Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Лаврентьев заявил об активизации ИГ и других радикалов в Сирии
Лаврентьев сообщил о росте активности ИГ и других радикалов в Сирии
В Сирии обострилась ситуация из-за активизации террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) и других радикальных сил, что вызывает беспокойство из-за угрозы дестабилизации в регионе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев в преддверии 22-й встречи в рамках астанинского процесса в столице Казахстана.
Он подчеркнул, что «ситуация в Сирии сейчас достаточно сложная – социально-экономическая и финансовая», передает ТАСС. Лаврентьев отметил, что различные радикальные группировки усиливают свою активность как на западе, так и на востоке страны, что вызывает тревогу, так как они стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике.
Лаврентьев также упомянул, что текущая встреча проходит на фоне резкой эскалации напряженности в регионе. В связи с этим он выразил надежду на то, что вооруженное противостояние и конфликт не распространятся на Сирию. По его словам, Россия постарается сделать все возможное, чтобы не допустить расширения границ конфликта в регионе.
Кроме того, он затронул вопрос сложностей в решении проблемы беженцев в условиях сохраняющихся односторонних санкций против Сирии со стороны США и западных стран. Лаврентьев выразил надежду на то, что европейские страны проявят здравый смысл и перестанут практиковать публичное наказание сирийского народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и сирийские военные провели совместные учения по уничтожению наземных целей в провинции Алеппо, используя разнообразную авиационную технику и вооружение, а также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Бассам Саббаг провели переговоры на полях II Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