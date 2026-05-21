Песков ответил на слухи о заблокированных в Ормузском проливе моряках

Песков заявил об отсутствии данных о заблокированных в Ормузском проливе моряках
Власти пока не получали официальных подтверждений о бедственном положении 20 граждан России, якобы оказавшихся на судах в зоне ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Администрация президента не располагает сведениями о россиянах, якобы застрявших в районе Персидского залива, передает РИА «Новости».
«Нет, ничего не известно. Мы такой информацией не располагаем», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что подобные инциденты обычно фиксируются через систему сообщений от судовладельцев в Минтранс. Ранее появились слухи, что около 20 человек остались без провизии на заблокированных судах в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая коммерческое южнокорейское судно успешно покинуло Ормузский пролив.
До этого представители министерства судоходства Индии сообщили о 40 заблокированных в регионе судах.
Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил о скоплении в Персидском заливе грузовых кораблей из 87 стран.