Суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка

Суд отложил на октябрь рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка

Tекст: Валерия Городецкая

Арбитражный суд Московского округа перенес на 7 октября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank, передает РИА «Новости». Бельгийская компания оспаривает взыскание средств по иску Сбербанка на общую сумму около 28 млрд рублей.

В октябре 2025 года столичный арбитраж полностью удовлетворил требования российского банка. Позже Девятый арбитражный апелляционный суд незначительно скорректировал это решение. Сбербанк требовал возместить убытки от невыплаченных доходов по ценным бумагам Минфина, «Газпрома», РЖД и других компаний, заблокированным из-за международных санкций.

Истец также просил компенсировать упущенную выгоду от возможного инвестирования этих средств. Изначально суд взыскал с Euroclear более 263,7 млн долларов, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов стерлингов убытков, а также компенсацию упущенной выгоды.

Представитель ответчика настаивал на отклонении иска, утверждая, что истец получает выплаты по указу президента России. В апелляции Сбербанк отказался от части требований на 20,6 млн долларов и 49,7 млн евро из-за частичного погашения долга. В этой части производство прекратили, а остальное решение вступило в силу.

В июне бельгийский депозитарий оспорил многомиллиардное взыскание в пользу Сбербанка.

Месяцем ранее апелляционная инстанция обязала эту европейскую структуру выплатить 32 млрд рублей управляющей компании «Первая».

В начале года Арбитражный суд Москвы перенес закрытое слушание по иску Центробанка к Euroclear.