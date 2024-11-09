Российские и сирийские ВВС поразили цели в Алеппо

Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали уничтожение целей в Алеппо

Tекст: Максим Попов

Отмечается, что на первом этапе учения оперативно-тактическая авиация России, включая истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, поразила цели на полигоне Джаббуль. Для ударов использовались фугасные авиабомбы ФАБ-250, которые сбрасывались с высот от 600 до 3300 метров. Авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-35С, передает РИА «Новости».

На втором этапе маневров участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ-В армейской авиации ВКС РФ и Ми-25 ВВС Сирии. Вылеты производились с аэродрома Квайрес, а летчики выполняли полеты на малых высотах, около 30 метров. Они уничтожали объекты условного противника авиационными ракетами С-8, демонстрируя возможности совместных ударных групп.

Заключительная фаза учения включала совместные ночные авиаудары армейской и оперативно-тактической авиацией. Экипажи российских вертолетов также отрабатывали поиск и уничтожение ударных беспилотников в воздушном пространстве.

Накануне президент Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР, ссылаясь на договор о взаимной военной помощи между двумя странами.