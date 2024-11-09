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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    25 комментариев
    9 ноября 2024, 07:35 • Новости дня

    Российские и сирийские ВВС поразили цели в Алеппо

    Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали уничтожение целей в Алеппо

    Tекст: Максим Попов

    Российские и сирийские военные провели совместные учения по уничтожению наземных целей в провинции Алеппо, используя разнообразную авиационную технику и вооружение, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что на первом этапе учения оперативно-тактическая авиация России, включая истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, поразила цели на полигоне Джаббуль. Для ударов использовались фугасные авиабомбы ФАБ-250, которые сбрасывались с высот от 600 до 3300 метров. Авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-35С, передает РИА «Новости».

    На втором этапе маневров участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ-В армейской авиации ВКС РФ и Ми-25 ВВС Сирии. Вылеты производились с аэродрома Квайрес, а летчики выполняли полеты на малых высотах, около 30 метров. Они уничтожали объекты условного противника авиационными ракетами С-8, демонстрируя возможности совместных ударных групп.

    Заключительная фаза учения включала совместные ночные авиаудары армейской и оперативно-тактической авиацией. Экипажи российских вертолетов также отрабатывали поиск и уничтожение ударных беспилотников в воздушном пространстве.

    Накануне президент Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР, ссылаясь на договор о взаимной военной помощи между двумя странами.

    8 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит

    МИД России сообщил об использовании пленных как живого щита боевиками ГУР в Курской области

    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД РФ обвинил боевиков ГУР Минобороны Украины в использовании российских пленных солдат в качестве живого щита в Курской области.

    Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами.

    Захарова отметила, что подобные действия являются террористическими методами, характерными для запрещенной в РФ организации ИГИЛ. По ее словам, украинские боевики также шантажируют родственников пленных, требуя выкупы за прекращение пыток и освобождение.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности по законам России. Она назвала действия украинских боевиков бесчеловечными и заявила, что киевский режим несет полную ответственность за происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, убитых на различных направлениях, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.

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    8 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что Зеленский попросил Евросоюз направить ему 300 млрд долларов, которые представляют собой замороженные российские активы, на что ЕС не согласился пойти.

    «Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», – отметила дипломат.

    Захарова предложила вместо этого конфисковать собственность у ряда украинских политиков и бизнесменов, в том числе у самого Зеленского.

    По ее мнению, это поможет спасти экономику Украины. Такое предложение касается и экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского и мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Пентагон разрешил американцам ремонтировать подбитую технику ВСУ на Украине

    Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта вооружения

    Пентагон разрешил американцам ремонтировать подбитую технику ВСУ на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона.

    Ранее из-за ограничений американские специалисты не могли выполнять эту работу на Украине, передает агентство Рейтер

    Телеканал CNN в июне сообщал, что Белый дом работал над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Однако для этого необходимо было получить разрешение от президента Байдена, которого на тот момент еще не было.

    Кроме того, журнал Foreign Policy ранее сообщал, что украинские компании не имели разрешения на ремонт стволов гаубиц M777, произведенных в США, согласно экспортному законодательству. Это создавало дополнительные трудности, так как американские специалисты не могли отправиться на передовую без соответствующего разрешения Белого дома, распространявшегося и на подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие военные советники могут находиться на Украине для помощи в освоении технически сложного вооружения, однако они не участвуют в боевых действиях, а их роль заключается в консультировании.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, который вскоре начнет работу. Австралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams, что было одобрено после более чем 12 месяцев ожидания.

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    8 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Губернатор Курганской области потребовал ликвидации диаспор за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков в программе «Царьград. Главное» сообщил о решении ликвидировать национальные диаспоры в течение суток.

    По его словам, настала необходимость в ликвидации в регионе национальных диаспор, которые защищают своих земляков, совершивших преступления, и оказывают давление на правоохранительные органы, передает «Царьград».

    Шумков отметил, что такие диаспоры должны быть сняты с учета как юридические лица в течение суток. Он подчеркнул, что подобные меры не являются жесткими, а напротив, правильными, поскольку страна должна защищать свою безопасность.

    Губернатор рассказал, что в Курганской области за последнее время значительно сократилась безработица, в 25 раз, что привело к дефициту трудовых ресурсов. Однако местные власти не стали привлекать мигрантов для восполнения кадрового дефицита. Шумков отметил, что область является транзитной для иностранных работников, которые через нее проезжают в более крупные регионы, включая северные территории.

    По данным корреспондента «Царьград Урала», в регионе продолжается строительство домов, ремонт дорог и работа системы ЖКХ без участия мигрантов. Также местные жители занимаются торговлей овощами и фруктами и приготовлением шашлыка.

    В октябре в Челябинской области вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревали несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город. Глава города Коркино Наталья Лощинина подала заявление об отставке на фоне общественных недовольств.

