоке страны, передает ТАСС.

    По его словам, четыре года назад именно эти обстоятельства стали причиной начала СВО.

    Песков подчеркнул, что с определенного момента специальная военная операция перестала быть только военным конфликтом между Россией и Киевом.

    Запад прямо вмешался в конфликт, что кардинально изменило его характер и цели. Песков указал, что страны Запада продолжают ставить целью нанесение ущерба России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса остается основной задачей спецоперации.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Сроки нового раунда переговоров по Украине не согласованы

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопросы о дате и месте следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине остаются открытыми, детали еще обсуждаются сторонами, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Сроки и место нового раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не согласованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он прокомментировал сообщения о возможном проведении переговоров уже в конце недели, отметив: «В настоящий момент я не могу подтвердить точных сроков, их еще предстоит окончательно согласовать».

    Песков подчеркнул, что детали станут известны после того, как между сторонами будет достигнуто понимание по организационным вопросам. Он также сообщил, что информация о месте и времени следующей встречи будет предоставлена дополнительно.

    Россия надеется на продолжение переговорного процесса по украинскому урегулированию, заявил Песков. «Мы действительно надеемся, что эта работа будет продолжена», – отметил он, комментируя перспективы дальнейших контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил о готовности Женевы вновь принять переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля сообщил, что следующий этап переговоров по вопросу урегулирования конфликта планируется провести в Швейцарии.

    Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин 20 февраля отметил, что Берн больше не может считаться беспристрастным посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 02:02 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о ситуации под Константиновкой в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения укрепляются на новых позициях в районе Берестка после завершения зачистки этого населенного пункта, который расположен южнее Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо константиновского направления и непосредственно южных окраин Константиновки: в районе населенного пункта Бересток идут позиционные бои, идет зачистка местности и закрепление наших ребят на новых позициях», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что к российским позициям подтягиваются тыловые подразделения и резервы, чтобы выполнять поставленную боевую задачу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой. ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки. Бывший премьер Британии Борис Джонсон указал на желание украинских генералов как можно скорее закончить войну из-за больших потерь ВСУ.


    Комментарии (0)
    Главу ОПГ обвинили в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево
    Европейская разведка увидела угрозу в храмах РПЦ
    В Турции разбился истребитель F-16
    Польша пыталась сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии
    Экс-главком ВМФ анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    В России создан беспилотник-камикадзе с дальностью полета 100 км
    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации в Эстонию

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электрическом на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами

    Британия и Франция вновь подводят мир к опасной черте: по данным Службы внешней разведки, Лондон и Париж намерены передать Киеву ядерное оружие. Если это произойдет, ситуация выйдет на качественно новый уровень угроз – в первую очередь для безопасности России. Москва будет вынуждена реагировать жестко, а попытки сохранить в мире режим нераспространения и вовсе потеряет всякий смысл. Чем еще чреваты необдуманные действия европейских столиц? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Время удивительных историй

Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрер

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

