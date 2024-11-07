Путин заявил о возможности учений с КНДР

Путин допустил проведение военных учений с КНДР по договору о военной помощи

Tекст: Максим Попов

Президент Владимир Путин озвучил возможность проведения совместных военных учений с КНДР, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил на пленарной сессии клуба «Валдай», отвечая на вопрос об укреплении военного сотрудничества с Северной Кореей.

«Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет-то», – заявил Путин. Президент также напомнил о существовании в договоре между двумя странами статьи, предусматривающей взаимную помощь в случае агрессии со стороны другого государства. «Там есть и статья 4, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства. Там все есть», – добавил он.

Таким образом, сотрудничество в рамках данного договора может расшириться, включив в себя совместные военные маневры. Однако конкретные детали и сроки возможных учений пока не обсуждались.

Напомним, ранее Путин отверг идею союза с США против Китая.