Южнокорейский нефтяной танкер впервые успешно покинул Ормузский пролив
Коммерческое южнокорейское судно с десятью моряками на борту беспрепятственно вышло из Ормузского пролива благодаря предварительным согласованиям дипломатов с иранской стороной.
Проход состоялся 20 мая, передает РИА «Новости».
В МИД Республики Корея подчеркнули значимость этого события для безопасности мореплавания в регионе. «Один южнокорейский нефтяной танкер 20 мая в среду прошел через Ормузский пролив и продолжает плавание. На борту судна находятся около десяти южнокорейских моряков», – говорится в сообщении МИД.
Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Чо Хён отметил, что движение корабля осуществлялось по согласованию с Тегераном. Для достижения этого результата Сеул четыре раза инициировал телефонные переговоры на уровне министров и отправлял специального посланника.
Дипломаты продолжат прилагать усилия для обеспечения безопасного судоходства в регионе. В акватории пролива по-прежнему остаются 25 судов Республики Корея, ожидающих возможности покинуть зону конфликта между США и Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сеул заподозрил Иран в недавнем нападении на южнокорейское грузовое судно HMM Namu.
Правительственная следственная группа подтвердила факт внешнего удара по этому кораблю в Ормузском проливе.
В середине мая Катар успешно провел через данную акваторию первый танкер с СПГ.