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    8 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе

    Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ дополнить название Японского моря

    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе
    @ Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Посольство Южной Кореи обратилось в СМИ с разъяснениями об особенностях упоминания Японского моря при освещении тем, связанных с данным морским регионом. Диппредставительство заявляет, что акваторию необходимо именовать одновременно как Японским, так и Восточным морем.

    Посольство Республики Корея разъяснило позицию своей страны по поводу наименования акватории, лежащей между Корейским полуостровом и Японским архипелагом. Зачастую в СМИ она обозначается как Японское море, однако в Корее принято другое наименование – Восточное. Соответствующее письмо посольства поступило в том числе в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    В тексте указывается, что вплоть до XIX века данный морской район «обозначался разными наименованиями», включая Восточное море, Корейское море, Чосонское море и, собственно, Японское море.

    Однако самым древним, указывается в письме, является наименование «Восточное море». «Лишь в конце XIX века это название начало исчезать из международной картографии в связи с усилением Японии и колонизации ей Кореи», – поясняет посольство.

    В письме говорится, что «согласно общему правилу международной картографии в случае, когда географический объект является общим для двух и более стран и не удается достигнуть соглашения о едином наименовании, названия используются одновременно». Поэтому диппредставительство Республики Корея призывает СМИ одновременно использовать оба наименования акватории: Японское море и Восточное море.

    Напомним, в Южной Корее Японское море принято называть «Восточным морем», в то время как в КНДР оно называется Корейским Восточным морем. Корейская сторона заявляет, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910–1945 годах Корея была под властью Японии. Как следствие, мнение страны по этому вопросу при утверждении Международной гидрографической организацией названия в 1929 году не было учтено.

    Японская сторона, в свою очередь, заявляет, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым, и настаивает на исключительном употреблении названия «Японское море».

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    8 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Как передает ТАСС, столичная Госавтоинспекция пояснила, что замена водительских удостоверений с истекшим сроком нужна, если изменились персональные данные, удостоверение повреждено, утеряно или похищено, или если появились медицинские ограничения.

    Уточняется, что права, срок которых истек или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года без необходимости посещения подразделений. Это новшество освобождает водителей от лишних хлопот и очередей.

    Вместе с тем, если владельцы таких прав хотят получить новые, они могут обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения России подготовило проект закона, который позволяет будущим водителям изучать теоретическую часть дистанционно с увеличением практических часов на дороге.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, предусматривающий лишение прав на срок до полутора лет и конфискацию устройств.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил рассмотреть законопроект, отменяющий административную ответственность для водителей, не имеющих при себе бумажного водительского удостоверения, если документы имеются в электронном виде на платформе «Госуслуги авто».

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    8 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Ростех заявил о модернизации ТОС для повышения огневой мощи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая тяжелая огнеметная система Ростеха обладает мощью, сравнимой с несколькими тяжелыми авиабомбами, и может выжигать площадь до шести гектаров, отметили в Ростехе.

    Российские тяжелые огнеметные системы, произведенные корпорацией Ростех, активно используются в зоне спецоперации и демонстрируют высокую эффективность, передает Telegram-канал Ростеха. Комплексы «Солнцепек» и «Тосочка» применяются для нейтрализации небронированной и легкобронированной техники, а также разрушения зданий.

    По словам представителей Ростеха, «Солнцепек» и «Тосочка» значительно усовершенствованы. Они обладают повышенной огневой мощью, дальнобойностью, защищенностью и автоматизацией. «Солнцепек» способен выжигать площадь в четыре гектара, а «Тосочка» – в шесть гектаров. Новая система превзошла по эффективности несколько тяжелых авиабомб, включая ОДАБ-500П.

    Усовершенствования в конструкциях ТОС были внедрены с учетом опыта их применения в спецоперации и пожеланий военнослужащих. Новая система также эффективна в поражении многоэлементных целей, таких как фортификации, распределенные на большой площади. С начала спецоперации системы подвергались регулярным обновлениям, и этот процесс продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех создал «невидимое» покрытие для огнеметов «Тосочка», которое делает технику менее заметной для противника, в то время как в Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для вооруженных сил Украины, а также стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон», которая дополнит арсенал современных вооружений.

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    8 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Госдуме подтвердили обмен телами военных с Украиной

    Депутат: Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, погибших на различных направлениях.

    В ходе обмена телами погибших военных Украина вернула России 37 тел, сообщает РБК. Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев подтвердил факт обмена. Украинская сторона получила останки 563 своих бойцов, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.

    Ранее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными также сообщал об этом обмене. Стоит отметить, что предыдущий двусторонний обмен телами состоялся 18 октября, когда России было возвращено 89 погибших, а Украине – 501. Одновременно прошел обмен военнопленными по формуле «95 на 95», в котором посредничество оказали ОАЭ.

