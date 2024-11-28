Турция развязывает новый крупный сирийский конфликт

Tекст: Евгений Крутиков

Наступление боевиков началось примерно в 10 утра сразу на широком фронте по расходящимся направлениям, каждое из которых вектором шло или прямо на Алеппо, или на базы правительственной армии. Основу первого удара составляли боевики хорошо всем знакомой джихадистской «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ) – их просто численно больше, чем членов всех других группировок, ориентировочно до 20 тыс. человек. Но в составе наступающих замечены самые различные группы от бандитов из «Харакат Нур ад-Дин аз-Зинки» до уйгуров и бывших так называемых умеренных.

Видео и фото свидетельствуют, что наступающие хорошо и однообразно экипированы и неплохо вооружены. В первых рядах традиционно применяются джихад-мобили и смертники на грузовиках, но есть подтверждения того, что боевики применили по позициям правительственной армии несколько одиночных крупных беспилотников самолетного типа. Не ясно – самодельные ли это аппараты или турецкого производства.

В среду в светлое время суток нападавшие продвигались очень быстро по нескольким направлениям в традиционном стиле набега, очень похожем на вторжение ВСУ в Курскую область. Джихадисты продвинулись на максимальное расстояние от старой условной границы «заповедника Идлиб» в направлении Алеппо, захватывая неукрепленные сирийские населенные пункты и окружая военные базы.

Позиции сирийской правительственной армии были к такому развитию событий не готовы – и оборона просто развалилась. Некоторые сирийские части побежали, появились оголенные участки фронта.

В тяжелое положение попала армейская база № 46, расположенная у Кафр Амма на максимальном удалении от Алеппо. Она была окружена боевиками ХТШ, обойдена и через несколько часов захвачена с потерями для правительственных войск. На базе № 46 находились и российские военнослужащие из числа ограниченного контингента ВС РФ в Сирии. Поступает информация о гибели минимум одного российского офицера, но официального подтверждения этому нет. А вот данные о якобы попадании в плен российских военнослужащих точно действительности не соответствуют.

После первой стадии набега противник стал вводить в бой второй эшелон, который почти полностью состоит из группировок, состоящих в альянсе так называемой Сирийской национальной армии, известного своей протурецкой ориентацией. Эта группа поддержала наступление первого эшелона, который в основном состоял из джихадистов.

В результате к середине дня четверга к северо-западу от Алеппо «идлибовцы» вышли к Анадану, а к западу начали штурм селений Бамнатра и аль-Халакин. На этом участке сложилась наиболее опасная ситуация, поскольку джихадисты вплотную приблизились к трассе М5, которая связывает Алеппо с Дамаском. Если им удастся перерезать эту основную в тех краях дорогу, то военно-стратегическая ситуация в Сирии вернется на десять лет назад, когда Алеппо точно таким же образом был изолирован от остальной Сирии. А такая перспектива очень реальна, учитывая слабое сопротивление правительственной армии.

Более того, с утра четверга «идлибовцы» стали оказывать давление на город Саракиб, стоящий на перекрестке трасс Алеппо-Дамаск и на Идлиб. Десять лет назад бои за Саракиб были очень ожесточенные, а после создания «идлибского заповедника» сирийская правительственная армия использовала это район для периодически обстрелов Идлиба.

Но и в целом помимо Саракиба события происходят сейчас ровно в тех местах, которые десять лет назад с таким трудом освобождали и сирийская армия, и российский контингент (Анадан, Хан Туман).

Правительственная армия после первого шока принялась перебрасывать в западные кварталы Алеппо силы, которые традиционно расположены восточнее города на старой авиабазе. Так себе гарнизон. На что они рассчитывают – непонятно, поскольку до сих неизвестна даже численность группировки вторжения. Предварительно она может достигать 30 тыс. человек с бронетехникой и артиллерией. По сирийским меркам это очень много.

Есть вероятность, что боевики могут выйти к крупным пригородам Алеппо – Кафр Дахиль и Мансура, откуда открывается прямая дорога в западные кварталы города, в которых десять лет назад шли уличные бои за каждый дом и перекресток. А если помнить о возможном нарушении контакта по автотрассе с Дамаском, то в целом положение можно оценить как очень тяжелое.

На отдельных участках сирийская армия смогла оказать сопротивление. Например, у Кафр Нахи удалось отстоять сам поселок, но ХТШ обошли его и двинулись дальше к Алеппо. И пока не видно признаков переброски под Алеппо тех частей сирийской армии, которые традиционно считаются самыми боеспособными. Это в первую очередь части, ранее подчиненные генералу Сухейлю – 25-ая дивизия (бывшие «Тигры») и части Нацгвардии. При этом сам генерал Сухейль отстранен от командования по политическим соображениям. И мы не можем на данный момент реально оценить степень боеготовности сирийской правительственной армии.

С утра четверга российские ВКС с базы Хмеймим начали наносить бомбовые удары и по Идлибу и по новым позициям боевиков. Однако есть основания полагать, что той степени и качества воздушной поддержки, что была десять лет назад, может быть сейчас недостаточно.

Все это происходит в тот момент, когда между Сирией и Турцией идут напряженные переговоры о нормализации двусторонних отношений. Напомним, что прекращение гражданской войны и иностранной интервенции в Сирии сопровождалось целым рядом пакетных соглашений, которые увязывались друг с другом.

Недобитые боевики со всех частей Сирии не уничтожались, а организованно свозились в «заповедник Идлиб», где по факту попадали под контроль Турции. Турки их там фильтровали, переформировали и должны были цивилизовать, но последнее не удалось.

Также Дамаск, с одной стороны, обязывался убрать из титульного названия страны слово «арабская» (Сирийская арабская республика, САР) и предоставить курдам широкую автономию. Турки постепенно выпестовали в Идлибе террористическую «Сирийскую национальную армию», в то время как в Дамаске расслабились и занялись своим традиционным делом: внутренними интригами двора. А совместные российско-турецкие патрули на трассе Саракиб – Идлиб превратились в рутину.

Не исключено, что Анкара допустила вторжение боевиков в Северную Сирию в качестве инструмента давления на Дамаск, который не идет на уступки на этих тяжелых переговорах. С другой стороны, и Дамаск прозевал вторжение.

Казалось бы – для сирийского руководства нет и не было проблемы больше, чем «заповедник Идлиб». Понятно, что характер мирного соглашения не предусматривал окончательного разоружения боевиков, и многое зависело от доброй воли Турции. Но бросать события на самотек и практически оголить Северную Сирию, не поставив на границе с Идлибом соответствующего охранения и подготовленных воинских частей было крайне безответственно.

В результате российский воинский контингент крайне не вовремя и в невыгодных стартовых условиях втягивается в еще одну крупную военную кампанию. Сдать Алеппо джихадистам была бы также безответственно, как надеяться сейчас, что Анкара как-то повлияет на них. На вторые сутки вторжения картина складывается такая, что в Сирии явно может потребоваться применение очень нужных на СВО ФАБов и возможное наращивание российского контингента.

С политической точки зрения происходящее выглядит как ошибка Дамаска, который положился на добрые намерения и обещания Анкары. «Заповедник Идлиб» был фактически целиком отдан туркам под единоличный контроль - что в итоге и вышло боком.