Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.8 комментариев
В России впервые успешно клонировали корову с рекордными показателями надоев
В Краснодарском крае успешно клонировали корову с рекордными показателями надоев c помощью технологии HMC (Handmade Cloning).
Теленок-клон родился на ферме АО «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро»). Подобных успешных экспериментов в области животноводства с помощью метода HMC ранее не проводилось в России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Инновационный подход техники Handmade Cloning подразумевает манипулирование с ооцитами и эмбрионами, лишенными оболочки для облегчения и ускорения отдельных этапов технологии клонирования, что приводит к более высокому уровню рождаемости, чем при использовании традиционного клонирования.
Клон был произведен от коровы с рекордными показателями надоев, что в перспективе позволит получить значительный экономический эффект для развития животноводства.
«Использование клонирования позволит компании реализовать стратегические планы по разведению высокопродуктивных генотипированных животных. С учетом того, что за основу брался генетический материал коровы-рекордсменки, дальнейшее развитие этого направления даст существенный экономический эффект для развития предприятия. Корова-донор дает 18 тонн молока в год, тогда как обычная – примерно 10 тонн», – отметил генеральный директор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин.