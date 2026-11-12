Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Путин сообщил о положительном результате саммита ОДКБ в Москве
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что дискуссии на саммите ОДКБ в Москве завершились положительным результатом.
«Вчера мы с коллегами говорили о проблемах обеспечения безопасности в регионе ответственности ОДКБ, и, на мой взгляд, все наши дискуссии закончились положительным, хорошим результатом. Мы подтвердили общий настрой на совместную работу в этой важнейшей области», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с Рахмоном в Кремле.
В среду президент России назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам глобальной и региональной безопасности.
В тот же день по итогам саммита в Москве члены Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли декларацию с подтверждением приверженности формированию справедливого многополярного мироустройства.