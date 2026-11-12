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    12 ноября 2026, 13:42 • Новости дня

    Путин сообщил о положительном результате саммита ОДКБ в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что дискуссии на саммите ОДКБ в Москве завершились положительным результатом.

    «Вчера мы с коллегами говорили о проблемах обеспечения безопасности в регионе ответственности ОДКБ, и, на мой взгляд, все наши дискуссии закончились положительным, хорошим результатом. Мы подтвердили общий настрой на совместную работу в этой важнейшей области», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с Рахмоном в Кремле.

    В среду президент России назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам глобальной и региональной безопасности.

    В тот же день по итогам саммита в Москве члены Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли декларацию с подтверждением приверженности формированию справедливого многополярного мироустройства.

    11 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом

    Ушаков: Путин встретится с Кушнером и Уиткоффом в четверг

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом состоится в первой половине дня в четверг, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Переговоры российского лидера с американскими представителями пройдут в Москве, передает РИА «Новости». «В первой половине дня», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о времени проведения встречи с Уиткоффом и Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение скорых переговоров со спецпосланниками США.

    Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Россию.

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл стартовавшее в узком составе заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    В Москву на встречу прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ожидается подписание ряда документов, включая итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию объединения до 2030 года. Лидеры планируют обсудить меры совершенствования системы коллективной безопасности, развитие авиационных сил ОДКБ, улучшение организации ПВО и актуальные региональные проблемы.

    Кроме того, на повестке стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации, по которой страну могут лишить права голоса и возможности выдвижения граждан на квотные должности из-за неуплаты членских взносов в течение двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ожидаемой реакции Организации Договора о коллективной безопасности на отказ Армении участвовать в ее работе.

    Во вторник президент Владимир Путин назвал вопросы безопасности главными темами заседания совета объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах стран организации обсудить лишение Еревана права голоса из-за долгов.

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    12 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

    В Москву прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж направился в сторону центра столицы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча переговорщиков с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в первой половине дня в обычном протокольном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде американских переговорщиков в Москву.

    Американская делегация анонсировала поездку в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

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    11 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Кушнер: США намерены обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что американские переговорщики намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    «Одна из целей встречи в Москве... – попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним», – цитирует Кушнера РИА «Новости».

    Он сообщил, что США уже провели консультации с Евросоюзом и НАТО. К обсуждениям привлекли Британию, Италию, Германию и Францию, а также поддерживали контакты с Норвегией и Финляндией.

    При этом спецпосланник усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По словам Кушнера, если бы европейцы смогли согласовать единую кандидатуру, это стало бы большим достижением, чем уговоры России согласиться на их участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В понедельник Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    В пятницу Джаред Кушнер сообщил о позиции администрации Дональда Трампа относительно необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

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    11 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Лавров анонсировал визит американских переговорщиков к Путину в Москву

    Лавров анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера к Путину в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф приедут в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «Я исхожу из того, что действительно объявлено. Что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина», – отметил Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    По словам министра, глава российского государства регулярно получает отчеты от делегации помощника президента Владимира Мединского, передает ТАСС. Дальнейшая линия Москвы будет определяться на основании того, что Путин услышит от американских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о скором проведении переговоров со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер назвал непростым второй день прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговоров.

    Спецпредставитель США заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Москву.

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    11 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин назвал продуктивным заседание совета ОДКБ в узком составе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам глобальной и региональной безопасности.

    Лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили актуальные вызовы во время первой части встречи в Москве, передает РИА «Новости». «Только что в узком составе у нас с коллегами состоялся обстоятельный, продуктивный обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности», – сказал президент в ходе заседания совета в расширенном составе.

    Российский лидер заявил об общем настрое государств объединения по противодействию угрозам коллективной безопасности. Тесные и оперативные контакты по линии силовых ведомств стран-участниц способствуют борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    Особое внимание участники объединения уделяют совершенствованию оперативной и боевой подготовки коллективных сил и средств. Путин добавил, что страны ОДКБ высоко оценили председательство России в организации в текущем году. В следующем, юбилейном году председательство перейдет к Таджикистану, которому Москва окажет необходимое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Во вторник российский лидер на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко назвал вопросы безопасности главными темами предстоящей сессии.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в мероприятии.

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    11 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Кушнер выразил надежду закрепить итоги переговоров в ОАЭ на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер выразил надежду, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве поможет развить успех, достигнутый на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Кушнер сообщил, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве должна закрепить успехи, достигнутые на трехсторонних консультациях в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «Завтра мы со Стивом отправимся в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить итоги сегодняшних переговоров и попытаться добиться дальнейшего прогресса по некоторым затронутым вопросам, поскольку мы видим определенные возможности для продвижения вперед», – заявил Джаред Кушнер.

    Переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины проходили в ОАЭ 10 и 11 ноября. По информации источника агентства в переговорной группе, главной темой встреч стало обсуждение базовых элементов новой архитектуры континентальной безопасности. При этом вопросы урегулирования украинского кризиса рассматривались лишь как часть более широкой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о постоянном информировании Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник Кушнер назвал первые итоги прошедших переговоров по Украине конструктивными.

    Помощник президента России Владимир Мединский высоко оценил искренность и эффективность специальных посланников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом Киргизии

    Путин провел переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Москве провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, передает РИА «Новости». Ранее в Кремле состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие прошло под председательством российского лидера.