    По данным Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, с начала 2024 года благодаря их посредничеству количество переданных в результате обменов военнопленных превысило 2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом их родственники поддерживают это решение.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, на что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Представитель координационной группы парламента по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что киевские власти задерживают обмен военнопленными, предпочитая возвращать боевиков запрещенных организаций и иностранных наемников, игнорируя кадровых украинских военных.

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    8 ноября 2024, 23:31 • Новости дня
    В результате пожара в Барнауле погибли четыре человека

    Пожар в Барнауле унес жизни четырех человек, включая ребенка

    Tекст: Максим Попов

    В Барнауле в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, включая ребенка, однако спасателям удалось вывести из горящего здания двоих детей, сообщило региональное отделение МЧС.

    «В результате происшествия погибли четыре человека: женщины 64 и 44 лет, мужчина 67 лет и ребенок четырех лет. Жилое помещение площадью 120 кв. метров было потушено усилиями 52 специалистов и 14 единиц техники», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения .

    Позднее МЧС уточнило, что до прибытия спасателей очевидцу удалось вывести из горящего дома пятилетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.

    Напомним, в конце сентября в Барнауле произошел пожар в административном здании, площадь которого составила 1 тыс. кв. метров.

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    8 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Минпромторг отложил уплату утильсбора автоконцернами

    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора автоконцернами на декабрь 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора за IV квартал 2024 года и I–III кварталы 2025 года на 15 декабря 2025 года.

    Эта мера направлена на поддержку автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты с Минпромторгом, передает ТАСС.

    Согласно проекту постановления правительства, размещенному на официальном портале проектов нормативных правовых актов, крупнейшие производители, подписавшие специальные инвестиционные контракты, смогут уплатить утильсбор за IV квартал 2024 года и I–III кварталы 2025 года до 15 декабря 2025 года.

    Подобные решения о переносе сроков уплаты утильсбора принимались и в предыдущие годы – 2022, 2023 и 2024, что свидетельствует о последовательной поддержке автопроизводителей в рамках СПИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года.

    Минпромторг сообщил, что возможная индексация утилизационного сбора не повлияет на стоимость отечественной техники благодаря мерам господдержки. За последние три года средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех млн рублей, и автомобили продолжают дорожать в этом году.

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    8 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В Запорожской области в результате ночных взрывов повреждены инфраструктурные объекты, сообщил глава региональной государственной администрации Иван Федоров.

    Он сообщил о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По словам Федорова, в ночь на пятницу в регионе прозвучало не менее 384 взрывов.

    Федоров уточнил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры, однако не предоставил конкретную информацию о том, какие именно объекты были повреждены.

    Ранее ВС России поразили военный аэродром, а также места хранения и запуска беспилотников ВСУ. Тем временем Google удалил снимки с военной инфраструктурой Украины из Google Maps после обращения местных властей.


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    9 ноября 2024, 02:13 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали военные объекты в пригороде Алеппо

    Израильские самолеты нанесли удары по военным предприятиям вблизи Алеппо

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные самолеты атаковали промзону Эс-Сафира на севере Сирии, сообщил телеканал Al Hadath.

    По информации телеканала, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в промышленной зоне Эс-Сафира, расположенной к юго-востоку от Алеппо. Сообщается о сильных взрывах в районе, где находятся военные заводы и склады, передает ТАСС.

    Сирийское агентство SANA подтвердило, что «причиной взрывов стала израильская агрессия». Другие подробности не приводятся.

    Напомним, в конце октября израильская армия сообщила о воздушных атаках на склады вооружения и командные пункты «Хезболла» в сирийском городе Эль-Кусейра, расположенном у границы с Ливаном.

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    9 ноября 2024, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО сбили дрон над Брянской областью

    Система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат в Брянской области

    Tекст: Максим Попов

    Система противовоздушной обороны уничтожила дрон над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – приводит ТАСС слова губернатора.

    Напомним, накануне системы ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

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    9 ноября 2024, 02:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Брянской области

    Военные сбили восемь дронов ударного типа в Брянской области

    Tекст: Максим Попов

    В Брянской области силы ПВО уничтожили восемь дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что жертв и разрушений нет.

    Как отметил Богомаз, силы ПВО в регионе уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС.

    По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, выполняя необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.

    До этого сообщалось, что силы ПВО сбили дрон над Брянской областью.

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    9 ноября 2024, 07:18 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА, 28 единиц, было уничтожено над территорией Брянской области. В Курской области было сбито 12 беспилотников, в Новгородской – четыре, по два в Смоленской и Тульской областях, и по одному над территориями Орловской и Тверской областей, передает ТАСС.

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость проверки сообщений о развитии базы беспилотников в Финляндии, которая якобы будет использоваться для сбора разведданных у границ России.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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