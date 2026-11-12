Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Путин провел встречу с Рахмоном
Путин и Рахмон встретились в Кремле после саммита ОДКБ
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.
Встреча Путина и Рахмона состоялась в Кремле. Накануне, 11 ноября, Путин и Рахмон приняли участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел в Москве, передает ТАСС.
В среду президент Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Москве провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятности переговоров Путина с одним из лидеров стран ОДКБ.