    Предыдущая встреча глав государств состоялась в начале сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии. Тогда Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества стран и выразил благодарность за поддержку русского языка в республике. Жапаров в свою очередь подчеркнул, что отношения двух государств имеют прочную основу и носят стратегический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Бишкеке передал Садыру Жапарову добрые пожелания от российского лидера.

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    11 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран

    Путин на встрече с Жапаровым в Москве отметил рост товарооборота на 25%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым предложил уделить внимание текущим вопросам и инвестиционным отношениям.

    Путин и глава Киргизии обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран, передает РИА «Новости». «Мы с вами встречаемся регулярно. У нас отношения развиваются по всем направлениям успешно. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана», – констатировал российский лидер.

    По словам президента, товарооборот между государствами продолжает расти и в прошлом году увеличился более чем на 25%. Он также поблагодарил Жапарова за участие в мероприятии по линии ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Садыром Жапаровым.

    Глава Киргизии поблагодарил российского лидера за поддержку сотрудничества двух стран.

    Главы государств уделили внимание развитию совместных торгово-экономических проектов в ходе телефонного разговора.

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    11 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин заявил об активизации партнерства стран ОДКБ в сфере биобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партнерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере поддержания биологической безопасности заметно активизировалось, отметил президент России Владимир Путин.

    «Заметно активизировалось партнерство государств ОДКБ в сфере поддержания биологической безопасности и противодействия распространению опасных инфекций. На эту тему выступит Анна Юрьевна Попова, председатель координационного совета ОДКБ по биобезопасности», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в среду в Кремле под председательством российского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин открыл стартовавшее в узком составе заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Позднее глава государства назвал продуктивным прошедший обмен мнениями лидеров стран объединения.

    Во вторник Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил о посвящении предстоящего заседания вопросам безопасности.

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    11 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин отметил интерес стран ОДКБ к совместному реагированию на риски эпидемий

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности поручил подготовить проект совместного реагирования стран ОДКБ на риски эпидемий.

    Глава российского государства указал на общую заинтересованность стран Организации Договора о коллективной безопасности в быстром совместном реагировании на биологические угрозы, передает РИА «Новости».

    «Мы все заинтересованы в том, чтобы быстро реагировать на угрозы подобного рода», – сказал Путин в ходе обсуждения вопросов эпидемиологической безопасности в Кремле.

    Президент попросил подготовить соответствующий проект для решения проблемы рисков возникновения эпидемий на пространстве объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин отметил активизацию партнерства государств ОДКБ в сфере поддержания биологической безопасности.

    Члены Совета коллективной безопасности организации приняли декларацию с подтверждением приверженности формированию многополярного мироустройства.

    Участники саммита в Москве решили лишить Армению права голоса.

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    11 ноября 2026, 15:51 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Путиным заседания Совета по развитию спорта

    Кремль: Путин в четверг проведет заседание Совета по развитию спорта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин проведет 12 ноября заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, основной темой которого станут массовые мероприятия и соревнования, сообщил Кремль.

    Главной темой предстоящего мероприятия станет развитие массового спорта в стране, говорится в сообщении пресс-службы Кремля в Max. «12 ноября Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Основная тема заседания совета будет посвящена развитию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований», – сказано в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин утвердил руководителей комиссий президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

    В прошлом месяце помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о планах президента провести марафон из 24 двусторонних международных встреч.

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    11 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к контактам с лидерами стран Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин всегда открыт к контактам с мировыми лидерами, в том числе с европейскими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет решений относительно участия Путина в саммите «Большой двадцатки» в Соединенных Штатах. Но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поговорить с российским лидером на саммите G20 в Майами, если Путин приедет на мероприятие.

    По словам пресс-секретаря президента, в данный момент нет конкретного видения общения России с Европой, но на каком-то этапе этот вопрос будет обсуждаться. При этом Песков отметил, что Москва слышит заявления европейских политиков, которые не указывают на их желание способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Владимира Путина на саммит Группы двадцати в Майами и контактах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Мерц заявил об отсутствии намерения уклоняться от возможной встречи с Путиным на полях декабрьского саммита G20.

    В конце прошлого месяца Песков сообщил об отсутствии запросов на телефонные разговоры с Путиным от большинства лидеров европейских государств за последние дни.

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    11 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин пообещал генсеку ОДКБ помощь в работе организации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, пообещав ему всестороннюю поддержку.

    «У вас не должно быть никаких сомнений: мы будем делать все, чтобы вам помогать», – заявил Владимир Путин. По его словам, он и его коллеги, включая помощника по международным делам Юрия Ушакова, готовы оказывать содействие работе секретариата ОДКБ в решении любых организационных вопросов, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь Таалатбек Масадыков поблагодарил президента за возможность встречи и доложил об итогах работы организации в 2026 году. По его словам, приоритеты председательства России в ОДКБ реализованы в полном объеме.

    Также сообщается, что страны организации продолжали наращивать внешнеполитическое взаимодействие по актуальным проблемам международной безопасности, уделяя особое внимание развитию связей с другими международными и региональными структурами.

    В среду под председательством Владимира Путина пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участники планируют подписать ряд документов, в том числе декларацию и разработанную по инициативе России антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

    Во вторник президент назвал безопасность и экономику ключевыми темами предстоящей сессии ОДКБ.

    Ранее генсек ОДКБ заявил об успешном выполнении всех приоритетов председательства России в организации.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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