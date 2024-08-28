Эрдоган собрался пристроить Асаду сирийскую оппозицию

Эксперты оценили перспективы нормализации отношений Турции и Сирии

Tекст: Евгений Поздняков

Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией. Во-первых, Анкара требует от Дамаска полного уничтожения террористических группировок. Во-вторых, правительство Башара Асада должно провести конституционные реформы в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, сообщает телеканал CNN Turk.

В-третьих, сирийскому руководству необходимо обеспечить безопасное возвращение беженцев на родину. Заключительное требование Турции: организация беспрерывных поставок гуманитарной помощи в районы, контролируемые оппозицией. При этом в материале телеканала выражается сомнение в том, что Сирия сможет выполнить подобные предложения.

Между тем попытки урегулирования диалога Анкары и Дамаска продолжаются. В воскресенье Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета, рассказал, что Россия, Ирак и Иран выступают с инициативой примирения двух государств. Однако реальный прогресс по этому вопросу пока не просматривается.

Асад также отметил некорректность заявлений Турции о том, что Дамаск не готов к переговорам до тех пор, пока Анкара не выведет войска с северных территорий страны. Глава Сирии уточнил, что основой любого мирного предложения должен оставаться суверенитет государства, однако он допустил вероятность встречи с Реджепом Эрдоганом на территории третьего государства.

Напомним, после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году отношения страны с Турцией значительно ухудшились, поскольку Анкара поддержала противников официального правительства. Но летом этого года в диалоге между государствами наметилось потепление. Встречаясь в июне с Александром Лаврентьевым, спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию, Асад позитивно отозвался о возможностях примирения с Турцией.

В то же время Эрдоган заявлял, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет план по нормализации диалога двух стран. Примечательно, что уже в июле газета Daily Sabah сообщала о возможности проведения переговоров Анкары и Дамаска в России. Подчеркивалось, что посредником в рамках встречи может выступить Владимир Путин.

Позже тенденцию к миру нарушили июльские антимигрантские протесты в городе Кайсери. Причиной недовольства стало видео, на котором сирийский беженец изнасиловал местного пятилетнего ребенка, напоминает ТАСС. Демонстранты требовали отставки Эрдогана, «приютившего» от 3 млн до 4 млн выходцев из соседнего государства.

«Турция и Сирия запутались в клубке накопившихся противоречий. Страны хотят наладить контакты. Однако они имеют кардинально отличающиеся подходы к достижению этой цели. Асад настаивает на полном выводе турецких войск с северных территорий. Это принципиальное требование, после исполнения которого можно начать обсуждать и будущие правила сосуществования», – считает востоковед Кирилл Семенов.

«Реджеп Эрдоган, напротив, предлагает в первую очередь договориться о безопасном и мирном будущем для членов оппозиции, проживающих на территории регионов, подконтрольных Турции. Если Анкара выведет отсюда свои силы прямо сейчас, регион ждет гуманитарная катастрофа», – уточняет он.

«Поэтому для выхода из ситуации требуются определенные изменения внутри Сирии.

По мнению Турции, Дамаск должен обзавестись новой конституцией, которая гарантирует защиту оппозиции и ее участие в дальнейшей жизни государства. Без этого в том же Идлибе начнется полицейская операция со стороны Башара Асада», – подчеркивает эксперт.

«При таком раскладе в Турцию устремятся новые волны беженцев, что, учитывая текущие события, значительно осложнит диалог Анкары и Дамаска. Поэтому условия, выдвигаемые Эрдоганом, вполне резонны. Положение дел давно превратилось в огромный ком противоречий, разрешить которые можно лишь комплексными мерами», – акцентирует собеседник.

«С другой стороны, ситуация на севере Сирии крайне сложна даже для Турции. Бездумные действия способны усугубить положение. Однако надежды на взаимопонимание сторон сохраняются. Эрдоган и Асад осознают опасность, исходящую от «Хайят Тахрир аш-Шам*» (признана террористической в РФ)», – убежден он.

«Не исключаю, что рано или поздно Дамаск и Анкара смогут договориться о совместной операции против данной группировки. В дальнейшем это позволит обеспечить базу для переговоров по достижению безопасности сирийцев, проживающих в этом регионе. Россия заинтересована в примирении государств», – отмечает эксперт.

«В интересах Москвы сделать так, чтобы отношения между Турцией и Сирией наладились.

Противоречия между ними осложняют нашу работу в регионе. Если перевести противоречия в плоскость взаимных уступок Турции и Сирии, это сняло бы значительное напряжение и повысило бы региональную стабильность в интересах России», – добавляет Семенов.

Однако пока шансы на мирное урегулирование невелики, считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «В принципе Турцию сложившееся положение долгие годы устраивало. Сейчас к переговорам Анкару подталкивает внутриполитическая нестабильность», – уточняет он.

«В стране вспыхнули волнения, направленные против сирийских беженцев. Соответственно, Эрдогану необходимо решить неожиданно возникшую проблему. Турецкое руководство посылает сигналы сирийской оппозиции, что оно намерено сохранить поддержку этой политической группе, при этом требуя от них большей лояльности», – убежден собеседник.

«То есть задача Анкары в данном случае – успокоить волнения на своей территории,

призвать беженцев вести себя более адекватно. Если взглянуть на требования, выставленные Турцией, то они мало чем отличаются от их предыдущих предложений. То есть речь о компромиссе не идет и на этот раз», – рассуждает эксперт.

«Наблюдается интересная ситуация: оба государства не против восстановления связей. В какой-то степени это было бы выгодно всем. Но подходы к достижению мира кардинально противоположны. Добиться пересмотра имеющихся у них позиций будет непросто», – добавляет он.

«Таким образом, в ближайшее время кардинальных подвижек в сложившейся ситуации ждать не стоит. Однако Россия продолжит усилия, направленные на примирение Турции и Сирии. Для Москвы нормализация их связей казалась бы крайне выгодной. Это бы открыло дорогу для осуществления новых форм партнерства с обеими странами», – заключил Ткаченко.