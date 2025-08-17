ЕС заявил о готовности предоставить гарантии безопасности Украине по принципу НАТО

Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.4 комментария
ЕС заявил о предоставлении гарантии безопасности Украине по принципу НАТО
Европейская комиссия готова поддержать инициативу ЕС по гарантиям безопасности для Украины, аналогичным пятой статье устава НАТО, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Европа готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины по принципу, аналогичному пятой статье устава НАТО, передает ТАСС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе, подчеркнув, что Евросоюз вместе с другими странами-единомышленниками поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа.
По словам фон дер Ляйен, Брюссель выступает за то, чтобы вооруженные силы Украины не имели ограничений в вопросах международного сотрудничества с третьими странами и в вопросах поставок вооружений. Она отметила, что для защиты Украины и Европы необходимы сильные гарантии безопасности.
Глава Еврокомиссии также повторила свою позицию о том, что Украина должна стать «стальным дикобразом». По ее словам, Евросоюз намерен наращивать свои военные усилия для усиления оборонных возможностей как Украины, так и Европы, особое внимание будет уделено развитию украинской военной промышленности, в частности производству беспилотников.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Брюссель продолжит поддерживать процесс приема Украины в Евросоюз. Она подчеркнула, что интеграция Украины в ЕС также является одной из форм гарантий безопасности для страны.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала мира на Украине «через силу».
Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение полного мирного соглашения по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.
Трамп также обсудил с лидерами стран ЕС возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу коллективной обороны, аналогичной НАТО, но без формального участия альянса.
Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.