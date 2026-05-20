    Украина превращается в «Косово на стероидах»
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Силы ПВО за сутки сбили 780 беспилотников ВСУ
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Британия ослабила санкции против российских нефтепродуктов
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 14:08 • Новости дня

    Южнокорейский нефтяной танкер впервые успешно покинул Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Коммерческое южнокорейское судно с десятью моряками на борту беспрепятственно вышло из Ормузского пролива благодаря предварительным согласованиям дипломатов с иранской стороной.

    Проход состоялся 20 мая, передает РИА «Новости».

    В МИД Республики Корея подчеркнули значимость этого события для безопасности мореплавания в регионе. «Один южнокорейский нефтяной танкер 20 мая в среду прошел через Ормузский пролив и продолжает плавание. На борту судна находятся около десяти южнокорейских моряков», – говорится в сообщении МИД.

    Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Чо Хён отметил, что движение корабля осуществлялось по согласованию с Тегераном. Для достижения этого результата Сеул четыре раза инициировал телефонные переговоры на уровне министров и отправлял специального посланника.

    Дипломаты продолжат прилагать усилия для обеспечения безопасного судоходства в регионе. В акватории пролива по-прежнему остаются 25 судов Республики Корея, ожидающих возможности покинуть зону конфликта между США и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сеул заподозрил Иран в недавнем нападении на южнокорейское грузовое судно HMM Namu.

    Правительственная следственная группа подтвердила факт внешнего удара по этому кораблю в Ормузском проливе.

    В середине мая Катар успешно провел через данную акваторию первый танкер с СПГ.

    18 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой вывести затраты на преодоление топливного кризиса из-под строгих ограничений.

    Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

    В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

    «Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

    Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

    Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

    Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

    По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства, поддерживающие Москву и Тегеран, рискуют потерять доступ к европейским инвестициям, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Европейский союз намерен прекратить финансовую поддержку стран, которые продолжают сотрудничать с Россией или Ираном, сказала Каллас, передает РИА «Новости».

    «Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», – подчеркнула дипломат.

    При этом она не стала уточнять, что именно подразумевается под подобными условиями.

    Заявления звучат на фоне попыток руководства объединения разработать политику инвестиционной программы на 300 млрд евро. Инициатива под названием «глобальные ворота» включена в рамки семилетнего бюджета европейского блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций. В начале мая Каллас и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону актуальную мировую повестку.

    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    18 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, закон о смертной казни для террористов начинает применяться, сообщило министерство обороны страны.

     «Закон о смертной казни для террористов начинает применяться», – указано в заявлении военного ведомства. Отмечается, что поправка даст возможность использовать «смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что внедрение этого закона отражает четкое и однозначное изменение государственной политики после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров.

    18 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    Tекст: Ольга Иванова

    Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.

    В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.

    Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

    Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.

    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    17 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны перехватили два ударных аппарата, однако третий смог прорваться и нанести удар по инфраструктуре ядерного объекта в районе Аль-Дафра.

    Атака на энергетический объект произошла со стороны западной границы, передает РИА «Новости». «Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы», – говорится в заявлении.

    Представители ведомства уточнили, что два дрона удалось успешно ликвидировать, тогда как третий аппарат попал в электрогенератор. Подчеркивается, что поврежденная установка находится за пределами внутреннего периметра станции Барака.

    Власти начали официальное расследование для выяснения точного источника нападения. Вся дополнительная информация об инциденте будет опубликована сразу после завершения следственных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ начали установку массивных защитных экранов вокруг резервуаров с топливом для защиты от беспилотников.

    Министерство иностранных дел страны осудило недавние удары по гражданским объектам.

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет со стороны Ирана.

    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    18 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ирано-российского атомного объекта АЭС «Бушер» продолжается в штатном режиме, включая строительство дополнительных энергоблоков и возвращение профильных специалистов на рабочие места, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Сотрудничество по атомной электростанции «Бушер» затрагивает исключительно интересы Москвы и Тегерана, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

    «Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. Это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской республики Иран», – подчеркнул дипломат.

    Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на успешную реализацию проекта. По его словам, на станции активно возводятся новые энергоблоки, а эвакуированный ранее персонал возвращается к выполнению своих обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росатом вывез более 600 российских специалистов с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

    В начале мая на строительную площадку вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций.

    Накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении работ по возведению второго энергоблока.

    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    17 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Белый дом заявил об общей для США и Китая «цели денуклеаризации» КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Американские и китайские власти достигли взаимопонимания по вопросу денуклеаризации КНДР, заявил Белый дом.

    Американская администрация заявила, что лидеры двух стран «подтвердили общую цель денуклеаризации» КНДР, передает ТАСС.

    Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием, заявил Белый дом.

    Кроме того, в заявлении США сказано, что стороны призвали обеспечить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. Подчеркивается, что ни одно государство или организация не вправе взимать плату за использование этого транспортного маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов. В ходе встречи политики обсудили недопустимость получения Ираном доступа к ядерному оружию. Ранее Пекин предложил помощь в запуске мирного диалога между Вашингтоном и Тегераном.

    20 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация Соединенных Штатов не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

    По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

    Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

    Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.

    18 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    В Ираке нашли вторую секретную израильскую базу

    NYT сообщила о второй секретной израильской базе в Ираке

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ирака выявили вторую израильскую военную базу, пишет New York Times со ссылкой на региональных чиновников.

    О появлении второго засекреченного лагеря The New York Times рассказали региональные чиновники. Военный объект Израиля обнаружил пастух Авад аль-Шаммари. Его семья считает, что именно это привело к его гибели. По словам свидетелей, его пикап подвергся обстрелу со стороны вертолета.

    По данным служб безопасности, эта площадка была создана до начала текущего конфликта между США, Израилем и Ираном. Ее использовали в ходе 12-дневного противостояния с Тегераном в июне 2025 года.

    Подготовка к возведению временного объекта началась еще в конце 2024 года. Израильские военные искали отдаленные участки для действий в будущих конфликтах. При этом израильское командование отказалось комментировать информацию о найденных позициях. Вашингтон знал о существовании как минимум одной такой базы с июня 2025 года. Это означает, что американская сторона скрыла от Багдада присутствие враждебных сил.

    Во время короткой войны в прошлом году и текущего кризиса Соединенные Штаты заставляли Ирак отключать радары для защиты американской авиации. В результате Багдад стал сильнее зависеть от союзников в вопросах обнаружения угроз. Ситуация подчеркивает неспособность страны полностью контролировать собственную территорию, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников сообщала, что власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу для воздушных атак против Ирана.

    18 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    США получили пересмотренный план Ирана по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы, направленные на скорейшее завершение затяжного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе.

    Представители Исламабада вручили делегатам из Соединенных Штатов пересмотренный проект иранского соглашения по мирному урегулированию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас время на исходе», – подчеркнул осведомленный пакистанский источник. При этом собеседник журналистов обратил внимание на то, что участники переговорного процесса постоянно меняют свои цели.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил факт непрямых контактов. Политик уточнил, что два государства продолжают активно обмениваться замечаниями по корректировке текущего плана через Пакистан.

    Днем ранее агентство Fars сообщило о выдвижении Вашингтоном пяти ответных требований. Американская администрация называет их выполнение строго необходимым для продолжения диалога по урегулированию разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона.

    Исламская республика потребовала разблокировки своих финансовых средств за рубежом.

    Иранская сторона выдвинула пять предварительных условий для начала переговоров с Соединенными Штатами.

    Путин в Пекине встретился с героем совместного фото 2000 года
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов
    Суд в Москве по иску УК «Первая» взыскал с Euroclear Bank 32 млрд рублей
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Пашинян пообещал забрать завод у политического конкурента
    Российские ученые создали уникальные карточки собачьих эмоций
    Changan сообщил о планах локализовать в России восемь новых моделей

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Украина превращается в «Косово на стероидах»

    Террористическая активность Украины продолжает масштабироваться. На этот раз против безэкипажных катеров ВСУ выступила Греция, обнаружившая украинский морской дрон в своей акватории. Но «самодеятельность» Киева уже выходит далеко за пределы Средиземного моря: она дестабилизирует ситуацию в Африке и подрывает стабильность правительств прибалтийских республик. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

