Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией
CNN Turk: Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией
Анкара определила четкие условия для восстановления дипломатических отношений с Дамаском, сообщает канал CNN Turk со ссылкой на диписточники турецкой столицы.
По информации турецких СМИ, одним из ключевых требований является полное уничтожение террористических группировок на территории Сирии, передает РИА «Новости».
Также Анкара требует от Дамаска достижения национального примирения и проведения конституционных реформ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.
Третье условие касается обеспечения безопасного возвращения сирийских беженцев на родину. Турция настаивает на создании необходимых условий для этого процесса.
Четвертое условие связано с продолжением гуманитарной помощи населению Сирии, особенно в районах, контролируемых оппозицией.
«Турция не будет выводить войска из Сирии до тех пор, пока не будут выполнены все эти условия», – подчеркивается в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы помочь турецкой и сирийской сторонам в налаживании отношений.