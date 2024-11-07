Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Путин заявил о возможности учений с КНДР
Путин допустил проведение военных учений с КНДР по договору о военной помощи
Президент Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР, ссылаясь на договор о взаимной военной помощи между двумя странами.
Президент Владимир Путин озвучил возможность проведения совместных военных учений с КНДР, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил на пленарной сессии клуба «Валдай», отвечая на вопрос об укреплении военного сотрудничества с Северной Кореей.
«Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет-то», – заявил Путин. Президент также напомнил о существовании в договоре между двумя странами статьи, предусматривающей взаимную помощь в случае агрессии со стороны другого государства. «Там есть и статья 4, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства. Там все есть», – добавил он.
Таким образом, сотрудничество в рамках данного договора может расшириться, включив в себя совместные военные маневры. Однако конкретные детали и сроки возможных учений пока не обсуждались.
Напомним, ранее Путин отверг идею союза с США против Китая.