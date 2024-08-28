  • Новость часаРоссия ввела санкции в отношении американских журналистов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вагенкнехт назвала Шольца «вассальным канцлером»
    Погиб учившийся пилотировать F-16 украинский летчик
    Врач-эндокринолог назвала норму сахара в крови у детей
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ (ВИДЕО)
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    Прокуратура Парижа опровергла допрос Дурова по делу о насилии над ребенком
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    12 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    12 комментариев
    28 августа 2024, 21:35 • В мире

    Эрдоган собрался пристроить Асаду сирийскую оппозицию

    Эксперты оценили перспективы нормализации отношений Турции и Сирии

    Эрдоган собрался пристроить Асаду сирийскую оппозицию
    @ Sana Sana/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Примирение Турции и Сирии столкнулось с новым вызовом. Анкара поставила перед Дамаском четыре условия для нормализации отношений, одно из которых – корректировка конституции. Ситуация осложняется и недавними антисирийскими протестами в Турции. Сумеют ли государства найти путь к миру и почему в этом заинтересована Россия?

    Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией. Во-первых, Анкара требует от Дамаска полного уничтожения террористических группировок. Во-вторых, правительство Башара Асада должно провести конституционные реформы в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, сообщает телеканал CNN Turk.

    В-третьих, сирийскому руководству необходимо обеспечить безопасное возвращение беженцев на родину. Заключительное требование Турции: организация беспрерывных поставок гуманитарной помощи в районы, контролируемые оппозицией. При этом в материале телеканала выражается сомнение в том, что Сирия сможет выполнить подобные предложения.

    Между тем попытки урегулирования диалога Анкары и Дамаска продолжаются. В воскресенье Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета, рассказал, что Россия, Ирак и Иран выступают с инициативой примирения двух государств. Однако реальный прогресс по этому вопросу пока не просматривается.

    Асад также отметил некорректность заявлений Турции о том, что Дамаск не готов к переговорам до тех пор, пока Анкара не выведет войска с северных территорий страны. Глава Сирии уточнил, что основой любого мирного предложения должен оставаться суверенитет государства, однако он допустил вероятность встречи с Реджепом Эрдоганом на территории третьего государства.

    Напомним, после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году отношения страны с Турцией значительно ухудшились, поскольку Анкара поддержала противников официального правительства. Но летом этого года в диалоге между государствами наметилось потепление. Встречаясь в июне с Александром Лаврентьевым, спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию, Асад позитивно отозвался о возможностях примирения с Турцией.

    В то же время Эрдоган заявлял, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет план по нормализации диалога двух стран. Примечательно, что уже в июле газета Daily Sabah сообщала о возможности проведения переговоров Анкары и Дамаска в России. Подчеркивалось, что посредником в рамках встречи может выступить Владимир Путин.

    Позже тенденцию к миру нарушили июльские антимигрантские протесты в городе Кайсери. Причиной недовольства стало видео, на котором сирийский беженец изнасиловал местного пятилетнего ребенка, напоминает ТАСС. Демонстранты требовали отставки Эрдогана, «приютившего» от 3 млн до 4 млн выходцев из соседнего государства.

    «Турция и Сирия запутались в клубке накопившихся противоречий. Страны хотят наладить контакты. Однако они имеют кардинально отличающиеся подходы к достижению этой цели. Асад настаивает на полном выводе турецких войск с северных территорий. Это принципиальное требование, после исполнения которого можно начать обсуждать и будущие правила сосуществования», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Реджеп Эрдоган, напротив, предлагает в первую очередь договориться о безопасном и мирном будущем для членов оппозиции, проживающих на территории регионов, подконтрольных Турции. Если Анкара выведет отсюда свои силы прямо сейчас, регион ждет гуманитарная катастрофа», – уточняет он.

    «Поэтому для выхода из ситуации требуются определенные изменения внутри Сирии.

    По мнению Турции, Дамаск должен обзавестись новой конституцией, которая гарантирует защиту оппозиции и ее участие в дальнейшей жизни государства. Без этого в том же Идлибе начнется полицейская операция со стороны Башара Асада», – подчеркивает эксперт.

    «При таком раскладе в Турцию устремятся новые волны беженцев, что, учитывая текущие события, значительно осложнит диалог Анкары и Дамаска. Поэтому условия, выдвигаемые Эрдоганом, вполне резонны. Положение дел давно превратилось в огромный ком противоречий, разрешить которые можно лишь комплексными мерами», – акцентирует собеседник.

    «С другой стороны, ситуация на севере Сирии крайне сложна даже для Турции. Бездумные действия способны усугубить положение. Однако надежды на взаимопонимание сторон сохраняются. Эрдоган и Асад осознают опасность, исходящую от «Хайят Тахрир аш-Шам*» (признана террористической в РФ)», – убежден он.

    «Не исключаю, что рано или поздно Дамаск и Анкара смогут договориться о совместной операции против данной группировки. В дальнейшем это позволит обеспечить базу для переговоров по достижению безопасности сирийцев, проживающих в этом регионе. Россия заинтересована в примирении государств», – отмечает эксперт.

    «В интересах Москвы сделать так, чтобы отношения между Турцией и Сирией наладились.

    Противоречия между ними осложняют нашу работу в регионе. Если перевести противоречия в плоскость взаимных уступок Турции и Сирии, это сняло бы значительное напряжение и повысило бы региональную стабильность в интересах России», – добавляет Семенов.

    Однако пока шансы на мирное урегулирование невелики, считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «В принципе Турцию сложившееся положение долгие годы устраивало. Сейчас к переговорам Анкару подталкивает внутриполитическая нестабильность», – уточняет он.

    «В стране вспыхнули волнения, направленные против сирийских беженцев. Соответственно, Эрдогану необходимо решить неожиданно возникшую проблему. Турецкое руководство посылает сигналы сирийской оппозиции, что оно намерено сохранить поддержку этой политической группе, при этом требуя от них большей лояльности», – убежден собеседник.

    «То есть задача Анкары в данном случае – успокоить волнения на своей территории,

    призвать беженцев вести себя более адекватно. Если взглянуть на требования, выставленные Турцией, то они мало чем отличаются от их предыдущих предложений. То есть речь о компромиссе не идет и на этот раз», – рассуждает эксперт.

    «Наблюдается интересная ситуация: оба государства не против восстановления связей. В какой-то степени это было бы выгодно всем. Но подходы к достижению мира кардинально противоположны. Добиться пересмотра имеющихся у них позиций будет непросто», – добавляет он.

    «Таким образом, в ближайшее время кардинальных подвижек в сложившейся ситуации ждать не стоит. Однако Россия продолжит усилия, направленные на примирение Турции и Сирии. Для Москвы нормализация их связей казалась бы крайне выгодной. Это бы открыло дорогу для осуществления новых форм партнерства с обеими странами», – заключил Ткаченко.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Выплаты жителям Курской области превысили 1 млрд рублей
    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
    Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в Мичигане и Висконсине
    Лихорадка Западного Нила выявлена в 22 регионах России
    Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов
    Объявленного в розыск Интерполом россиянина арестовали на курорте в Болгарии
    «Королева марафонов» Блиновская увлеклась натюрмортами в СИЗО

    Китаю удался торговый удар по Европе

    Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. Торговое противостояние США и Китая будет только обостряться, уверены эксперты. Какие еще карты может разыграть Пекин в этой войне с Западом? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

    Перейти в раздел

    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............