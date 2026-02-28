35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.5 комментариев
CNN сообщил об отсутствии значимого ущерба для ракетного потенциала Ирана
CNN: Удары по Ирану не привели к серьезному ущербу для оборонного потенциала
Массированная атака на иранские объекты не привела к критическим разрушениям оборонной инфраструктуры и ракетных мощностей исламской республики отмечает канал CNN.
Иранский чиновник заявил об устойчивости военной системы страны к внешнему воздействию, сообщает CNN.
«Значительного ущерба ракетному и оборонному потенциалу Ирана нанесено не было», – цитирует его канал.
В субботу Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по целям на иранской территории, включая Тегеран, что привело к гибели гражданских лиц. Иранские силы осуществили ответные пуски ракет по Израилю и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Эскалация произошла вопреки проходящим в Женеве переговорам по «ядерному досье».
В МИД России решительно осудили нападение, возложив на США и Израиль полную ответственность за спровоцированный кризис.