Лаврентьев заявил об активизации ИГ и других радикалов в Сирии

Лаврентьев сообщил о росте активности ИГ и других радикалов в Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он подчеркнул, что «ситуация в Сирии сейчас достаточно сложная – социально-экономическая и финансовая», передает ТАСС. Лаврентьев отметил, что различные радикальные группировки усиливают свою активность как на западе, так и на востоке страны, что вызывает тревогу, так как они стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

Лаврентьев также упомянул, что текущая встреча проходит на фоне резкой эскалации напряженности в регионе. В связи с этим он выразил надежду на то, что вооруженное противостояние и конфликт не распространятся на Сирию. По его словам, Россия постарается сделать все возможное, чтобы не допустить расширения границ конфликта в регионе.

Кроме того, он затронул вопрос сложностей в решении проблемы беженцев в условиях сохраняющихся односторонних санкций против Сирии со стороны США и западных стран. Лаврентьев выразил надежду на то, что европейские страны проявят здравый смысл и перестанут практиковать публичное наказание сирийского народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и сирийские военные провели совместные учения по уничтожению наземных целей в провинции Алеппо, используя разнообразную авиационную технику и вооружение, а также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Бассам Саббаг провели переговоры на полях II Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.