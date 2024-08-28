CNN Turk: Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией

Tекст: Александра Юдина

По информации турецких СМИ, одним из ключевых требований является полное уничтожение террористических группировок на территории Сирии, передает РИА «Новости».

Также Анкара требует от Дамаска достижения национального примирения и проведения конституционных реформ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Третье условие касается обеспечения безопасного возвращения сирийских беженцев на родину. Турция настаивает на создании необходимых условий для этого процесса.

Четвертое условие связано с продолжением гуманитарной помощи населению Сирии, особенно в районах, контролируемых оппозицией.

«Турция не будет выводить войска из Сирии до тех пор, пока не будут выполнены все эти условия», – подчеркивается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы помочь турецкой и сирийской сторонам в налаживании отношений.

